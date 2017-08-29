ÀÎÃµ ÃÊµî»ý »ìÀÎ¹ü, Ãæ°Ý Áõ¾ð ¡°°ø¹üÀÌ »çÃ¼ ÀÏºÎ ¼ÒÀåÇÏ·Á Çß´Ù¡±

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|¡ã °ËÂûÀÌ ÀÎÃµ ÃÊµî»ý »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ÁÖ¹ü ±è¾ç(17)¿¡°Ô´Â 20³âÇüÀ», °ø¹ü ¹Ú¾ç(18)¿¡°Ô´Â ¹«±âÂ¡¿ªÀ» ±¸ÇüÇß´Ù. Ã¤³ÎAÄ¸Ã³.
°ËÂûÀÌ ÀÎÃµ ÃÊµî»ý »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ÁÖ¹ü ±è¾ç(17)¿¡°Ô´Â 20³âÇüÀ», °ø¹ü ¹Ú¾ç(18)¿¡°Ô´Â ¹«±âÂ¡¿ªÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
ÀÎÃµÁö°Ë Çü»ç3ºÎ(ºÎÀå°Ë»ç Àü¿µÁØ)´Â 29ÀÏ ÀÎÃµÁö¹ý Çü»ç15ºÎ(ÇãÁØ¼ ºÎÀåÆÇ»ç) ½É¸®·Î ¿¸° ÀÎÃµ ÃÊµî»ý »ìÀÎ»ç°Ç °á½É°øÆÇ¿¡¼ ¹Ú¾ç¿¡°Ô ¹«±âÂ¡¿ª°ú 30³â ÀüÀÚ¹ßÂî ºÎÂøÀ» ¸í·ÉÇØ´Þ¶ó°í ¿äÃ»Çß´Ù.
°ø¹ü ¹Ú¾çÀº 1998³â 12¿ù»ýÀ¸·Î ¼Ò³â¹ý»ó »çÇüÀÌ³ª ¹«±âÇüÀ» ¸éÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸¸ 18¼¼ ¹Ì¸¸¿¡ ÇØ´çÇÏÁö´Â ¾ÊÁö¸¸, ¸¸ 19¼¼ ¹Ì¸¸ÀÎ ¼Ò³â¹ý ´ë»óÀÚ´Ù. ÀÌ·± ÀÌÀ¯·Î °ËÂûÀÌ ÁÖ¹ü°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î °ø¹ü ¹Ú¾ç¿¡°Ô Â¡¿ª 20³âÀ» ±¸ÇüÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÆ´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ³¯ °ËÂûÀº “18¼¼ ¹Ì¸¸¿¡°Ô ÃÖ´ë 20³âÀ» ±¸ÇüÇÒ ¼ö ÀÖ´Âµ¥ ¹Ú¾çÀº ¿ÃÇØ 18¼¼¶ó ÀÌ¿¡ ÇØ´çµÇÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¹«±âÂ¡¿ª ±¸Çü »çÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ °ø¹ü ¹Ú¾çÀÇ °á½É°øÆÇ¿¡ ÁõÀÎÀ¸·Î Ãâ¼®ÇÑ ÁÖ¹ü ±è¾çÀº °ËÂûÀÇ “¹Ú¾çÀÌ ¿Ö »çÃ¼ ÀÏºÎ¸¦ °¡Áö·Î ¿À¶ó°í Áö½ÃÇß³ª”¶ó´Â Áú¹®¿¡ “¹Ú¾çÀÌ ÇÇÇØÀÚ »çÃ¼ÀÇ ÀÏºÎ¸¦ ¼ÒÀåÇÏ´Â Ãë¹Ì°¡ ÀÖ´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.
°ËÂûÀº ÀÌ°°Àº ±è¾çÀÇ Áõ¾ðÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î “½ÅÃ¼ÀÏºÎ¸¦ °¡Áö°í ½Í´Ü ÀÌÀ¯·Î ±è¾ç¿¡°Ô »ìÇØ¸¦ ½ÃÅ² ¹üÁË°¡ ÁßÇÏ°í ÁÖµµ¸é¹ÐÇÏ°Ô ÀºÆóÇÏ°í ¸ðµç Ã¥ÀÓÀ» ±è¿¡°Ô Àü°¡ÇÏ´Ï ÁËÁúÀÌ ³ª»Ú´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
¹Ú¾çÀº ±¸ÇüÀÌÈÄ ÃÖÈÄ Áø¼ú¿¡¼ “¼ÒÁßÇÑ °¡Á·À» ÀÒÀº À¯°¡Á·¿¡°Ô »ç°úÇÑ´Ù. ¾î¸®¼®Àº Çàµ¿À» ¹Ý¼ºÇÑ´Ù”¸é¼ “»çÃ¼À¯±â´Â ÀÎÁ¤ÇÏÁö¸¸ »ìÀÎÀº ÀÎÁ¤ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “°ÅÁþÀÌ Áø½ÇÀÌ µÇ°í Áø½ÇÀÌ °ÅÁþÀÌ µÅ¼± ¾È µÈ´Ù”°í Ç×º¯Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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