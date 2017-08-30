°Ç¾ç´ëÇÐ±³ ±èÈñ¼ö ÃÑÀå °ü·Ã Ãæ°ÝÀû Æø·Î¡¦¿©Å»ÀÇ½Ç µé¾î°¡ ¡°³­ ÇÒ¾Æ¹öÁö¶ó ±¦Âú¾Æ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.30 ¼ö 18:17
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.30  
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Ãæ³² °Ç¾ç´ë ±èÈñ¼ö ÃÑÀå¿¡ ´ëÇÑ ¿©·¯ Ãæ°ÝÀû Æø·Î°¡ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.

±èÈñ¼ö °Ç¾ç´ëÇÐ±³ ÃÑÀåÀÌ ¾ÆÁ÷ ÀÓ±â°¡ 1³â ³²Àº »óÈ²¿¡¼­ ¾Õ¼­ 28ÀÏ ÃÑÀåÁ÷À» »çÅðÇß´Ù. ±×·¯³ª ±èÈñ¼ö ÃÑÀå¿¡°Ô Æø¾ð°ú ÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù´Â Á÷¿øµéÀÇ Áõ¾ðÀÌ ÀÕµû¸£¸ç ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.

29ÀÏ ±èÈñ¼ö ÃÑÀåÀÌ ÀÌ»çÀåÀ¸·Î ÀÖ´Â °Ç¾ç´ëº´¿ø ³ëÁ¶´Â »ó´ç¼ö Á÷¿øÀÌ ±è ÃÑÀå¿¡°Ô Æø¾ð°ú ÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í Æø·ÎÇß´Ù.

º´¿ø ³ëÁ¶´Â ÃÖ±Ù 723¸íÀÇ Á÷¿øµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ±Ù¹« ½ÇÅÂÁ¶»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ °á°ú 30¿©¸íÀÌ ÃÑÀå°ú ¾ÆµéÀÎ ±è¿ëÇÏ ºÎÃÑÀå¿¡°Ô¼­ Æø¾ð°ú ÆøÇàÀ» ´çÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÃÑÀåÀÌ ¼öÃ¸À¸·Î ¶§¸®°í ²¿Áý°í, ½ÉÇÑ Æø¾ðÀ» ÇÑ ³»¿ëÀÌ Æ÷ÇÔµÆ´Ù°í ³ëÁ¶ ÃøÀº ¼³¸íÇß´Ù.

°Ç¾ç´ëº´¿øÀÇ ÇÑ ¿©Á÷¿øÀº JTBC¸¦ ÅëÇØ “¿©ÀÚÅ»ÀÇ½Ç¿¡ ±èÈñ¼ö ÃÑÀåÀÌ ±×³É µé¾î¿Ô´Ù. ¿ì¸®°¡ ºñ¸íÀ» Áö¸£´Ï±î ‘ÇÒ¾Æ¹öÁøµ¥ ¹¹ ¾î¶°³Ä. ±¦Âú´Ù’°í ¸»Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

°Ç¾ç´ëÇÐ±³ ±³Á÷¿øµé »çÀÌ¿¡¼­µµ ±è ÃÑÀå¿¡ ´ëÇØ ºñ½ÁÇÑ Áõ¾ðÀÌ ¼Ó¼Ó ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.

¾Õ¼­ 8¿ù ÃÊ ÇÐ±³ ÃøÀº ±³³» ºÒ¸¸À» ¹Ù·Î Àâ±â À§ÇØ Á¶Á÷¹®È­ °³¼±À» À§ÇÑ Á¶Á÷¹®È­Çõ½ÅÀ§¿øÈ¸¸¦ ¹ßÁ·ÇÏ°í ±³Á÷¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¼³¹®Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. ±× °á°ú »ó´ç¼ö ±³Á÷¿øµéÀÌ ÇÐ³» Á¶Á÷¹®È­ °³¼±À» À§ÇØ ±è ÃÑÀåÀÇ »çÅð°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀÀ´äÇß´Ù.

ÇÐ±³ °ü°èÀÚ´Â “¸ÕÀú º´¿ø ÂÊ¿¡ ³ëÁ¶°¡ °á¼ºµÇ°í ¹®Á¦Á¡ÀÌ µå·¯³ª±â ½ÃÀÛÇÏÀÚ ±è ÃÑÀåÀÌ ¾Ð¹ÚÀ» ´À³¤ °Í °°´Ù”¸ç “±³¼öµéµµ Àß¸øµÈ Á¡À» ¹Ù·ÎÀâ±â À§ÇØ ³»ÀÏ ±³¼öÇùÀÇÈ¸¸¦ ±¸¼ºÇØ ´ëÀÀÇÏ±â·Î Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

JTBC¿Í ÀÎÅÍºäÇÑ ¼Û±â¼º °Ç¾ç´ë ±³¼ö´Â “±³¼ö È¸ÀÇ ¼®»ó¿¡¼­ Æø¾ðÀ» Çß´Ù. ±³¼öµéµµ º¼ÀÌ ÀâÈ÷°í ¸Â´Â »ç¶÷µµ ÀÖ´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.

¶Ç ´Ù¸¥ ÀüÁ÷ °£ºÎ´Â “ÆÀÀå ÇÏ³ª´Â ±× ÀÚ¸®¿¡¼­ ¸Â°í ³ª¿Ô´Ù. ¾È°æÀÌ ³¯¾Æ°¥ Á¤µµ·Î ¸ÂÀº ÆÀÀåµµ ÀÖ´Ù. ³ªµµ ¸Â¾ÆºÃ´Ù”°í JTBC¿¡ ¸»Çß´Ù.

±èÈñ¼ö ÃÑÀåÀº ½ÃÇè±â°£ÀÌ¸é °Ç¾ç´ëÇÐ±³ µµ¼­°ü¿¡¼­ °øºÎÇÏ´Â ÇÐ»ýµéÀ» Á÷Á¢ Ã£¾Æ°¡ »§°ú ¿ìÀ¯¸¦ ¹è´ÞÇØ ‘»§ ÃÑÀå’ÀÌ¶ó´Â º°¸íÀ» ¾ò±âµµ Çß´Ù.

¶Ç ±³³»¿¡¼­ ¼Õ¼ö ´ã¹è²ÇÃÊ¸¦ ÁÝ°í ´Ù³à ‘²ÇÃÊÁÝ´Â ÃÑÀå’ÀÌ¶ó´Â º°¸íµµ °¡Áö°í ÀÖ´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ·± º°¸í°ú ´Þ¸® ±èÃÑÀåÀ» µÑ·¯½Ñ °¢Á¾ Æø·ÎµéÀÌ °è¼Ó ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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