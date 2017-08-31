°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.31 ¸ñ 20:04
¿¬¿¹/½Ã»ç
ÀÌÇýÈÆ ¡°»ç±â Àü°ú ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÇ ÁÖÀå¡±¡¦ÀÇÈ¤ Á¦±âÇÑ A¾¾ °ü·Ã ±â»ç ÀçÁÖ¸ñ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.31  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÌÇýÈÆ ´ëÇ¥(53)°¡ 31ÀÏ Á¦±âµÈ ±ÝÇ°¼ö¼ö ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ Àü¸é ºÎÀÎÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÌÇýÈÆ ´ëÇ¥(53)°¡ 31ÀÏ Á¦±âµÈ ±ÝÇ°¼ö¼ö ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ Àü¸é ºÎÀÎÇß´Ù.

ÀÌ ´ëÇ¥´Â ¼­¿ï °æ±â ÆÄÁÖ È«¿ø¿¬¼ö¿ø¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» °¡Á³´Ù. ÀÌ ´ëÇ¥´Â ±ÝÇ° ¼ö¼ö ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ A¾¾¿ÍÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ “ÃÑ¼± °æ¼± ¶§ Á¤Ä¡±ÇÀÇ ¿ø·ÎÀÌ½Å Ä£¹Ú°è ¸ð ÀÎ»ç°¡ ‘µ¿ÇâÀÎÀÌ°í È«º¸µµ Àß ¾Ë°í, ¾ð·Ð°è·Á¤Ä¡±Ç ÀÎ¸ÆÀÌ µÎÅÓ´Ù’¸ç A¾¾¸¦ ¼Ò°³ÇØÁá´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ ´ëÇ¥´Â “ºô¸®±âµµ ÇÏ°í °±±âµµ ÇÏ°í Áß°£Âë¿¡µµ ´Ù °±°í °±Àº ÈÄ¿¡ ¶Ç ºô¸®±âµµ Çß´Ù”¸ç “¹°Ç° ±¸ÀÔºñ¿ë, °æºñ, È«º¸ °ü·Ã ÀÏ µµ¿ÍÁÖ¸é¼­ ¾´ °Í µî ¸ðµç °ÍÀ» Æ÷ÇÔÇØ¼­ 6000¸¸¿ø Á¤µµ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ÀÌ ´ëÇ¥´Â A¾¾°¡ »ç±â Àü°ú°¡ ÀÖ¾î »ç±â Çà°¢ÀÌ ÀÇ½ÉµÈ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ ´ëÇ¥´Â “Ã³À½¿¡´Â ¹Ï°í ½Å·ÚÇÏ´Â °ü°è¿´°í, Àú¿¡°Ô ¼±ÀÇ·Î µµ¿ÍÁÖ°Ú´Ù°í ÀÚ¿øºÀ»ç·Î ¿À½Å ºÐÀÌ´Ï ÁÁ°Ô ºÃ´Ù”¸ç “±×·± ±â°£ÀÌ 1³â ÀÌ»ó µÆ´Âµ¥ ÇÑµÎ ´Þ ÀüºÎÅÍ Á» ÀÌ»óÇÏ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µé¾î¼­ ¿µ¼öÁõµµ °­ÇÏ°Ô ¿ä±¸Çß°í, ¿µ¼öÁõÀ» ½áÁÖ·Á°í ÇÏÁö ¾Ê¾Æ¼­ ½á´Þ¶ó°í ÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¶Ç “¿À·¡Àü¿¡ ´Ù °±¾Ò´Âµ¥µµ ¹«¸®ÇÑ ±ÝÇ°¿ä±¸¸¦ °è¼ÓÇØ ÀÀÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í °á±¹ ¾ð·Ð¿¡ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ¿Ö°îÇÏ¿© Èê·È´Ù”¸ç “A ¾¾´Â º»·¡ »ç±â Àü°ú¹üÀÌ´Ù. ÇöÀç °Ë»öµÇ´Â A ¾¾ »ç±âÀü·Â ±â»ç °Ç ¼ö¸¸ 3°ÇÀÌ¸ç, »ç¾÷°¡ ¿Á¾¾ÀÇ ÁÖÀåÀº ÇãÀ§ »ç½ÇÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¸í¹éÇÑ ÇãÀ§º¸µµ·Î ¹ýÀû ´ëÀÀÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÌ ´ëÇ¥´Â A¾¾¿Í °ü·ÃµÈ ¾ð·Ð º¸µµ±â»çÀÇ ¸µÅ©µµ °ø°³Çß´Ù. ÀÌ ´ëÇ¥°¡ °ø°³ÇÑ ¸µÅ© ¼Ó¿¡´Â A¾¾ÀÇ ½Ç¸íÀÌ µîÀåÇÑ´Ù.

°ø°³µÈ ±â»ç Áß ÇÏ³ª´Â 1991³â <Áß¾ÓÀÏº¸>ÀÇ º¸µµ·Î, A¾¾°¡ ±¤°í±ÇÀ» ¹Ì³¢·Î 4¾ï¿©¿øÀ» °¡·ÎÃ¦ ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÆ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ´Ù.

2011³â <Á¶¼±ÀÏº¸>´Â A¾¾°¡ ¼­¿ï´ë ±³¼ö B¾¾¸¦ ÇâÀÀÁ¢´ë ¹× »ç±â ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇß´Ù°í º¸µµÇß´Ù. °°ÀºÇØ <ÇÁ¶óÀÓ°æÁ¦>¿¡µµ A¾¾ÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ³ª¿Â´Ù. º¸µµ¿¡ µû¸£¸é A¾¾´Â ½Åµ¿ºó ·Ôµ¥±×·ì È¸Àå ¿ª½Ã ÇâÀÀÁ¢´ë¿Í »ç±â ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇß´Ù.

´ç½Ã A¾¾¿¡°Ô °í¼Ò´çÇÑ B¾¾¿Í ·Ôµ¥±×·ì ÃøÀº ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ Àü¸é ºÎÀÎÇÏ¸ç ÇãÀ§»ç½ÇÀÌ¶ó°í ÀÏÃàÇß´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ ´ëÇ¥´Â ÀÌ¹ø µ¹¹ß »çÅÂ¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀû´ëÀÀÀ» ÁØºñÇÏ´À¶ó ¹Ù¸¥Á¤´çÀÇ ¿ÀÀü ÆÇ¹®Á¡ °øµ¿°æºñ±¸¿ª(JSA) ¹æ¹® Çà»ç¿¡´Â Âü¼®ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
  • ¸®¼³ÁÖ, ¼ÂÂ° Ãâ»êÀº ÝÁ ÀåÀÚ °è½Â·Ð ¶§¹®? 7³â°£ 3¸íÀÌ³ª Ãâ»êÇØ
  • ¡®»ç¸Á¼³ ÀÌ°ÇÈñ ¾ð±Þ¡¯ ÀÌÀç¿ë ¡°È¸Àå´Ô »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ¡±...¸»½Ç¼ö ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
  • ¡®¿¹ºñºÎºÎ¡¯ ¼ÛÀçÈñ¢¾Áö¼Ò¿¬, ¾ËÄá´ÞÄá ´ÙÁ¤¼¦ º¸´Ï ¡®Çàº¹¹Ì¼Ò¡¯...¡°Á¤¸» ¿¹»Û Ä¿ÇÃ¡±
  • ¡®´ÜÅë¹ý ÆóÁö¡¯µÇ´Â 10¿ù º¸Á¶±Ý ½ñ¾ÆÁú±î?¡¦¹æÅëÀ§ ¡°10¿ù ÁýÁß ´Ü¼ÓÇÒ °Í¡±
    • ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡± ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®¿¹ºñºÎºÎ¡¯ ¼ÛÀçÈñ¢¾Áö¼Ò¿¬, ¾ËÄá´ÞÄá ´ÙÁ¤¼¦ º¸´Ï ¡®Çàº¹¹Ì¼Ò¡¯...¡°Á¤¸» ¿¹»Û Ä¿ÇÃ¡±
    2
    ¡®´ÜÅë¹ý ÆóÁö¡¯µÇ´Â 10¿ù º¸Á¶±Ý ½ñ¾ÆÁú±î?¡¦¹æÅëÀ§ ¡°10¿ù ÁýÁß ´Ü¼ÓÇÒ °Í¡±
    3
    ¡®¹«±âÂ¡¿ª¡¯ ÀÎÃµÃÊµî»ý »ìÀÎ»ç°Ç °ø¹ü, ½Ã½Å ¸ÔÀ¸·Á ´Þ¶óÇß´Ù?...¡®»ìÀÎ¹ü Ãæ°ÝÁõ¾ð¡¯
    4
    ¹ÚÀÙ¼±, È«»ó¼ö¡¤±è¹ÎÈñ ºÒ·û¿¡ ÀÏÄ§ ¿Ö?...¡°³²¿¡ °¡½¿ ÈÄº­ÆÄ³õ°í ±×¸® ´ç´çÇÏ´Ï¡±
    5
    ¡®½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ¡¯ ½ÅÁÖ¾Æ ÃÊÈ£È­ ·¯ºêÇÏ¿ì½º ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°¿µ±¹ À¯·´Ç³ ´ëÀúÅÃ¡±
    6
    ¡®´ëÇÑÇ×°ø Ã¤¿ë¡¯ ½ÅÀÔ °´½Ç ½Â¹«¿ø ½Ç¹«¸éÁ¢ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦¡°¿ÀÈÄ 6½Ã ¿¹»ó¡±
    7
    ¡®ÅÃ½Ã¡¯ ¿À³ª¶ó, 18³â°£ ¿­¾Ö ³²ÀÚÄ£±¸ ´©±¸?...¡°¹è¿ìÃâ½Å ±³¼ö, Ã³À½¿£ ´À³¢Çß´Ù¡±
    8
    ¾ÆÆÄÆ®ÅõÀ¯, Ã»¾à ½ÅÃ» 10°³ Áö¿ª ÇÑ²¨¹ø¿¡ ½ÃÀÛ¡¦10°³ Áö¿ª 17°³ ¾ÆÆÄÆ®
    9
    Áß¾Ó¿ª ¶Ç »ç»ó»ç°í ¡®ÀÌ¹ø ´Þ¸¸ 2¹øÂ°¡¯...¡°½ºÅ©¸°µµ¾î´Â ¾ÆÁ÷ ¹Ì¼³Ä¡¡±
    10
    ¡®ÀÎÇÇ´ÏÆ® È£¾ß Á¦¿Ü Àç°è¾à¡¯ ³²¿ìÇö, ÃÖ±Ù ±ÙÈ²º¸´Ï...¡°¹«Ç¥Á¤, Çü°ú ÇÔ²²¡±
    Í¯À½¾ÇÀÇ °ÅÀå, Á¶¸£µð »ç¹ß ¿ï»ê ¿Â´Ù
    ÇÇ³ëÅ°¿À±Ø´Ü ¼ºÆø·Â ¿¹¹æ±Ø ¡®Ä£±¸¾ß! ³Í ¼ÒÁßÇØ¡¯
    ¿©Çà±æ¿¡ ¸¸³­ ¾Æ¸§´Ù¿î µ¿Çà
    9¿ù, ¿ï»ê Ã»¼Ò³â ¡®À½¾ÇÀÇ Çâ¿¬¡¯ ÆîÃÄÁø´Ù
    ºÎºÎ ¿¬ÁÖÀÚ°¡ µé·ÁÁÖ´Â ´ÞÄÞÇÑ ÇÏ¸ð´Ï

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr