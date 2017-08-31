¡®¶óµð¿À½ºÅ¸¡¯ ±è±¸¶ó, ±è»ý¹Î Â§µ¹ÀÌ ¶óÀÌÇÁ ÆïÇÏ?...¡°Ä¿ÇÇÁÖ´Ï ½ÅÁÖ´ÜÁö ¸ð½Ã´Â ÁÙ¡±

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|¡ã ±è±¸¶ó°¡ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇÑ ±è»ý¹ÎÀÇ ‘Â§µ¹ÀÌ’ ¶óÀÌÇÁ ½ºÅ¸ÀÏÀ» ÆïÇÏÇÏ´Â ¹ß¾ðÀ¸·Î ³í¶õÀ» ºú°í ÀÖ´Ù. MBC '¶óµð¿À½ºÅ¸' ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
‘¶óµð¿À½ºÅ¸’ ±è±¸¶ó°¡ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇÑ ±è»ý¹ÎÀÇ ‘Â§µ¹ÀÌ’ ¶óÀÌÇÁ ½ºÅ¸ÀÏÀ» ÆïÇÏÇÏ´Â ¹ß¾ðÀ¸·Î ³í¶õÀ» ºú°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 30ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡´Â ±èÀÀ¼ö, Á¶¹Î±â, ¼Õ¹Ì³ª, ±è»ý¹ÎÀÌ ‘¿°Àü¿¡¼ ¿ç·Î¸¦ ¿ÜÄ¡´Ù’ Æ¯Áý¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ³¯ Ãâ¿¬ÀÚ Áß Æ¯È÷ ÃÖ±Ù ÆÌÄ³½ºÆ® ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’¿¡¼ È°¾àÇÏ°í ÀÖ´Â ±è»ý¹ÎÀÌ Àý¾à ºñ¹ý µîÀ¸·Î Å« °ü½ÉÀ» ²ø¾ú´Ù. ±×·¯³ª MC ±è±¸¶ó´Â ±è»ý¹ÎÀÇ ÀÌ¾ß±â¿¡ °ø°¨ÇÏÁö ¸øÇÑ Ç¥Á¤°ú ¹ß¾ðÀ¸·Î ÀÏºÎ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«»ìÀ» ÂîÇª¸®°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
±è±¸¶ó´Â ±è»ý¹Î¿¡ “±×·¡¼ ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î ÀÌ·ç°í ½ÍÀº °Ô ¹¹³Ä” “°¡²û Ä¿ÇÇµµ ¸¶½Ã°í ½ÍÁö ¾Ê³Ä” “¾Æ±î ´ë±â½Ç¿¡¼ Á¦ÀÛÁøÀÌ Ä¿ÇÇ¸¦ ÁÖ´Ï ½ÅÁÖ´ÜÁö ¸ð½Ãµí ÁÁ¾ÆÇÏ´õ¶ó” µîÀÇ ¸»À» ÀÌ¾î°¬´Ù.
¶ÇÇÑ ±è»ý¹ÎÀÌ “³» ÇÑ ´Þ Ãâ¿¬·á°¡ ±è±¸¶ó¾¾ÀÇ 30ºÐ Ãâ¿¬·á´Ù”¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ ±è±¸¶ó´Â “³» Ãâ¿¬·á¸¦ ºÃ³Ä. ¸»°°Áöµµ ¾ÊÀº ¼Ò¸®”¶ó°í ¸»À» ²÷´Â µî °è¼ÓµÈ ¾î±êÀåÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» ºÒÆíÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “±Ã»ó¸ÂÀº°Ô ¾Æ´Ï°í °Ë¼ÒÇÏ°í,Çö¸íÇÑ°ÅÁÒ” “±è»ý¹Î ³°¨ÇÑ°Ô ´À²¸Á³À½” “Á¤¸» ¼¹Îµé ±è»ý¹ÎÃ³·³ »ç´Âµ¥ ³Ê¹«ÇØ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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