¼ÕÁ¤Àº, ½Åµ¿È£ Æø·Î ¡°¾Æ¹«·¸Áö ¾ÊÀº Ç¥Á¤À¸·Î ´Ù´Ñ´Ù´õ¶ó¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.30 ¼ö 11:40
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½ÂÀÎ 2017.08.30  
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MBC ¼ÕÁ¤Àº ¾Æ³ª¿î¼­°¡ “½Åµ¿È£ ±¹Àå, ¾Æ¹«·¸Áö ¾ÊÀº Ç¥Á¤À¸·Î ´Ù´Ñ´Ù”¶ó°í Æø·ÎÇß´Ù.

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