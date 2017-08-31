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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.31 ¸ñ 20:04
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¶óµð¿À½ºÅ¸, ±è»ý¹Î Á¶·ÕÇÏ·Á°í ºÒ·¶³ª?¡¦¡®¶óµð¿À½ºÅ¸¡¯ °ú°Å ¸·¸» ³í¶õ »ìÆìº¸´Ï
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.31  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã MBC ¡®¶óµð¿À½ºÅ¸¡¯°¡ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇÑ ¹æ¼ÛÀÎ ±è»ý¹ÎÀÇ ¸»À» ²÷°í ¹«½ÃÇÏ´Â µíÇÑ ¹ß¾ðÀ» ÇØ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. MBCÄ¸Ã³.

 

MBC ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’°¡ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇÑ ¹æ¼ÛÀÎ ±è»ý¹ÎÀÇ ¸»À» ²÷°í ¹«½ÃÇÏ´Â µíÇÑ ¹ß¾ðÀ» ÇØ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.

30ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡´Â ±è»ý¹Î, ±èÀÀ¼ö, Á¶¹Î±â, ¼Õ¹Ì³ª°¡ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇØ MCµé°ú ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù.

°Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇÑ Á¶¹Î±â´Â “»ý¹Î ¾¾°°Àº »ýÈ°ÆÐÅÏÀÌ ³ª¿¡°Ôµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù, »ý¹Î ¾¾´Â Ã¶ÀÌ µé¾ú´Ù”¶ó¸ç ±è»ý¹ÎÀÇ °æÁ¦ °ü³ä, »ýÈ° ½À°üÀ» ÄªÂùÇß´Ù.

±è»ý¹ÎÀº ÃÖ±Ù ÆÌÄ³½ºÆ®¿Í KBS2¿¡¼­ ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’À¸·Î ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù. ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’Àº ¼Òºñ¸¦ ÁÙÀÌ°í ÀúÃà°ú Àû±ÝÀ¸·Î ºÎ¸¦ ÃàÀûÇÏ´Â ¹æ¹ýµéÀ» ¾Ë·ÁÁÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ±è»ý¹ÎÀÌ MC¸¦ ¸Ã°í ÀÖ´Ù.

±×·¯³ª Á¶¹Î±âÀÇ ÄªÂù¿¡ ±è±¸¶ó´Â °ðÀå ÀÎ»óÀ» ÂîÇª¸®¸ç “Â¥´Ù°í Ã¶µç °Ç ¾Æ´Ï´Ù. ±è»ý¹Î ¾¾ ´ëº»À» º¸¸é¼­ ´À³¤ °Çµ¥ ¿Ö ÀÌ·± Çàµ¿À» ÇÏÁö? ¿ì¸®°¡ ÀÌ°É Ã¶µé¾ú´Ù°í ÇØ¾ß µÇ´Â °Ç°¡”¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±è±¸¶ó´Â ±è»ý¹ÎÀÇ ¸»À» ¹«·ÊÇÒ Á¤µµ·Î ÀÚÁÖ ²÷¾î¹ö¸®±âµµ Çß´Ù.

¶Ç ¹æ¼Û¿¡¼­ ±è»ý¹ÎÀÌ µ·À» ¾Æ³¢±â À§ÇØ Ä¿ÇÇ¸¦ µ· ÁÖ°í ¸¶½ÃÁö ¾Ê´Â´Ù°í ÇÑ ¹ß¾ð°ú À½¾ÇÀ» 1ºÐ ¹Ì¸® µè±â·Î¸¸ µè°í °¡Á·µéÀ» À§ÇØ Àû±ÝÀ» µç´Ù´Â ¸»¿¡ MCµéÀº ´ä´äÇÏ´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

±×·¯³ª ¹Ý´ë·Î ÀÚµ¿Â÷, ¹ÙÀÌÅ©, ¾È°æ µîÀ» Ãë¹Ì·Î ¼öÁýÇÑ´Ù´Â Á¶¹Î±â¿Í ¼ú°ªÀ¸·Î Å« ÁöÃâÀ» ÇÏ´Â ±èÀÀ¼ö¿¡ ´ëÇØ¼­ MCµéÀº °¨ÅºÇÏ¸ç µÎ »ç¶÷À» ÄªÂùÇØ ±è»ý¹Î¿¡°Ô º¸ÀÎ °Í°ú´Â ÀüÇô »ó¹ÝµÈ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ÀÏÀÏ MC·Î Ãâ¿¬ÇÑ ±èÁöÈÆÀº, ±è»ý¹ÎÀÌ ÇÑ PD¿Í ÀÏº» ¿©ÇàÀ» °¬´Ù°¡ PD°¡ ¸íÇ° ¿ÊÀ» »ç°í ³²Àº ¿Ê°ÉÀÌ¸¦ ÀÚ½ÅÀÌ °¡Á®¿Ô´Ù°í ÀÌ¾ß±âÇÏÀÚ “±× ¿Ê°ÉÀÌ°¡ Áý¿¡ ÀÖ´Â À¯ÀÏÇÑ ¸íÇ°ÀÌ°Ú´Ù”¸ç Á¶·Õ ¼¯ÀÎ ³ó´ãÀ» ´øÁ³´Ù.

ÀÌ·± MCµéÀÇ Çàµ¿¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº ´ç¿¬È÷ ºÐ³ëÇß´Ù.

¹æ¼ÛÀÌ ³¡³­ Á÷ÈÄ ½ÃÃ»ÀÚ °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â MCµéÀ» ºñ³­ÇÏ°í »ç°ú¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ºñ³­ÀÌ º¿¹°Ã³·³ ½ñ¾ÆÁ³´Ù. ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº ¹æ¼ÛÆóÁö¸¦ ¿ä±¸ÇÏ±âµµ Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼ÛÀ» º» ´©¸®²ÛµéÀº MCµé°ú °Ô½ºÆ®µéÀÌ ±è»ý¹ÎÀ» ´ëÇÏ´Â ÅÂµµ, »ýÈ°½À°üÀ» ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÏ´Â ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ ºÐ³ëÇÏ¸ç »ó´ëÀû ¹ÚÅ»°¨ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å²´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ¹ø ¹æ¼Û Àü¿¡µµ ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’´Â MCµéÀÇ °úÇÑ ¾ðµ¿À¸·Î ¿©·¯ Â÷·Ê ³í¶õÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù.

2014³â 7¿ù¿¡´Â MC±è±¸¶ó´Â ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇÑ ¹è¿ì ¼ÛÃ¢ÀÇ¸¦ º¸°í “¿Ê¿¡¼­ µ¿¼º¾Ö ÄÚµå ´À³¦ÀÌ ³­´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ À±Á¾½ÅÀÌ “Æí°ß”ÀÌ¶ó°í ÇÏÀÚ ±è±¸¶ó´Â ¿ÀÈ÷·Á ¹ö·° ¼Ò¸®¸¦ Áö¸£¸ç “±×°Ô ¸»½Ç¼ö¾ß?”¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. ÀÌÈÄ ±è±¸¶óÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ÇìÀÌÆ® ½ºÇÇÄ¡¶ó´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

¶Ç °°Àº ¹æ¼Û¿¡¼­ ¼ÛÃ¢ÀÇÀÇ ¿¾ ¿¬ÀÎ ¸®»ç¿¡ ´ëÇØ °è¼Ó Áú¹®À» ÇÑ Á¡ ¿ª½Ã ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. °³ÀÎÀÇ °ú°Å¸¦ Áö³ªÄ¥ Á¤µµ·Î ÆÄÇìÄ¡´Â °ÍÀº ¿¹ÀÇ¿¡ ¾î±ß³­´Ù´Â ºñÆÇÀÌ ¼âµµÇß´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ °°Àº ÇØ 12¿ù °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇÑ ÀÓ½Å¿¡ ´ëÇØ °í¹ÎÁßÀÌ¶ó´Â ¹è¿ì È²¿µÈñ¿¡°Ô ±è±¸¶ó°¡ “Á¤ÀÚÀºÇà °°Àºµ¥ °¡½Ã¶ó”´Â ¸»À» Çß´Ù°¡ ¹µ¸Å¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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