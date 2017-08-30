¼ÕÁ¤Àº, ½Åµ¿È£ Æø·Î ¡°¾Æ¹«·¸Áö ¾ÊÀº Ç¥Á¤À¸·Î ´Ù´Ñ´Ù´õ¶ó¡±

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MBC ¼ÕÁ¤Àº ¾Æ³ª¿î¼°¡ “½Åµ¿È£ ±¹Àå, ¾Æ¹«·¸Áö ¾ÊÀº Ç¥Á¤À¸·Î ´Ù´Ñ´Ù”¶ó°í Æø·ÎÇß´Ù.
¼Õ ¾Æ³ª¿î¼´Â 29ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ÃÖ±Ù MBC ³ëÁ¶¿¡ »çÅð ¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ½Å ±¹Àå¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Õ ¾Æ³ª¿î¼´Â “(½Å ±¹Àå) ¾Æ¹«·¸Áö ¾ÊÀº Ç¥Á¤À¸·Î ´Ù´Ï½Å´Ù°í ÇÑ´Ù”¸ç “±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ Çß´ø ÀÌ¾ß±â´Â ¹Ý¹ÚÇÒ ¼ö ¾ø´Â ÆÑÆ®¸¸ Ãß¸° °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “±¹ÀåÀ¸·Î¼ °øÆ÷ºÐÀ§±â¸¦ Á¶ÀåÇß´Ù´Â »ç½ÇÀº ºÎÀÎÇÒ ¼ö ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù”¸ç “ÀÚ±â ÀÔ¸À¿¡ ¸Â´Â »ç¶÷¿¡°Ô´Â Àß ÇØÁÖ°í ³ª¸ÓÁö »ç¶÷µéÀº Ã¶ÀúÈ÷ ¹èÁ¦Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “MBC Á¤»óÈ¸¦ ¹Ù¶ó´Â ½Ã¹ÎµéÀÌ MBC¸¦ Çö½ÇÀûÀ¸·Î µµ¿ï ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀº ¾ø´ÂÁö °í¹ÎÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “±èÀå°â MBC »çÀå ÅðÁø ¿Â¶óÀÎ ¼¸íÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ´ÂÁöµµ »ý°¢ÇØºÃ´Ù”°í ¹àÇô ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, MBC ³ëÁ¶´Â Áö³ 29ÀÏ±îÁö 6ÀÏ°£ ÁøÇàµÈ MBCº»ºÎÀÇ ÃÑÆÄ¾÷ Âù¹ÝÅõÇ¥¿¡¼ Âù¼º·ü 93.2%·Î °¡°á, ³»´Þ 4ÀÏºÎÅÍ ÃÑÆÄ¾÷¿¡ µ¹ÀÔÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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