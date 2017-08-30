[ÀÌ¶õvsÇÑ±¹] ÇÑ±¹, ÀÌ¶õÀü ½Â¸®½Ã ½ÂÁ¡ °è»êÀº?¡¦ÆÐ¹è½Ã ÃÖ¾ÇÀÇ °æ¿ì ¸ÂÀ» ¼ö ÀÖ¾î

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|¡ã ÇÑ±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀº ¿À´Â 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½ÃºÎÅÍ ¼¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼ 2018 ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖÁ¾¿¹¼± 9Â÷Àü ÀÌ¶õ°úÀÇ °æ±â¸¦ Ä¡¸¥´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ ÀÌ¶õÀü¿¡ ³ª¼±´Ù.
ÇÑ±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀº ¿À´Â 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½ÃºÎÅÍ ¼¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼ 2018 ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖÁ¾¿¹¼± 9Â÷Àü ÀÌ¶õ°úÀÇ °æ±â¸¦ Ä¡¸¥´Ù.
ÀÌ¶õ°úÀÇ °æ±â °á°ú¿¡ µû¶ó ¿ùµåÄÅ º»¼±Çà ÁøÃâ ¿©ºÎ°¡ È®Á¤µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ì¸®¿Í °°Àº ¿¹¼± AÁ¶ÀÇ ÀÌ¶õÀº ÀÏÂî°¨Ä¡ º»¼±ÇàÀ» È®Á¤ÁöÀº »óÅÂÀÌ´Ù.
ÇöÀç Á¶ 2À§ÀÎ ÇÑ±¹(½ÂÁ¡ 13)ÀÌ ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼ ÀÌ¶õÀ» ²ª¾î ½ÂÁ¡À» È®º¸ÇÏ°í, °°Àº ³¯ Ä¡·¯Áö´Â ¿ìÁîº£Å°½ºÅº(½ÂÁ¡12)°ú Áß±¹ÀÇ ´ë°á¿¡¼ Áß±¹ÀÌ ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀ» ²ªÀ» °æ¿ì ÇÑ±¹ÀÇ º»¼±ÇàÀÌ È®Á¤µÈ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Á¶ 2À§ÀÎ ÇÑ±¹°ú Á¶3À§ÀÎ ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ½ÂÁ¡ Â÷ÀÌ°¡ 1Á¡ ¹Û¿¡ µÇÁö ¾Ê´Â ¸¸Å ÇÑ±¹ÀÌ ÀÌ¶õ°úÀÇ °æ±â¿¡¼ ÆÐ¹èÇÒ °æ¿ì, ÀÌÈÄ¿¡ Ä¡·¯Áö´Â ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°úÀÇ ¿øÁ¤ °æ±â¿¡¼ ¹Ýµå½Ã ½Â¸®ÇØ¾ß¸¸ º»¼± ÁøÃâÀÌ °¡´ÉÇØÁø´Ù.
¸¸¾à ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°úÀÇ °æ±â¿¡¼Á¶Â÷ ÆÐ¹èÇÏ¸é 3À§·Î ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ¿¡ ³ª¼³ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
ÇÑÆí 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã 30ºÐ ÆÄÁÖ Æ®·¹ÀÌ´× ¼¾ÅÍ(NFC) ³» ´ë°´ç¿¡¼ ¿¸° °ø½Ä ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶Àº “¿ì¸® ¼±¼öµé ¿ù¿äÀÏ¿¡ ´Ù ¸ð¿©¼ ¿ÏÀüÃ¼°¡ µÅ ÈÆ·ÃÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÄÁµð¼Çµµ ´Ù ÁÁ´Ù. ¼±¼öµé ³ª¸§´ë·Î ÀÌ¶õÀÌ¶ó´Â ÆÀÀ» ÀÌ°Ü¾ß ÇÑ´Ù´Â °á¿¬ÇÑ ÀÇÁö¸¦ °®°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌ¶õ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀÇ Ä«¸¦·Î½º ÄÉÀÌ·Î½º °¨µ¶Àº “ÇÑ±¹À» Á¸ÁßÇÑ´Ù. ±×·¯³ª ¿ì¸®´Â ¸Å °æ±â ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ½Â¸®¸¦ À§ÇØ (°æ±â¿¡)ÀÓÇÏ´Â °ÍÀº ´ç¿¬ÇÑ ÀÚ¼¼´Ù. ¿ì¸®´Â ³»ÀÏ ±×¶ó¿îµå¿¡¼ Ãà±¸¸¸À» »ý°¢ÇÒ °ÍÀÌ°í ¹«½ÇÁ¡ ¹«ÆÐ ±â·ÏÀ» ÀÌ¾î°¥ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í °¢¿À¸¦ ¹àÇû´Ù.
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >