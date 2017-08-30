¡®¹ß·¹¸®¾È¡¯ ·ó º£¼Û °¨µ¶ ¡°Ãæ°Ý ¹Þ¾Æ °¢º» ¾²·¹±âÅë¿¡ ¹ö·È´Ù¡±¡¦°¢º» ¹ö¸° ÀÌÀ¯´Â?

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|¡ã 29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡´Â ‘¹ß·¹¸®¾È’ ·ó º£¼Û °¨µ¶ÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù. ¿µÈ ¹ß·¹¸®¾È Æ÷½ºÅÍ.
22ÀÏ ³»ÇÑÇÑ ·ó º£¼Û(58) °¨µ¶ÀÌ JTBC ‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’À» Ã£¾Ò´Ù.
29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡´Â ‘¹ß·¹¸®¾È’ ·ó º£¼Û °¨µ¶ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ “¿µÈ ÇÑ ÆíÀ» À§ÇØ 40³âÀ» ÁØºñÇÑ ³ª, ºñÁ¤»óÀÎ°¡¿ä?”¸¦ ¾È°ÇÀ¸·Î »óÁ¤Çß´Ù.
·ó º£¼Û °¨µ¶Àº 1983³â ‘¸¶Áö¸· ÀüÅõ’·Î µ¥ºßÇÑ Á÷ÈÄ 34³â °£ ½° ¾øÀÌ »õ·Î¿î ¿µÈ Á¦ÀÛ¿¡ ¸ôµÎÇØ ¿Â ¿Á¤ÀûÀÎ °¨µ¶ÀÌ´Ù. ·ó º£¼Û °¨µ¶ÀÇ ÃÖ½ÅÀÛ ‘¹ß·¹¸®¾È’Àº Á¦ÀÛ ±â°£ÀÌ Æ¯È÷ ±ä °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
Á¦ÀÛ±â°£ÀÌ ¿À·£ °É¸° ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ·ó º£¼Û °¨µ¶Àº “Ã³À½¿£ ¾î¶»°Ô ½ÃÀÛÇØ¾ßÇÒÁö ¸ô¶ú´Ù”¸é¼ “Æ¯¼öÈ¿°ú ¾÷Ã¼ ILM°ú ÀÏÀÌ ¾î¶»°Ô µ¹¾Æ°¡´ÂÁö ¹è¿ö¾ßÇß°í, ÃÖ»óÀÇ ±×¸²À» ¾ò±â À§ÇØ ³ë·ÂÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “±×·±µ¥ Á¦ÀÓ½º Ä«¸Þ·Ð °¨µ¶ÀÇ ‘¾Æ¹ÙÅ¸’°¡ ³ª¿À¸é¼ ¸ðµç °ÍÀÌ ¹Ù²î¾ú´Ù”¸é¼ “Á¦ÀÓ½º Ä«¸Þ·ÐÀÌ µµ±¸¸¦ ¸¸µé¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
±×´Â “‘¾Æ¹ÙÅ¸’¸¦ º¸°í Ãæ°ÝÀ» ¹Þ¾Æ Áý¿¡ ¿Í¼ ¾²°í ÀÖ´ø ½Ã³ª¸®¿À¸¦ ¾²·¹±âÅë¿¡ ¹ö·È´Ù”¶ó¸ç “±×¸¸Å Ãæ°ÝÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”°í ´ç½Ã¸¦ È¸°íÇß´Ù.
30ÀÏ °³ºÀÇÑ ¿µÈ ‘¹ß·¹¸®¾È’Àº 28¼¼±â ¹Ì·¡, ¿ìÁÖÀÇ ÆòÈ¸¦ ÁöÅ°±â À§ÇØ ½Ã°ø°£À» ÀÌµ¿ÇÏ¸ç ÀÓ¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â ÃÖ° ¾Çµ¿ ¿¡ÀÌÀüÆ® ¹ß·¹¸®¾È°ú ¼½½Ã Ä«¸®½º¸¶ ¿¡ÀÌÀüÆ® ·Î·¼¸°ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´Ù·é ¾×¼Ç ºí·Ï¹ö½ºÅÍ´Ù.
ÇÑÆí ¿µÈ ‘¹ß·¹¸®¾È’ÀÇ ¿øÀÛÀº ±×·¡ÇÈ ³ëºí ‘¹ß·¹¸®¾È°ú ·Î·¼¸°’À¸·Î SF ºí·Ï¹ö½ºÅÍ°èÀÇ ½ÃÃÊ¶ó°í ºÒ·Áµµ µÉ Á¤µµ·Î Àü¼³ÀûÀÎ ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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