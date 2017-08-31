¡®1Á¶ ÆøÅº¡¯ ¸ÂÀº ±â¾ÆÂ÷¡¦¹ý¿ø ³ëÁ¶ ¼Õ µé¾îÁØ ÀÌÀ¯´Â? ¡°¾ÆÁ÷ ¿©·Â ÀÖ¾î¡±

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|¡ã 31ÀÏ ±â¾ÆÂ÷ ³ëÁ¶°¡ Á¤±â»ó¿©±Ý µîÀ» Åë»óÀÓ±ÝÀ¸·Î ÀÎÁ¤ÇØ ´Þ¶ó¸ç ³½ ¼Ò¼Û 1½É¿¡¼ ¹ý¿øÀÌ ³ëÁ¶ÀÇ ¼ÕÀ» µé¾îÁá´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
31ÀÏ ±â¾ÆÂ÷ ³ëÁ¶°¡ Á¤±â»ó¿©±Ý µîÀ» Åë»óÀÓ±ÝÀ¸·Î ÀÎÁ¤ÇØ ´Þ¶ó¸ç ³½ ¼Ò¼Û 1½É¿¡¼ ¹ý¿øÀÌ ³ëÁ¶ÀÇ ¼ÕÀ» µé¾îÁá´Ù.
31ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¹Î»ç41ºÎ´Â ±â¾ÆÂ÷ ±Ù·ÎÀÚ 2¸¸7424¸íÀÌ È¸»ç¸¦ »ó´ë·Î ³½ ÃÑ 1Á¶ 629¾ï¿ø ÀÓ±ÝÃ»±¸ ¼Ò¼Û¿¡¼ “È¸»ç´Â ±Ù·ÎÀÚµé¿¡°Ô ¿ø±Ý°ú ÀÌÀÚ Æ÷ÇÔ ÃÑ 4223¾ï¿øÀ» Áö±ÞÇÏ¶ó”¸ç ¿ø°í ÀÏºÎ ½Â¼Ò ÆÇ°áÇß´Ù.
±×·¯³ª ½ÇÁ¦·Î ±â¾ÆÂ÷°¡ ºÎ´ãÇÏ°Ô µÉ ±Ý¾×Àº ÃÑ 1Á¶¿ø Á¤µµ·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ¹ø ÆÇ°á±Ý¾× 4223¾ï¿ø°ú 2014³â 10¿ù 13¸íÀÇ ±Ù·ÎÀÚ°¡ Åë»óÀÓ±Ý ´ëÇ¥ ¼Ò¼ÛÀ» ÅëÇØ ÁÖÀåÇÑ 2011³â 11¿ù~2014³â 10¿ù ÀÓ±Ý¼Ò±Þ¾× 1Á¶1000¾ï¿ø¿¡ ´ëÇØ 38.7% ºñÀ²À» Àû¿ëÇÑ ±Ý¾× µîÀ» ´õÇÏ¸é 1Á¶¿ø Á¤µµÀÌ´Ù.
Åë»óÀÓ±ÝÀº ÃÊ°ú±Ù·Î¼ö´ç, ¿¬Â÷À¯±ÞÈÞ°¡¼ö´ç, º¯µ¿»ó¿©±Ý°ú °°Àº ‘Åë»óÀÓ±Ý ¿¬µ¿¼ö´ç’°ú ÅðÁ÷±Ý, »çÈ¸º¸Çè·á, ÀÓ±ÝÃ¤±Çº¸Àå ºÎ´ã±Ý µî ‘°£Á¢³ëµ¿ºñ¿ë’ÀÇ ±âÁØÀÌ µÇ±â ¶§¹®¿¡ Åë»óÀÓ±ÝÀÌ »ó½ÂÇÏ¸é È¸»ç°¡ ±Ù·ÎÀÚ¿¡ Áö±ÞÇØ¾ß ÇÒ °¢Á¾ ¼ö´çµµ ÇÔ²² Ä¿Áø´Ù.
±â¾ÆÂ÷´Â ÀÌ¹ø ÆÇ°á·Î ¸Á¿¬ÀÚ½ÇÇÑ ºÐÀ§±â´Ù. ±â¾ÆÂ÷ ÃøÀº ‘½ÅÀÇ¼º½Ç ¿øÄ¢(ÀÌÇÏ ½ÅÀÇÄ¢)’ÀÌ Àû¿ëµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇØ¿ÔÀ¸³ª ÀçÆÇºÎ´Â ‘½ÅÀÇÄ¢’À» ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
±â¾ÆÂ÷´Â ³ëÁ¶ ÇÕÀÇ¿¡ µû¶ó Á¤±â»ó¿©±ÝÀ» Åë»óÀÓ±Ý¿¡¼ Á¦¿ÜÇß±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ·± ÇÕÀÇ¸¦ ±ú´Â °ÍÀº ½ÅÀÇÄ¢¿¡ ¾î±ß³´Ù°í ÁÖÀåÇØ¿Ô´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀçÆÇºÎ´Â “±â¾ÆÂ÷°¡ ´ç±â¼øÀÌÀÍÀ» °Åµ×°í °æ¿µ»óÅÂ ³ª»ÚÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ±â¾ÆÂ÷ ³ëÁ¶ÀÇ Ã»±¸°¡ ½ÅÀÇÄ¢ À§¹ÝµÈ´Ù°í ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
ÆÇ°á Á÷ÈÄ ±â¾ÆÂ÷´Â Ç×¼Ò¸¦ ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí ±â¾ÆÂ÷´Â »çµå º¸º¹¿¡ µû¸¥ Áß±¹ ÆÇ¸Å ºÎÁøÀ¸·Î ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(7Ãµ870¾ï ¿ø)ÀÌ ÀÛ³â °°Àº ±â°£º¸´Ù 44% Á¤µµ ±Þ°¨ÇÑ »óÅÂÀÌ¸ç, Åë»óÀÓ±Ý 1½É ÆÇ°á±îÁö °ãÃÄ 2007³â 3ºÐ±â ÀÌ·¡ 10³â¸¸¿¡ ¿µ¾÷ÀûÀÚ·Î ÀüÈ¯µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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