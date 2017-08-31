¡®½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ¡¯ ½ÅÁÖ¾Æ ÃÊÈ£È­ ·¯ºêÇÏ¿ì½º ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°¿µ±¹ À¯·´Ç³ ´ëÀúÅÃ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.31 ¸ñ 11:57
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.31  
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‘½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ’ ½ÅÁÖ¾ÆÀÇ ÃÊÈ£È­ ·¯ºêÇÏ¿ì½º°¡ È­Á¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, Áö³­ ¹æ¼Û¼­ °ø°³µÈ ³»ºÎ ¸ð½Àµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.

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ÀÌ³¯ °ø°³µÈ ½ÅÁÖ¾ÆÀÇ ¾î¸¶¾î¸¶ÇÑ ´ëÀúÅÃ »çÁøÀ» º» MC ÀÌÀ¯¸®´Â “¼¼Æ®Àå ¾Æ´Ï³Ä”¸ç ³î¶ó¿öÇß´Ù. MC ±èÃ¢·ÄÀº “°Å±â °¡¼­ ³ìÈ­ÇÏ¸é ¾È µÇ³Ä”°í ºÎ·¯¿ò °¡µæÇÑ ¸»À» ÀüÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù

ÇÑÆí, ½ÅÁÖ¾Æ ·¯ºêÇÏ¿ì½º ³»ºÎ´Â Áö³­ ¹æ¼ÛµÈ  tvN ‘ÇöÀåÅäÅ©¼î-ÅÃ½Ã’¿¡¼­ °ø°³µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.

´ç½Ã ¹æ¼Û¿¡¼­ °ø°³µÈ ½ÅÁÖ¾ÆÀÇ ÁýÀº ÅÃ½Ã¸¦ Å¸°íµµ ÇÑÂüÀ» µé¾î°¡ ¿µÈ­¼Ó¿¡¼­³ª ³ª¿Ã¹ýÇÑ ´ëÀúÅÃÀ¸·Î º¸´Â ÀÌµéÀ» ³î¶ó°Ô Çß´Ù. ½ÅÁÖ¾Æ´Â “ºô¸®Áö ÀÚÃ¼°¡ ¿µ±¹ À¯·´Ç³ÀÌ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ¼ö¿µÀå°ú ±ØÀå, ¼Õ´ÔÀ» ¸ÂÀÌÇÏ±â À§ÇÑ °Ô½ºÆ®ÇÏ¿ì½º±îÁö °®ÃçÁ® ÀÖ¾î MCµéÀ» ³î¶ó°Ô Çß´Ù. ½ÅÁÖ¾ÆÀÇ µå·¹½º·ëÀº ¿©¼ºµéÀÇ ·Î¸ÁÀÎ ¸íÇ° °¡¹æÀÌ ¸¶Ä¡ ¹éÈ­Á¡ ¸ÅÀåÃ³·³ ¼öµµ ¾øÀÌ Áø¿­µÅ ¿¬½Å °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼ÛÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº "Á¤¸» ºÎ·´³×" "ÇÑ¹ø °¡º¸°í ½ÍÀº Áý" µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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