Ä£µþ ¼ºÆøÇàÇÑ ¾Æ¹öÁö Â¡¿ª 5³â ¼±°í¡¦ÀüÀÚ¹ßÂî ºÎÂø ±â°¢ ÀÌÀ¯´Â?

|
|
|
|¡ã ¸ñ¿åÀ» µµ¿ÍÁÖ°Ú´Ù¸ç Ä£µþÀ» ÈÀå½Ç·Î µ¥·Á°¡ ¼ºÆøÇàÇÑ Ä£¾Æ¹öÁö°¡ Â¡¿ª 5³âÀ» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¸ñ¿åÀ» µµ¿ÍÁÖ°Ú´Ù¸ç Ä£µþÀ» ÈÀå½Ç·Î µ¥·Á°¡ ¼ºÆøÇàÇÑ Ä£¾Æ¹öÁö°¡ Â¡¿ª 5³âÀ» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.
¼¿ï°í¹ý ÃáÃµ Á¦1Çü»çºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç ±èÀçÈ£)´Â 30ÀÏ ¾Æµ¿·Ã»¼Ò³âÀÇ ¼ºº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ A¾¾(41)°¡ ‘ÇüÀÌ ³Ê¹« ¹«°Å¿ö ºÎ´çÇÏ´Ù’¸ç ³½ Ç×¼Ò¸¦ ±â°¢ÇÏ°í Â¡¿ª 5³â¿¡ 80½Ã°£ÀÇ ¼ºÆø·Â Ä¡·áÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¼ö¸¦ ¸í·ÉÇÑ ¿ø½ÉÀ» À¯ÁöÇß´Ù.
A¾¾´Â Áö³ 2016³â 12¿ù Ãµ¾È½Ã ÀÚ½ÅÀÇ Áý¿¡¼ µþ B¾ç(14·¿©)¿¡°Ô “¶§¸¦ ¹Ð¾î ÁÖ°Ú´Ù”¸ç ÈÀå½Ç·Î µ¥·Á°¡ °Á¦·Î À¯»ç°°£ ¹× °°£ÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ÀçÆÇºÎ´Â “µþÀÌ ¾ÆºüÀÇ Ã³¹úÀ» ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ÀÇ»ç¸¦ Ç¥½ÃÇÑ Á¡À» ÂüÀÛÇß´Ù”¸é¼µµ “°ÇÀüÇÑ ¼ºÀû Á¤Ã¼¼º°ú °¡Ä¡°üÀ» Çü¼ºÇÒ ½Ã±â¿¡ ÀÖ¾ú´ø ÇÇÇØÀÚ°¡ »ó´çÇÑ Ãæ°Ý°ú °íÅëÀ» ¹Þ¾ÒÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â Á¡ µîÀ» °í·ÁÇß´Ù”°í ÆÇ°á ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â ÀÌ³¯ ÀÌ¾¾¿¡°Ô ³»·ÁÁø ÀüÀÚ¹ßÂî ºÎÂø ¸í·ÉÀº ±â°¢Çß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â “A¾¾°¡ ÁøÁöÇÑ ¹Ý¼ºÀ» º¸ÀÌ°í, Àç¹üÀ§Çè¼ºÀÌ ºñ±³Àû ³·Àº Æí¿¡ ¼ÓÇÏ´Â Á¡, ºÒÆ¯Á¤ÀÇ Á¦3ÀÚ¸¦ »ó´ë·Î ´Ù½Ã ¼ºÆø·Â¹üÁË¸¦ ÀúÁö¸¦ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù°í ´ÜÁ¤ÇÏ±â ¾î·Á¿î Á¡ µîÀ» µé¾î ÀüÀÚ¹ßÂî ºÎÂø ¸í·ÉÀº ±â°¢ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯³ª A¾¾¿¡°Ô ³»·ÁÁø Â¡¿ª 5³âÀÌ ³Ê¹« Àû´Ù´Â ¼ºÅä°¡ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “5³âÀÌ ¹¹¾ß 50³âÀÌ ¾Æ´Ï°í?”, “¼ºÆøÇà ¾çÇü ¿Ö ¸Å¹ø ÀÌ·¸°Ô °ü´ëÇÑ°¡”, “ÀüÀÚ¹ßÂî ºÎÂø ¸í·É±îÁö ±â°¢µÆ´Ù´Ï È²´çÇÏ³×”, “¹» º¸°í Àç¹ü À§Çè¼ºÀÌ ³·´Ù´Â°ÅÁÒ”, “¾çÇü ÀÌÀ¯ ³Ê¹« ÀÌÇØ ¾È µÈ´Ù”, “ÇØ¿Ü¿¡¼ 500³â ¶§¸± ¶§ ÇÑ±¹Àº 5³â” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >