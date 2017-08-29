°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.29 È­ 19:50
¿¬¿¹/½Ã»ç
È²ÀÎ¼±, ¡®È²ÀÌ¸ð¡¯ º°¸í ¾ð±Þ ÈÄ ´«¹° º¸ÀÎ ÀÌÀ¯´Â? ¡°Àáµµ ¾È ¿À´õ¶ó¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 29ÀÏ ¼­¿ï ¼ºµ¿±¸ ¿£ÅÍ½Ä½º ÇÑ¾ç´ëÁ¡¿¡¼­ °¡¼ö È²ÀÎ¼±ÀÇ ³× ¹øÂ° µðÁöÅÐ ½Ì±Û ¾Ù¹ü ¡®·¹ÀÎº¸¿ì¡¯ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ÁøÇàµÆ´Ù. KBS1 Ä¸Ã³.

È²ÀÎ¼±ÀÌ ½Å°î ‘·¹ÀÎº¸¿ì’·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.

29ÀÏ ¼­¿ï ¼ºµ¿±¸ ¿£ÅÍ½Ä½º ÇÑ¾ç´ëÁ¡¿¡¼­ °¡¼ö È²ÀÎ¼±ÀÇ ³× ¹øÂ° µðÁöÅÐ ½Ì±Û ¾Ù¹ü ‘·¹ÀÎº¸¿ì’ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ÁøÇàµÆ´Ù.

ÀÌ³¯ È²ÀÎ¼±Àº ½Å°î ‘·¹ÀÎº¸¿ì’¿Í ‘All th way’ µÎ °îÀ» ¼±º¸¿´´Ù.

È²ÀÎ¼±Àº “Áö³­ ¾Ù¹üÀº ‘»Íµð¿¥’ Àå¸£·Î ³Ê¹« °úÀåµÈ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©Áá´ø °Í °°´Ù”¸ç “ÀúÀÇ ÁøÁ¤¼ºÀ» º¸¿©ÁÖÁö ¸øÇß´Ù. ±×·¡¼­ ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¸¦ ¾ÕµÎ°í ¸¹Àº °í¹ÎÀ» Çß´Ù”°í °í¹éÇß´Ù.

¶Ç ÀÌ¹ø È°µ¿ ¸ñÇ¥¿¡ ´ëÇØ “À½¿øÂ÷Æ® ÁøÀÔ”ÀÌ¶ó°í ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ¹àÇû´Ù.

ÀÌ³¯ È²ÀÎ¼±Àº Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101’À» ¾ð±ÞÇß´Ù.

È²ÀÎ¼±Àº “¼Ò³à ¾ÆÀÌµ¹À» »Ì´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ¾ú´Ù¸é Ãâ¿¬ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ» °ÍÀÌ´Ù. ¾ÖÃÊ¿¡ ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÃëÁö°¡ ÇÑ±¹¿¡¼­ ÃÖÃÊ·Î EDM °É±×·ìÀ» »Ì´Â´Ù´Â °ÍÀÌ¶ó Ãâ¿¬À» °á½ÉÇß¾ú´Ù”¸ç “¿¹´É°¨, ¿¬±â·Â µî¿¡¼­ ¿µ¿ªÀ» ³ÐÈ÷´Âµ¥ µµ¿òÀÌ µÆ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

±×·¯³ª È²ÀÎ¼±Àº ¾Õ¼­ Áö³­ 3¿ù ¹æ¼ÛµÈ KBS1 ‘»ý·Îº´»çÀÇ ºñ¹Ð’ ½ºÆ®·¹½º ³»¼º¿¡ °­ÇÑ ÀÎ¹° Æí¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ‘ÇÁ·Îµà½º101’ Ãâ¿¬ ´ç½Ã Èûµé¾ú´ø ½É°æÀ» Åä·ÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.

´ç½Ã È²ÀÎ¼±Àº “‘ÇÁ·Îµà½º101’ ´ç½Ã ³ªÀÌ ¶§¹®¿¡ ‘È²ÀÌ¸ð’¶ó´Â º°¸íÀ» µè°í ÂøÀâÇß´Ù”¸ç “´ç½Ã¿¡ ¾ÇÇÃÀ» ¸¹ÀÌ ¹Þ¾Ò´Ù. ´©°¡ ‘¾ê´Â ¼º°øÇÏ°í ½ÍÁöµµ ¾Ê³ª ºÁ’¶ó°í ÇÏ´Âµ¥ ³Ê¹« È­°¡ ³ª¼­ ¹ã¿¡ Àáµµ ¾È ¿Ô´Ù”°í °í¹éÇß´Ù.

ÇÑÆí, È²ÀÎ¼±ÀÇ »õ ¾Ù¹ü¿¡ ¼ö·ÏµÈ ³ë·¡µéÀº ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
  • ¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯, ¡®¸±¸®¾È »ý¸®´ë¡¯ Àü Á¦Ç° È¯ºÒ¡¦¡°¡®±ú²ýÇÑ³ª¶ó¡¯¿¡¼­ ¸¸µç ´Ù¸¥ »ý¸®´ë´Â?¡±
  • ¸®¼³ÁÖ, ¼ÂÂ° Ãâ»êÀº ÝÁ ÀåÀÚ °è½Â·Ð ¶§¹®? 7³â°£ 3¸íÀÌ³ª Ãâ»êÇØ
  • °ø°³ ÀÓ¹ÚÇÑ ¡®°¶·°½Ã³ëÆ®8¡¯ ¿¹»ó ½ºÆå º¸´Ï¡¦°¶·°½ÃS8 µðÀÚÀÎ+¿ÀÅ°µå ±×·¹ÀÌ »ö»ó?
  • ¡®»ç¸Á¼³ ÀÌ°ÇÈñ ¾ð±Þ¡¯ ÀÌÀç¿ë ¡°È¸Àå´Ô »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ¡±...¸»½Ç¼ö ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
    • ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡± ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
    2
    ¸®¼³ÁÖ, ¼ÂÂ° Ãâ»êÀº ÝÁ ÀåÀÚ °è½Â·Ð ¶§¹®? 7³â°£ 3¸íÀÌ³ª Ãâ»êÇØ
    3
    ¡®¸®¼³ÁÖ ¼ÂÂ° Ãâ»ê¡¯ ±èÁ¤Àº ¡°ÀüÀï³ª¸é µþÁ¦¿Ü, ¸®¼³ÁÖ¸¸ µ¥¸®°í Å»Ãâ¡±
    4
    7½ÃÁðÀÇ ³¡ ³²°ÜµÐ ¡®¿ÕÁÂÀÇ °ÔÀÓ¡¯¡¦7½ÃÁð ³í¶õ »ìÆìº¸´Ï ¡°°Å¸®°¨ ¾ø¾î¡±
    5
    ¡®ÆòÅÃ ±¹Á¦´ë±³¡¯ ´ë¸²»ê¾÷, 3233¾ï ¼­ÃÊ½Åµ¿¾Æ ½Ã°ø»ç ¼±Á¤¡¦½ñ¾ÆÁö´Â ¿ì·ÁÀÇ ¸ñ¼Ò¸®
    6
    ¡®ÅÂ±³¿©Çà¡¯ ±èÅÂÈñ, ÀÌÅ»¸®¾Æ Áö³­ ÀÎÁõ¼¦ º¸´Ï...¡°ÇÑ ÆøÀÇ ±×¸²°°³×¡±
    7
    ¡®ÇÑ°ÉÀ½°ú ¿­¾Ö¼³¡¯ ¹Ú±â¿µ µþ°ú Çàº¹ÇÑ ÀÏ»ó 'Æ÷Âø'...¡°Àý·Î ¹Ì¼Ò Áö¾îÁö³×¡±
    8
    ¡®¼³Çö°ú À§ÀåÀÌº°¼³¡¯ ÁöÄÚ ¡°·ç¸Ó ¸¸µéÁö¸»¶ó¡±...ÀÇÈ¤ ´Ü¼­ º¸´Ï
    9
    [SNSÀÌ½´] Á¦ÁÖ ÇùÁ¦ÇØ¼ö¿åÀå Ä«Æä ¸ôÄ«Ñû ¡°³ªÁß¿¡ °í¼Ò´çÇÏ´Â °Å ¾Æ³Ä?¡±
    10
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ë»ç, 8¿ùÁß ÀÓ´ÜÇù ÀáÁ¤ÇÕÀÇ ºÒ¹ß
    ºÎºÎ ¿¬ÁÖÀÚ°¡ µé·ÁÁÖ´Â ´ÞÄÞÇÑ ÇÏ¸ð´Ï
    [°æ»óÀÏº¸TV]ÅÂÈ­°­ µ¿±¼ÇÇ¾Æ ±¤Àå¿¡¼­ ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ ¹ö½ºÅ·
    2017¿ï»ê¿ùµå¹ÂÁ÷Æä½ºÆ¼¹ú ¶óÀÎ¾÷ È®Á¤
    ºû°ú ¸ð·¡·Î Àç¹ÌÀÖ°Ô ³î¾Æº¼±î
    µî°ñ ¼­´ÃÇÑ À½¾ÇÈ¸·ÎÀÇ ÃÊ´ë

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr