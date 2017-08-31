¡®½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ¡¯ ½ÅÁÖ¾Æ ÃÊÈ£È­ ·¯ºêÇÏ¿ì½º ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°¿µ±¹ À¯·´Ç³ ´ëÀúÅÃ¡±

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½ÅÁÖ¾Æ´Â 30ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ’¿¡ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇØ ÅÂ±¹ÀÎ Àç¹ú 2¼¼ ³²Æí ¶óÂ÷³ªÄï°ú Áö³»°í ÀÖ´Â ÅÂ±¹ ÀÚÅÃ »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.
ÀÌ³¯ °ø°³µÈ ½ÅÁÖ¾ÆÀÇ ¾î¸¶¾î¸¶ÇÑ ´ëÀúÅÃ »çÁøÀ» º» MC ÀÌÀ¯¸®´Â “¼¼Æ®Àå ¾Æ´Ï³Ä”¸ç ³î¶ó¿öÇß´Ù. MC ±èÃ¢·ÄÀº “°Å±â °¡¼ ³ìÈÇÏ¸é ¾È µÇ³Ä”°í ºÎ·¯¿ò °¡µæÇÑ ¸»À» ÀüÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù
ÇÑÆí, ½ÅÁÖ¾Æ ·¯ºêÇÏ¿ì½º ³»ºÎ´Â Áö³ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘ÇöÀåÅäÅ©¼î-ÅÃ½Ã’¿¡¼ °ø°³µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ¹æ¼Û¿¡¼ °ø°³µÈ ½ÅÁÖ¾ÆÀÇ ÁýÀº ÅÃ½Ã¸¦ Å¸°íµµ ÇÑÂüÀ» µé¾î°¡ ¿µÈ¼Ó¿¡¼³ª ³ª¿Ã¹ýÇÑ ´ëÀúÅÃÀ¸·Î º¸´Â ÀÌµéÀ» ³î¶ó°Ô Çß´Ù. ½ÅÁÖ¾Æ´Â “ºô¸®Áö ÀÚÃ¼°¡ ¿µ±¹ À¯·´Ç³ÀÌ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ¼ö¿µÀå°ú ±ØÀå, ¼Õ´ÔÀ» ¸ÂÀÌÇÏ±â À§ÇÑ °Ô½ºÆ®ÇÏ¿ì½º±îÁö °®ÃçÁ® ÀÖ¾î MCµéÀ» ³î¶ó°Ô Çß´Ù. ½ÅÁÖ¾ÆÀÇ µå·¹½º·ëÀº ¿©¼ºµéÀÇ ·Î¸ÁÀÎ ¸íÇ° °¡¹æÀÌ ¸¶Ä¡ ¹éÈÁ¡ ¸ÅÀåÃ³·³ ¼öµµ ¾øÀÌ Áø¿µÅ ¿¬½Å °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
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