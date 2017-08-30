¡®´ÜÅë¹ý ÆóÁö¡¯µÇ´Â 10¿ù º¸Á¶±Ý ½ñ¾ÆÁú±î?¡¦¹æÅëÀ§ ¡°10¿ù ÁýÁß ´Ü¼ÓÇÒ °Í¡±

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10¿ù ´ÜÅë¹ýÀÌ ÆóÁöµÈ´Ù.
ÀÏ¸í ´ÜÅë¹ýÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â ‘´Ü¸»±â À¯Åë±¸Á¶ °³¼±¹ý’ÀÌ 10¿ù ÀÚµ¿ ÆóÁöµÈ´Ù. ´ÜÅë¹ýÀº ¿ä±ÝÁ¦¿¡ µû¶ó Â÷º°ÀûÀ¸·Î Áö¿øµÇ´Â ´Ü¸»±â º¸Á¶±ÝÀ» ±ÝÁöÇØ Åë½Å ½ÃÀå À¯Åë Áú¼¸¦ ¹Ù·Î Àâ°í Åõ¸íÇÑ °¡°Ý Ã¼°è¸¦ ¸¸µé±â À§ÇØ 2014³â 10¿ùºÎÅÍ ½ÃÇàµÆ´Ù.
±×·¯³ª ½ÃÇà Á÷ÈÄºÎÅÍ ¼ÒºñÀÚµéÀÌ Ã¼°¨ÇÏ´Â º¸Á¶±ÝÀº °¨¼ÒÇÑ ¹Ý¸é, ÀÌµ¿Åë½Å»ç ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº Áõ°¡ÇØ ±×µ¿¾È ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ºÒ¸¸ÀÌ ³ô¾Ò´Ù.
ÀÏºÎ ¼ÒºñÀÚµéÀº Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò¿¡ ´ÜÅë¹ýÀÇ À§Çå ¿©ºÎ¸¦ °¡·Á´Þ¶ó°í Çå¹ý¼Ò¿ø½ÉÆÇÀ» Ã»±¸ÇÏ±âµµ Çß´Ù. Çå¹ý ÀçÆÇ¼Ò´Â 2³â ¸¸ÀÎ ¿ÃÇØ 5¿ù ´ÜÅë¹ýÀÌ Çå¹ý¿¡ À§¹èµÇÁö ¾Ê´Â´Ù°í °áÁ¤Çß´Ù.
´ÜÅë¹ýÀÌ ÆóÁöµÇ¸é º¸Á¶±Ý Áö±Þ Á¦ÇÑÀÌ »ç¶óÁ® ÀÌÅë»çµéÀÌ ½º¸¶Æ®Æù¿¡ ¸¹Àº º¸Á¶±ÝÀ» Áö¿øÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌÅë 3»ç°¡ ¾àÁ¤¿ä±ÝÇÒÀÎÀ²À» 20%¿¡¼ 25%·Î »óÇâÁ¶Á¤ÇÏ´Â °Í¿¡ ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÏÁö ¾Ê±â·Î ÇÏ¸é¼ ´ÙÀ½´Þ 15ÀÏ ÀÌÈÄ ½Å±Ô ¾àÁ¤ÀÚ´Â ´õ¿í Å« ÆøÀÇ ¿ä±Ý ÇÒÀÎÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
Æ¯È÷ ¾÷°è °ü°èÀÚµéÀº ´ÜÅë¹ýÀÌ ÆóÁöµÇ°í »ï¼º, LG µîÀÇ »õ·Î¿î ½º¸¶Æ®ÆùÀÌ ÆÇ¸Å¸¦ °³½ÃÇÏ´Â 10¿ù¿¡´Â º¸Á¶±Ý ´õ ¸¹ÀÌ Áö¿øµÉ °ÍÀ¸·Î ÃßÃøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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