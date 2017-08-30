¡®±¹Á¤¿ø ´ñ±Û¡¯ ¿ø¼¼ÈÆ ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í ¡°¾ð·Ð Àß¸øÇÏ¸é Áã¾îÆÐ¾ß¡±

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|¡ã ¡®±¹°¡Á¤º¸¿ø ´ñ±Û¡¯ »ç°ÇÀ¸·Î ±â¼ÒµÈ ¿ø¼¼ÈÆ Àü ±¹Á¤¿øÀåÀÌ 30ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¼¿ï°íµî¹ý¿ø¿¡¼ ¿¸° ÆÄ±âÈ¯¼Û½É ¼±°í°øÆÇÀÌ ½ÃÀÛµÈ °¡¿îµ¥ ¿ø Àü ±¹Á¤¿øÀåÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ÀçÁ¶¸íµÇ°í ÀÖ´Ù. Ã¤³Î A Ä¸Ã³.
‘±¹°¡Á¤º¸¿ø ´ñ±Û’ »ç°ÇÀ¸·Î ±â¼ÒµÈ ¿ø¼¼ÈÆ Àü ±¹Á¤¿øÀåÀÌ 30ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¼¿ï°íµî¹ý¿ø¿¡¼ ¿¸° ÆÄ±âÈ¯¼Û½É ¼±°í°øÆÇ¿¡ Ãâ¼®Çß´Ù. ¼±°í°øÆÇÀº ¿ÀÈÄ 2½Ã²²ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Ãß¹Ì¾Ö ´ëÇ¥´Â ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° ÃÖ°íÀ§¿¡¼ ÀÌ³¯ ¿¸®´Â °øÆÇ¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇÏ¸ç “´ë¹ý¿øÀÇ ³³µæÇÏ±â ¾î·Á¿î ÆÄ±â È¯¼Û ÀÌÈÄ 2³â¸¸¿¡ ¼±°í´Ù. ¿ø¼¼ÈÆ Àü ±¹Á¤¿øÀåÀº º¸¼®À¸·Î Ç®·Á³ª ÀÚÀ¯¸¦ ¸¸³£ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ°ÍÀÌ ¹Ù·Î ÀûÆó”¶ó°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
¶Ç Ãß ´ëÇ¥´Â “±¹Á¤¿ø ÀûÆóÃ»»ê T/F¿¡¼ °ø°³ÇÑ Á¤Ä¡°øÀÛ ±Ø¿ì´ÜÃ¼ ¾ç¼º, 4´ë° ¿©·ÐÀü µîÀº ±¹°¡±â°üÀ» Á¤±ÇÀÇ Èï½Å¼Ò·Î ¸¸µç Ãæ°ÝÀûÀÎ Áõ°Å¿Í Á¤È²Àº Â÷°í ³ÑÄ£´Ù”¸ç “°øÁ¤ÇÏ°í ¾öÁ¤ÇÑ ÆÇ°á·Î ¹ý°¨Á¤¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â Á¤ÀÇ·Î¿î ÆÇ°áÀÌ µÇ±â ¹Ù¶õ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¾Õ¼ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀûÆóÃ»»êÀ§¿øÈ¸´Â 29ÀÏ ¿ø¼¼ÈÆ Àü ±¹°¡Á¤º¸¿øÀåÀÇ ¹ß¾ð ¸ðÀ½À» °ø°³Çß´Ù. ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº ±×°£ ÀçÆÇ°úÁ¤¿¡¼ µå·¯³ ³ìÃë·Ï°ú º°µµ·Î ÀÔ¼öÇÑ ¹®¼ µîÀ» ÅëÇØ ÀÏºÎ ¾Ë·ÁÁöÁö ¾Ê¾Ò´ø ¹ß¾ð±îÁö Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÀûÆóÃ»»êÀ§¿øÈ¸´Â ¿©·¯ ¹ß¾ðÀ» °ø°³ÇÏ¸ç 2009³â 5¿ùºÎÅÍ 2013³â 1¿ù±îÁö ÀüºÎ¼Àå È¸ÀÇ¿¡¼ Áö½ÃÇÑ ³»¿ëÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀûÆóÃ»»êÀ§¿øÈ¸°¡ °ø°³ÇÑ ³»¿ë¿¡ µû¸£¸é ¿ø Àü ¿øÀåÀº ¼¼Á¾½Ã ¼öÁ¤¾È ³í¶õÀÌ ÇÑÃ¢ÀÌ´ø 2010³â 1¿ù “‘¼¼Á¾½Ã°¡ ºí·¢È¦ÀÌ µÅ ´Ù¸¥ Áö¿ªµéÀº ´Ù ³ªºüÁø´Ù’´Â ½ÄÀ¸·Î ¸»À» ¸¸µå´Â »ç¶÷Àº ¹Ý´ë¸¦ À§ÇÑ ¹Ý´ë¸¦ ÇÏ´Â »ç¶÷”ÀÌ¶ó¸ç “±×³É °¡¼ ¾µµ¥ ¾øÀÌ ¸»ÇÏ´Â ³ðÀº ÇÑ ´ë¾¿ ¸Ô¿© ¹ö·Á¶ó”°í Áö½ÃÇß´Ù.
¶Ç 4´ë° »ç¾÷°ú °ü·ÃÇØ¼µµ ¿ø Àü ¿øÀåÀº 2012³â 2¿ù “¾ß´çÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â ¼Ò¸®¸¦ ÇÏ¸é °¿¡ Ã³¹Ú¾Æ¾ßÁö” ¶ó°Å³ª “Àß¸øÇÏ¸é ÇÑ ¸íÀÌ¶óµµ ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÀ¸·Î Áý¾î³Ö°í, ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ÇÏ°í ÀÌ·± ½ÄÀ¸·Î ½Î¿ö¾ßÁö”¶ó¸ç ±¸Ã¼ÀûÀÎ Çàµ¿ ¹æÄ§±îÁö ³»·Á º¸³Â´Ù.
ÀÌ ¹Û¿¡µµ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Ãø¿¡¼ °ø°³ÇÑ ¿ø Àü ¿øÀåÀÇ ¹ß¾ð Áß¿¡´Â ³ìÃë·ÏÀ» ÅëÇØ °ø°³µÈ “¾ð·ÐÀÌ Àß¸øÇÒ ¶§ Áã¾î ÆÐ´Â °Ô Á¤º¸±â°üÀÌ ÇÒ ÀÏÀÌ´Ù”, “Àü Á÷¿øÀÌ ÀÎÅÍ³Ý ÀÚÃ¼¸¦ Ã»¼ÒÇÑ´Ù´Â ÀÚ¼¼·Î Á¾ºÏÁÂÆÄ ¼¼·ÂµéÀ» ²ø¾î³»¾ß ÇÑ´Ù”, “´ëºÏ½É¸®Àüµµ Áß¿äÇÏÁö¸¸ ¿ì¸® ±¹¹Î¿¡ ´ëÇÑ ½É¸®ÀüÀÌ ²Ï Áß¿äÇÏ´Ù”´Â ¹ß¾ð µîµµ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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