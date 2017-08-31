¡®´º¶óÀÌÆ®¡¯ ³í¶õ ÈÛ½ÎÀÎ ¹Ú¼ºÁø ¡°±¹°¡ °øÇåÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¡±¡¦ÀÚÁø »çÅð »ç½Ç»ó °ÅºÎ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.31 ¸ñ 20:04
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.31  
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¹Ú¼ºÁø Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ ÃÊ´ë Àå°ü ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ´º¶óÀÌÆ® ¿ª»ç°ü ³í¶õÀÌ ÇÑÃ¢ÀÎ °¡¿îµ¥ ¹Ú ÈÄº¸ÀÚ°¡ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.

¹Ú ÈÄº¸ÀÚ´Â 31ÀÏ ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ Áß¼Ò±â¾÷Áß¾ÓÈ¸¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ´º¶óÀÌÆ® ³í¶õ°ú °ü·ÃÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. ¹Ú ÈÄº¸ÀÚ´Â °Ç±¹ÀÏ°ú °ü·ÃÇÑ ÀÚ½ÅÀÇ ¿ª»ç°ü¿¡ ´ëÇØ “¿ª»ç¿¡ ¹«ÁöÇØ »ý±ä ÀÏÀÌ´Ù”¶ó¸ç “°Ç±¹°ú Á¤ºÎ ¼ö¸³ÀÌ ´Ù¸£´Ù´Â °ÍÀ» Ã³À½ ¾Ë¾Ò´Ù. Çå¹ý¿¡ ±â¼úµÈ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇß°í (Ç¥ÇöÀÌ Æ²·È´Ù´Â Á¡À») ÀÎÁ¤ÇÏ°í ¼ö¿ëÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¹Ú ÈÄº¸ÀÚ´Â Áö³­ 2015³â Æ÷Ç×°ø´ë ±³¼ö·Î ÀçÁ÷ÇÒ ´ç½Ã ÀÛ¼ºÇÑ ¿¬±¸º¸°í¼­¿¡¼­ 1948³â Á¤ºÎ¼ö¸³À» ‘°Ç±¹’À¸·Î Ç¥ÇöÇÏ¸ç ÀÌ½Â¸¸ Á¤ºÎ ´ç½Ã ÀÚÀ¯¹ÎÁÖÁÖÀÇ Ã¼Á¦ ¼ö¸³À» À§ÇØ µ¶Àç°¡ ºÒ°¡ÇÇÇß´Ù´Â ÃëÁöÀÇ ³»¿ëÀ» ÀÛ¼ºÇß´Ù.

ÀÌ´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ Áö³­ 15ÀÏ ±¤º¹Àý °æÃà»ç¿¡¼­ “2019³âÀº ´ëÇÑ¹Î±¹ °Ç±¹ 100ÁÖ³â”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÏ¸é¼­ 1919³â »óÇØ ÀÓ½ÃÁ¤ºÎ ¼ö¸³À» °Ç±¹ ½Ã±â·Î ±ÔÁ¤ÇÑ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ¿ª»ç°ü°ú ¹èÄ¡µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù.

¹Ú ÈÄº¸ÀÚ´Â ¶Ç ÃÐºÒ½ÃÀ§°¡ ÇÑÃ¢ÀÌ´ø Áö³­ÇØ 11¿ù Æ÷Ç×°ø´ë ±â°è°øÇÐ°ú Á¤±â¼¼¹Ì³ª¿¡ ´º¶óÀÌÆ®¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÀÌ¿µÈÆ Àü ¼­¿ï´ë °æÁ¦ÇÐ°ú ±³¼ö¸¦ ÃÊÃ»Çß´Ù. ÀÌ Àü ±³¼ö´Â Çå¹ý¿¡ ¸í½ÃµÈ »óÇØ ÀÓ½ÃÁ¤ºÎ ¼ö¸³ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ½Â¸¸ Á¤ºÎ°¡ Ãâ¹üÇÑ 1948³â 8¿ù 15ÀÏÀ» °Ç±¹Àý·Î »ïÀÚ°í ÃÖÃÊ·Î ÁÖÀåÇÑ ´º¶óÀÌÆ® ÇÐ°è ´ëºÎ´Ù.

¹Ú ÈÄº¸ÀÚ´Â ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼­ “´º¶óÀÌÆ®¸¦ µé¾îº» ÀûÀÌ ÀÖÁö¸¸ ±× ¿îµ¿ÀÌ ¾î¶² ¼º°ÝÀÎÁö »ý°¢ÇØº» ÀûÀÌ ¾ø°í È¸¿øµµ ¾Æ´Ï´Ù”¸é¼­ “±×ºÐ(ÀÌ¿µÈÆ ±³¼ö)ÀÌ ¿Ç´Ù, ±×¸£´Ù´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ÆÇ´Ü°ú °ü½ÉÀÌ ¾ø¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “Á¤Ä¡ ÀÌ³äÀû È°µ¿À» ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù. ±×µ¿¾È ÀúÀÇ ¿¡³ÊÁöÀÇ 99% ÀÌ»óÀ» ±³À°°ú ¿¬±¸, Ã¢¾÷»ýÅÂ°è ¸¸µå´Â µ¥ »ç¿ëÇß´Ù”¸ç “ºÎÁ·ÇÑ »ç¶÷ÀÌÁö¸¸ ±¹°¡¿¡ °øÇåÇÒ ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù”°í ¸»ÇØ »ç½Ç»ó ÀÚÁø »çÅð¸¦ °ÅºÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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