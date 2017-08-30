¡®Â¡¿ª¡¯ ¿ø¼¼ÈÆ, 3³â µ¿¾È ÀÌ¾îÁø ¹ÝÀü ¶Ç ¹ÝÀü¡¦ÁýÇàÀ¯¿¹¿¡¼­ Â¡¿ª 4³â±îÁö

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|¡ã 30ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¼¿ï°íµî¹ý¿ø¿¡¼ ¿¸° ÆÄ±âÈ¯¼Û½É ¼±°Å°øÆÇ¿¡¼ Çü»ç7ºÎ(±è´ë¿õ ºÎÀåÆÇ»ç)´Â ¿ø Àü ±¹Á¤¿øÀå¿¡ ´ëÇØ Â¡¿ª 4³â¿¡ ÀÚ°ÝÁ¤Áö 4³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¿ø¼¼ÈÆ Àü ±¹Á¤¿øÀåÀÌ Â¡¿ª 4³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
30ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¼¿ï°íµî¹ý¿ø¿¡¼ ¿¸° ÆÄ±âÈ¯¼Û½É ¼±°Å°øÆÇ¿¡¼ Çü»ç7ºÎ(±è´ë¿õ ºÎÀåÆÇ»ç)´Â ¿ø Àü ±¹Á¤¿øÀå¿¡ ´ëÇØ Â¡¿ª 4³â¿¡ ÀÚ°ÝÁ¤Áö 4³âÀ» ¼±°íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â ±¹Á¤¿ø ½É¸®Àü´Ü Á÷¿ø ±è¸ð ¾¾ÀÇ ÀÌ¸ÞÀÏ¿¡¼ ³ª¿Â ‘425Áö³í’, ‘½ÃÅ¥¸®Æ¼’ ÆÄÀÏ µîÀ» ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù. 2015³â 7¿ù ´ë¹ý¿øÀÌ ³»¸° ÆÇ´Ü°ú °°¾Ò´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â “µÎ ÆÄÀÏÀÌ ½É¸®Àü´Ü ¾÷¹« È°µ¿À» À§ÇØ °üÇàÀûÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÈ °ÍÀÎÁö ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “¿©±â¿¡´Â Á÷¿øµéÀÇ °æÁ¶»ç ÀÏÁ¤ µî ½Åº¯Àâ±â Á¤º¸µµ Æ÷ÇÔµÅ µÎ ÆÄÀÏÀÌ ¾÷¹«¸ñÀûÀ¸·Î¸¸ ÀÛ¼ºµÆ´Ù°í º¸±â ¾î·Æ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯³ª ³ª¸ÓÁö Æ®À§ÅÍ È°µ¿ ³»¿ª¿¡ ´ëÇØ¼´Â 1½É¿¡¼ ÀÎÁ¤ÇÑ Æ®À§ÅÍ °èÁ¤ 175°³º¸´Ù ÈÎ¾À ¸¹Àº 391°³¸¦ ÀÎÁ¤Çß´Ù. ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀçÆÇºÎ´Â ±¹Á¤¿ø Á÷¿øµéÀÌ ¼±°Å°³ÀÔ »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â “±¹°¡ ±â°üÀÌ ÀÌÃ³·³ Àå±â°£ Á¶Á÷ÀûÀ¸·Î Á¤Ä¡, ¼±°Å¿¡ °ü¿©ÇÑ Àü·Ê°¡ ¾ø´Ù´Â Á¡¿¡¼ ºñ³ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù”¸ç “±¹Á¤¿øÀÇ ÀÌ·± È°µ¿Àº ¿©·Ð ¿Ö°î À§Çè¼ºÀ» ³ôÀÌ°í, ±¹°¡ ±â°üÀÇ Á¤Ä¡ Áß¸³°ú ¼±°Å ºÒ°³ÀÔÀ» ½Å·ÚÇÑ ±¹¹Î¿¡°Ô Ãæ°ÝÀ» ¾È±â´Â Á¤´çÇÏÁö ¸øÇÑ Ã³»ç”¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
¿ø Àü ¿øÀåÀº 2012³â ´ë¼±À» ¾ÕµÎ°í ±¹Á¤¿ø ½É¸®Àü´Ü±¹ Á÷¿øµéÀ» µ¿¿øÇØ »çÈ¸°ü°è¸Á¼ºñ½º(SNS)¿Í ÀÎÅÍ³Ý °Ô½ÃÆÇ µî¿¡ ´ñ±ÛÀ» ³²°Ü Á¤Ä¡¿Í ¼±°Å¿¡ °³ÀÔÇÑ ÇøÀÇ·Î 2013³â 6¿ù ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
1½ÉÀº ¿ø Àü ¿øÀå¿¡°Ô ±¹Á¤¿ø¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¸ À¯ÁË·Î º¸°í Â¡¿ª 2³â 6°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 4³â, ÀÚ°ÝÁ¤Áö 3³âÀ» ¼±°íÇß´Ù.
±×·¯³ª 2½ÉÀº °ËÂûÀÌ Á¦ÃâÇÑ ±¹Á¤¿ø Á÷¿øµéÀÇ Æ®À§ÅÍ ±ÛÀ» 1½Éº¸´Ù Æø³Ð°Ô ÀÎÁ¤ÇÏ¸é¼ ¼±°Å¹ý À§¹Ý ÇøÀÇµµ À¯ÁË·Î ÆÇ´ÜÇØ Â¡¿ª 3³âÀ» ¼±°íÇÏ°í ±×¸¦ ¹ýÁ¤ ±¸¼ÓÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ´ë¹ý¿øÀº 2015³â 7¿ù ¼±°Å¹ý À§¹ÝÀÇ ±Ù°Å°¡ µÈ ÇÙ½É Áõ°ÅµéÀÇ Áõ°Å´É·ÂÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù¸ç 2½É °á·ÐÀ» ±ú°í »ç°ÇÀ» ¼¿ï°í¹ý¿¡ µ¹·Áº¸³» ¿À´Ã(30ÀÏ) ÆÄ±âÈ¯¼Û½ÉÀÌ ¿·È´Ù.
ÇÑÆí ÀçÆÇ Á÷ÈÄ ¿ø Àü ¿øÀå º¯È£ÀÎ ÃøÀº ´ë¹ý¿ø¿¡ »ó°íÇÒ °èÈ¹ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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