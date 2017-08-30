¡®¹ß·¹¸®¾È¡¯ ·ó º£¼Û °¨µ¶ ¡°Ãæ°Ý ¹Þ¾Æ °¢º» ¾²·¹±âÅë¿¡ ¹ö·È´Ù¡±¡¦°¢º» ¹ö¸° ÀÌÀ¯´Â?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.30 ¼ö 14:45
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½ÂÀÎ 2017.08.30  
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29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡´Â ‘¹ß·¹¸®¾È’ ·ó º£¼Û °¨µ¶ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ “¿µÈ­ ÇÑ ÆíÀ» À§ÇØ 40³âÀ» ÁØºñÇÑ ³ª, ºñÁ¤»óÀÎ°¡¿ä?”¸¦ ¾È°ÇÀ¸·Î »óÁ¤Çß´Ù.

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