È²ÀÎ¼±, ¡®È²ÀÌ¸ð¡¯ º°¸í ¾ð±Þ ÈÄ ´«¹° º¸ÀÎ ÀÌÀ¯´Â? ¡°Àáµµ ¾È ¿À´õ¶ó¡±

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È²ÀÎ¼±ÀÌ ½Å°î ‘·¹ÀÎº¸¿ì’·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
29ÀÏ ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¿£ÅÍ½Ä½º ÇÑ¾ç´ëÁ¡¿¡¼ °¡¼ö È²ÀÎ¼±ÀÇ ³× ¹øÂ° µðÁöÅÐ ½Ì±Û ¾Ù¹ü ‘·¹ÀÎº¸¿ì’ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ÁøÇàµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ È²ÀÎ¼±Àº ½Å°î ‘·¹ÀÎº¸¿ì’¿Í ‘All th way’ µÎ °îÀ» ¼±º¸¿´´Ù.
È²ÀÎ¼±Àº “Áö³ ¾Ù¹üÀº ‘»Íµð¿¥’ Àå¸£·Î ³Ê¹« °úÀåµÈ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©Áá´ø °Í °°´Ù”¸ç “ÀúÀÇ ÁøÁ¤¼ºÀ» º¸¿©ÁÖÁö ¸øÇß´Ù. ±×·¡¼ ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¸¦ ¾ÕµÎ°í ¸¹Àº °í¹ÎÀ» Çß´Ù”°í °í¹éÇß´Ù.
¶Ç ÀÌ¹ø È°µ¿ ¸ñÇ¥¿¡ ´ëÇØ “À½¿øÂ÷Æ® ÁøÀÔ”ÀÌ¶ó°í ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ È²ÀÎ¼±Àº Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101’À» ¾ð±ÞÇß´Ù.
È²ÀÎ¼±Àº “¼Ò³à ¾ÆÀÌµ¹À» »Ì´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ¾ú´Ù¸é Ãâ¿¬ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ» °ÍÀÌ´Ù. ¾ÖÃÊ¿¡ ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÃëÁö°¡ ÇÑ±¹¿¡¼ ÃÖÃÊ·Î EDM °É±×·ìÀ» »Ì´Â´Ù´Â °ÍÀÌ¶ó Ãâ¿¬À» °á½ÉÇß¾ú´Ù”¸ç “¿¹´É°¨, ¿¬±â·Â µî¿¡¼ ¿µ¿ªÀ» ³ÐÈ÷´Âµ¥ µµ¿òÀÌ µÆ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
±×·¯³ª È²ÀÎ¼±Àº ¾Õ¼ Áö³ 3¿ù ¹æ¼ÛµÈ KBS1 ‘»ý·Îº´»çÀÇ ºñ¹Ð’ ½ºÆ®·¹½º ³»¼º¿¡ °ÇÑ ÀÎ¹° Æí¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ‘ÇÁ·Îµà½º101’ Ãâ¿¬ ´ç½Ã Èûµé¾ú´ø ½É°æÀ» Åä·ÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.
´ç½Ã È²ÀÎ¼±Àº “‘ÇÁ·Îµà½º101’ ´ç½Ã ³ªÀÌ ¶§¹®¿¡ ‘È²ÀÌ¸ð’¶ó´Â º°¸íÀ» µè°í ÂøÀâÇß´Ù”¸ç “´ç½Ã¿¡ ¾ÇÇÃÀ» ¸¹ÀÌ ¹Þ¾Ò´Ù. ´©°¡ ‘¾ê´Â ¼º°øÇÏ°í ½ÍÁöµµ ¾Ê³ª ºÁ’¶ó°í ÇÏ´Âµ¥ ³Ê¹« È°¡ ³ª¼ ¹ã¿¡ Àáµµ ¾È ¿Ô´Ù”°í °í¹éÇß´Ù.
ÇÑÆí, È²ÀÎ¼±ÀÇ »õ ¾Ù¹ü¿¡ ¼ö·ÏµÈ ³ë·¡µéÀº ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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