울산대병원 권용순 교수, 자궁선근종 수술법 연구 美 복강경학회지에 실려

▲ 울산대학교병원 권용순(산부인과·사진) 교수

울산대학교병원 권용순(산부인과·사진) 교수가 수년 간 진행해 온 자궁선근종 수술법 관련 연구가 미국의 저명한 복강경 학회지 'Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons'(7월호)에 게재됐다.자궁선근종은 자궁이 비정상적으로 커지는 일종의 양성종양이다. 우리나라 여성에게 40~50%의 높은 비율로 나타나 유산과 불임의 원인이 되고 있다. 권 교수의 연구는 기존의 수술 보다 치료 효과를 높이고 합병증 및 재발율을 줄이는 획기적인 수술법을 조사한 것이다. 연구는 자궁을 보존하는 복강경 자궁선근종 수술을 받은 총 105명의 환자를 대상으로 진행돼다. 국내 뿐 아니라 해외를 포함해 가장 많은 환자를 분석해 학계의 주목을 받아 왔다.그동안 자궁에 넓게 퍼진 형태의 자궁선근종은 자궁 적출술이 필요해 가임기 여성들이 출산의 기회를 잃는 안타까움이 있었다. 하지만 권 교수가 2011년 세계 최초로 개발한 자궁선근종 절제술은 시행 전 복강경 혈관 클립으로 후복강내의 자궁동맥을 잠시 차단하는 방식이다. 다량 출혈의 부작용이 있던 기존의 치료법의 단점을 보완하고 자궁 보존이 가능해 새로운 수술 패러다임을 만들며 큰 관심을 받았다.권 교수의 연구 결과에 따르면 수술 중 발생한 혈액 소실량은 평균 148㎖로 소형 우유팩(200㎖)보다 적었다. 수술 후 생리통은 99%, 생리과다 증상은 98%가 개선되는 효과도 낳았다.또한 수술 합병증으로 자궁을 적출하게 되는 경우나 복강경 수술에서 개복수술로 전환되는 사례도 없었다. 홍영진기자