ÀÌ½Â¿ì, ¼¼¸®¿¡A º£·Î³ª ÀÌÀû¿¡ ¾ÈÁ¤È¯ ¹æÃâ ÀçÁ¶¸í¡¦¡°°á½Â°ñ ³Ö¾î ÂÑ°Ü³µ´Ù?¡±

|
|
|
|¡ã ÀÌ½Â¿ì(19·FC¹Ù¸£¼¿·Î³ªB)°¡ ÀÌÅ»¸®¾Æ ¼¼¸®¿¡AÀÇ Çï¶ó½º º£·Î³ªFC·Î ÀÌÀûÇÑ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÀÌ½Â¿ì(19·FC¹Ù¸£¼¿·Î³ªB)°¡ ÀÌÅ»¸®¾Æ ¼¼¸®¿¡AÀÇ Çï¶ó½º º£·Î³ªFC·Î ÀÌÀûÇÑ´Ù.
ÀÌ½Â¿ì ÃøÀº 30ÀÏ ÀÌ½Â¿ì°¡ º£·Î³ª ÀÌÀûÀ» È®Á¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ½Â¿ì´Â ÇöÁö½Ã°£À¸·Î 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¸ÞµðÄÃ Å×½ºÆ®¸¦ ¹Þ°í ¹®Á¦°¡ ¾øÀ» °æ¿ì 31ÀÏ °è¾à¼¿¡ ÃÖÁ¾ ¼¸íÇÑ´Ù.
ÀÌÅ»¸®¾Æ ÇöÁö ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ¹Ù¸£¼¿·Î³ª´Â º£·Î³ª¿ÍÀÇ °è¾à¿¡¼ ÇâÈÄ ÀÌ½Â¿ì¸¦ ÀÏÁ¤ ±Ý¾×¿¡ Àç¿µÀÔÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 2³â°£ÀÇ ¹ÙÀÌ¹é Á¶Ç×À» »ðÀÔÇß´Ù.
ÀÌ½Â¿ì ¿µÀÔÀ» À§ÇØ º£·Î³ª´Â 150¸¸ À¯·Î(20¾ï¿ø)¸¦ Á¦½ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ½Â¿ì°¡ ÀÌÅ»¸®¾ÆÇàÀ» È®Á¤ÁöÀ¸¸é ÇÑ±¹¼±¼ö·Î´Â ¾ÈÁ¤È¯ ÀÌÈÄ·Î ¼¼¸®¿¡A ¹«´ë¸¦ ¹â´Â µÎ ¹øÂ° ¼±¼ö°¡ µÈ´Ù.
¾ÈÁ¤È¯(41)Àº Áö³ 2000³â 7¿ù ACÆä·çÀÚ·Î ÀÓ´ëµÇ¸é¼ ÇÑ±¹ ¼±¼ö °¡¿îµ¥ ÃÖÃÊ·Î ¼¼¸®¿¡A ¹«´ë¿¡ ¼¹´Ù. ¾ÈÁ¤È¯Àº ´ç½Ã Ã¹ ½ÃÁð 15°æ±â(11°æ±â ±³Ã¼) ÃâÀü¿¡ 4°ñ 1µµ¿òÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °æ±â¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
ÇÏÁö¸¸ 2002³â ÇÑÀÏ ¿ùµåÄÅ 16°¿¡¼ ÀÌÅ»¸®¾Æ¸¦ »ó´ë·Î ¾ÈÁ¤È¯ÀÌ °á½Â°ñÀ» ³ÖÀº Á÷ÈÄ Æä·çÀÚ¿¡¼ ¹æÃâµÆ´Ù. ´ç½Ã º¸º¹ ¹æÃâÀÌ¶õ ³í¶õÀÌ ÀÏ¾úÀ¸¸ç ÀÌÈÄ ¿ø ¼Ò¼ÓÆÀÀÌ¾ú´ø ºÎ»ê°í ÀÌÀû ºÐÀï¿¡ ÈÖ¸»¸° ³¡¿¡ 2³â¸¸¿¡ ¼¼¸®¿¡A¸¦ ¶°³µ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >