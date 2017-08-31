ÀÌÇýÈÆ ¡°»ç±â Àü°ú ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÇ ÁÖÀå¡±¡¦ÀÇÈ¤ Á¦±âÇÑ A¾¾ °ü·Ã ±â»ç ÀçÁÖ¸ñ

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¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÌÇýÈÆ ´ëÇ¥(53)°¡ 31ÀÏ Á¦±âµÈ ±ÝÇ°¼ö¼ö ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ Àü¸é ºÎÀÎÇß´Ù.
ÀÌ ´ëÇ¥´Â ¼¿ï °æ±â ÆÄÁÖ È«¿ø¿¬¼ö¿ø¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» °¡Á³´Ù. ÀÌ ´ëÇ¥´Â ±ÝÇ° ¼ö¼ö ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ A¾¾¿ÍÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ “ÃÑ¼± °æ¼± ¶§ Á¤Ä¡±ÇÀÇ ¿ø·ÎÀÌ½Å Ä£¹Ú°è ¸ð ÀÎ»ç°¡ ‘µ¿ÇâÀÎÀÌ°í È«º¸µµ Àß ¾Ë°í, ¾ð·Ð°è·Á¤Ä¡±Ç ÀÎ¸ÆÀÌ µÎÅÓ´Ù’¸ç A¾¾¸¦ ¼Ò°³ÇØÁá´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ ´ëÇ¥´Â “ºô¸®±âµµ ÇÏ°í °±±âµµ ÇÏ°í Áß°£Âë¿¡µµ ´Ù °±°í °±Àº ÈÄ¿¡ ¶Ç ºô¸®±âµµ Çß´Ù”¸ç “¹°Ç° ±¸ÀÔºñ¿ë, °æºñ, È«º¸ °ü·Ã ÀÏ µµ¿ÍÁÖ¸é¼ ¾´ °Í µî ¸ðµç °ÍÀ» Æ÷ÇÔÇØ¼ 6000¸¸¿ø Á¤µµ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ ÀÌ ´ëÇ¥´Â A¾¾°¡ »ç±â Àü°ú°¡ ÀÖ¾î »ç±â Çà°¢ÀÌ ÀÇ½ÉµÈ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ ´ëÇ¥´Â “Ã³À½¿¡´Â ¹Ï°í ½Å·ÚÇÏ´Â °ü°è¿´°í, Àú¿¡°Ô ¼±ÀÇ·Î µµ¿ÍÁÖ°Ú´Ù°í ÀÚ¿øºÀ»ç·Î ¿À½Å ºÐÀÌ´Ï ÁÁ°Ô ºÃ´Ù”¸ç “±×·± ±â°£ÀÌ 1³â ÀÌ»ó µÆ´Âµ¥ ÇÑµÎ ´Þ ÀüºÎÅÍ Á» ÀÌ»óÇÏ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µé¾î¼ ¿µ¼öÁõµµ °ÇÏ°Ô ¿ä±¸Çß°í, ¿µ¼öÁõÀ» ½áÁÖ·Á°í ÇÏÁö ¾Ê¾Æ¼ ½á´Þ¶ó°í ÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç “¿À·¡Àü¿¡ ´Ù °±¾Ò´Âµ¥µµ ¹«¸®ÇÑ ±ÝÇ°¿ä±¸¸¦ °è¼ÓÇØ ÀÀÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í °á±¹ ¾ð·Ð¿¡ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ¿Ö°îÇÏ¿© Èê·È´Ù”¸ç “A ¾¾´Â º»·¡ »ç±â Àü°ú¹üÀÌ´Ù. ÇöÀç °Ë»öµÇ´Â A ¾¾ »ç±âÀü·Â ±â»ç °Ç ¼ö¸¸ 3°ÇÀÌ¸ç, »ç¾÷°¡ ¿Á¾¾ÀÇ ÁÖÀåÀº ÇãÀ§ »ç½ÇÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¸í¹éÇÑ ÇãÀ§º¸µµ·Î ¹ýÀû ´ëÀÀÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌ ´ëÇ¥´Â A¾¾¿Í °ü·ÃµÈ ¾ð·Ð º¸µµ±â»çÀÇ ¸µÅ©µµ °ø°³Çß´Ù. ÀÌ ´ëÇ¥°¡ °ø°³ÇÑ ¸µÅ© ¼Ó¿¡´Â A¾¾ÀÇ ½Ç¸íÀÌ µîÀåÇÑ´Ù.
°ø°³µÈ ±â»ç Áß ÇÏ³ª´Â 1991³â <Áß¾ÓÀÏº¸>ÀÇ º¸µµ·Î, A¾¾°¡ ±¤°í±ÇÀ» ¹Ì³¢·Î 4¾ï¿©¿øÀ» °¡·ÎÃ¦ ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÆ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ´Ù.
2011³â <Á¶¼±ÀÏº¸>´Â A¾¾°¡ ¼¿ï´ë ±³¼ö B¾¾¸¦ ÇâÀÀÁ¢´ë ¹× »ç±â ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇß´Ù°í º¸µµÇß´Ù. °°ÀºÇØ <ÇÁ¶óÀÓ°æÁ¦>¿¡µµ A¾¾ÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ³ª¿Â´Ù. º¸µµ¿¡ µû¸£¸é A¾¾´Â ½Åµ¿ºó ·Ôµ¥±×·ì È¸Àå ¿ª½Ã ÇâÀÀÁ¢´ë¿Í »ç±â ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇß´Ù.
´ç½Ã A¾¾¿¡°Ô °í¼Ò´çÇÑ B¾¾¿Í ·Ôµ¥±×·ì ÃøÀº ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ Àü¸é ºÎÀÎÇÏ¸ç ÇãÀ§»ç½ÇÀÌ¶ó°í ÀÏÃàÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ ´ëÇ¥´Â ÀÌ¹ø µ¹¹ß »çÅÂ¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀû´ëÀÀÀ» ÁØºñÇÏ´À¶ó ¹Ù¸¥Á¤´çÀÇ ¿ÀÀü ÆÇ¹®Á¡ °øµ¿°æºñ±¸¿ª(JSA) ¹æ¹® Çà»ç¿¡´Â Âü¼®ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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