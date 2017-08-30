°Ç¾ç´ëÇÐ±³ ±èÈñ¼ö ÃÑÀå °ü·Ã Ãæ°ÝÀû Æø·Î¡¦¿©Å»ÀÇ½Ç µé¾î°¡ ¡°³­ ÇÒ¾Æ¹öÁö¶ó ±¦Âú¾Æ¡±

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±èÈñ¼ö °Ç¾ç´ëÇÐ±³ ÃÑÀåÀÌ ¾ÆÁ÷ ÀÓ±â°¡ 1³â ³²Àº »óÈ²¿¡¼ ¾Õ¼ 28ÀÏ ÃÑÀåÁ÷À» »çÅðÇß´Ù. ±×·¯³ª ±èÈñ¼ö ÃÑÀå¿¡°Ô Æø¾ð°ú ÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù´Â Á÷¿øµéÀÇ Áõ¾ðÀÌ ÀÕµû¸£¸ç ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
29ÀÏ ±èÈñ¼ö ÃÑÀåÀÌ ÀÌ»çÀåÀ¸·Î ÀÖ´Â °Ç¾ç´ëº´¿ø ³ëÁ¶´Â »ó´ç¼ö Á÷¿øÀÌ ±è ÃÑÀå¿¡°Ô Æø¾ð°ú ÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í Æø·ÎÇß´Ù.
º´¿ø ³ëÁ¶´Â ÃÖ±Ù 723¸íÀÇ Á÷¿øµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ±Ù¹« ½ÇÅÂÁ¶»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ °á°ú 30¿©¸íÀÌ ÃÑÀå°ú ¾ÆµéÀÎ ±è¿ëÇÏ ºÎÃÑÀå¿¡°Ô¼ Æø¾ð°ú ÆøÇàÀ» ´çÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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