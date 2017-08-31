°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.31 ¸ñ 20:04
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®1Á¶ ÆøÅº¡¯ ¸ÂÀº ±â¾ÆÂ÷¡¦¹ý¿ø ³ëÁ¶ ¼Õ µé¾îÁØ ÀÌÀ¯´Â? ¡°¾ÆÁ÷ ¿©·Â ÀÖ¾î¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.31  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 31ÀÏ ±â¾ÆÂ÷ ³ëÁ¶°¡ Á¤±â»ó¿©±Ý µîÀ» Åë»óÀÓ±ÝÀ¸·Î ÀÎÁ¤ÇØ ´Þ¶ó¸ç ³½ ¼Ò¼Û 1½É¿¡¼­ ¹ý¿øÀÌ ³ëÁ¶ÀÇ ¼ÕÀ» µé¾îÁá´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

31ÀÏ ±â¾ÆÂ÷ ³ëÁ¶°¡ Á¤±â»ó¿©±Ý µîÀ» Åë»óÀÓ±ÝÀ¸·Î ÀÎÁ¤ÇØ ´Þ¶ó¸ç ³½ ¼Ò¼Û 1½É¿¡¼­ ¹ý¿øÀÌ ³ëÁ¶ÀÇ ¼ÕÀ» µé¾îÁá´Ù.

31ÀÏ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¹Î»ç41ºÎ´Â ±â¾ÆÂ÷ ±Ù·ÎÀÚ 2¸¸7424¸íÀÌ È¸»ç¸¦ »ó´ë·Î ³½ ÃÑ 1Á¶ 629¾ï¿ø ÀÓ±ÝÃ»±¸ ¼Ò¼Û¿¡¼­ “È¸»ç´Â ±Ù·ÎÀÚµé¿¡°Ô ¿ø±Ý°ú ÀÌÀÚ Æ÷ÇÔ ÃÑ 4223¾ï¿øÀ» Áö±ÞÇÏ¶ó”¸ç ¿ø°í ÀÏºÎ ½Â¼Ò ÆÇ°áÇß´Ù.

±×·¯³ª ½ÇÁ¦·Î ±â¾ÆÂ÷°¡ ºÎ´ãÇÏ°Ô µÉ ±Ý¾×Àº ÃÑ 1Á¶¿ø Á¤µµ·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÀÌ¹ø ÆÇ°á±Ý¾× 4223¾ï¿ø°ú 2014³â 10¿ù 13¸íÀÇ ±Ù·ÎÀÚ°¡ Åë»óÀÓ±Ý ´ëÇ¥ ¼Ò¼ÛÀ» ÅëÇØ ÁÖÀåÇÑ 2011³â 11¿ù~2014³â 10¿ù ÀÓ±Ý¼Ò±Þ¾× 1Á¶1000¾ï¿ø¿¡ ´ëÇØ 38.7% ºñÀ²À» Àû¿ëÇÑ ±Ý¾× µîÀ» ´õÇÏ¸é 1Á¶¿ø Á¤µµÀÌ´Ù.

Åë»óÀÓ±ÝÀº ÃÊ°ú±Ù·Î¼ö´ç, ¿¬Â÷À¯±ÞÈÞ°¡¼ö´ç, º¯µ¿»ó¿©±Ý°ú °°Àº ‘Åë»óÀÓ±Ý ¿¬µ¿¼ö´ç’°ú ÅðÁ÷±Ý, »çÈ¸º¸Çè·á, ÀÓ±ÝÃ¤±Çº¸Àå ºÎ´ã±Ý µî ‘°£Á¢³ëµ¿ºñ¿ë’ÀÇ ±âÁØÀÌ µÇ±â ¶§¹®¿¡ Åë»óÀÓ±ÝÀÌ »ó½ÂÇÏ¸é È¸»ç°¡ ±Ù·ÎÀÚ¿¡ Áö±ÞÇØ¾ß ÇÒ °¢Á¾ ¼ö´çµµ ÇÔ²² Ä¿Áø´Ù.

±â¾ÆÂ÷´Â ÀÌ¹ø ÆÇ°á·Î ¸Á¿¬ÀÚ½ÇÇÑ ºÐÀ§±â´Ù. ±â¾ÆÂ÷ ÃøÀº ‘½ÅÀÇ¼º½Ç ¿øÄ¢(ÀÌÇÏ ½ÅÀÇÄ¢)’ÀÌ Àû¿ëµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇØ¿ÔÀ¸³ª ÀçÆÇºÎ´Â ‘½ÅÀÇÄ¢’À» ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

±â¾ÆÂ÷´Â ³ëÁ¶ ÇÕÀÇ¿¡ µû¶ó Á¤±â»ó¿©±ÝÀ» Åë»óÀÓ±Ý¿¡¼­ Á¦¿ÜÇß±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ·± ÇÕÀÇ¸¦ ±ú´Â °ÍÀº ½ÅÀÇÄ¢¿¡ ¾î±ß³­´Ù°í ÁÖÀåÇØ¿Ô´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÀçÆÇºÎ´Â “±â¾ÆÂ÷°¡ ´ç±â¼øÀÌÀÍÀ» °Åµ×°í °æ¿µ»óÅÂ ³ª»ÚÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ±â¾ÆÂ÷ ³ëÁ¶ÀÇ Ã»±¸°¡ ½ÅÀÇÄ¢ À§¹ÝµÈ´Ù°í ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.

ÆÇ°á Á÷ÈÄ ±â¾ÆÂ÷´Â Ç×¼Ò¸¦ ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí ±â¾ÆÂ÷´Â »çµå º¸º¹¿¡ µû¸¥ Áß±¹ ÆÇ¸Å ºÎÁøÀ¸·Î ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(7Ãµ870¾ï ¿ø)ÀÌ ÀÛ³â °°Àº ±â°£º¸´Ù 44% Á¤µµ ±Þ°¨ÇÑ »óÅÂÀÌ¸ç, Åë»óÀÓ±Ý 1½É ÆÇ°á±îÁö °ãÃÄ 2007³â 3ºÐ±â ÀÌ·¡ 10³â¸¸¿¡ ¿µ¾÷ÀûÀÚ·Î ÀüÈ¯µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

[°ü·Ã±â»ç]
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
  • ¸®¼³ÁÖ, ¼ÂÂ° Ãâ»êÀº ÝÁ ÀåÀÚ °è½Â·Ð ¶§¹®? 7³â°£ 3¸íÀÌ³ª Ãâ»êÇØ
  • ¡®»ç¸Á¼³ ÀÌ°ÇÈñ ¾ð±Þ¡¯ ÀÌÀç¿ë ¡°È¸Àå´Ô »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ¡±...¸»½Ç¼ö ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
  • ¡®¿¹ºñºÎºÎ¡¯ ¼ÛÀçÈñ¢¾Áö¼Ò¿¬, ¾ËÄá´ÞÄá ´ÙÁ¤¼¦ º¸´Ï ¡®Çàº¹¹Ì¼Ò¡¯...¡°Á¤¸» ¿¹»Û Ä¿ÇÃ¡±
  • ¡®´ÜÅë¹ý ÆóÁö¡¯µÇ´Â 10¿ù º¸Á¶±Ý ½ñ¾ÆÁú±î?¡¦¹æÅëÀ§ ¡°10¿ù ÁýÁß ´Ü¼ÓÇÒ °Í¡±
    • ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡± ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®¿¹ºñºÎºÎ¡¯ ¼ÛÀçÈñ¢¾Áö¼Ò¿¬, ¾ËÄá´ÞÄá ´ÙÁ¤¼¦ º¸´Ï ¡®Çàº¹¹Ì¼Ò¡¯...¡°Á¤¸» ¿¹»Û Ä¿ÇÃ¡±
    2
    ¡®´ÜÅë¹ý ÆóÁö¡¯µÇ´Â 10¿ù º¸Á¶±Ý ½ñ¾ÆÁú±î?¡¦¹æÅëÀ§ ¡°10¿ù ÁýÁß ´Ü¼ÓÇÒ °Í¡±
    3
    ¡®¹«±âÂ¡¿ª¡¯ ÀÎÃµÃÊµî»ý »ìÀÎ»ç°Ç °ø¹ü, ½Ã½Å ¸ÔÀ¸·Á ´Þ¶óÇß´Ù?...¡®»ìÀÎ¹ü Ãæ°ÝÁõ¾ð¡¯
    4
    ¹ÚÀÙ¼±, È«»ó¼ö¡¤±è¹ÎÈñ ºÒ·û¿¡ ÀÏÄ§ ¿Ö?...¡°³²¿¡ °¡½¿ ÈÄº­ÆÄ³õ°í ±×¸® ´ç´çÇÏ´Ï¡±
    5
    ¡®½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ¡¯ ½ÅÁÖ¾Æ ÃÊÈ£È­ ·¯ºêÇÏ¿ì½º ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°¿µ±¹ À¯·´Ç³ ´ëÀúÅÃ¡±
    6
    ¡®´ëÇÑÇ×°ø Ã¤¿ë¡¯ ½ÅÀÔ °´½Ç ½Â¹«¿ø ½Ç¹«¸éÁ¢ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦¡°¿ÀÈÄ 6½Ã ¿¹»ó¡±
    7
    ¡®ÅÃ½Ã¡¯ ¿À³ª¶ó, 18³â°£ ¿­¾Ö ³²ÀÚÄ£±¸ ´©±¸?...¡°¹è¿ìÃâ½Å ±³¼ö, Ã³À½¿£ ´À³¢Çß´Ù¡±
    8
    ¾ÆÆÄÆ®ÅõÀ¯, Ã»¾à ½ÅÃ» 10°³ Áö¿ª ÇÑ²¨¹ø¿¡ ½ÃÀÛ¡¦10°³ Áö¿ª 17°³ ¾ÆÆÄÆ®
    9
    Áß¾Ó¿ª ¶Ç »ç»ó»ç°í ¡®ÀÌ¹ø ´Þ¸¸ 2¹øÂ°¡¯...¡°½ºÅ©¸°µµ¾î´Â ¾ÆÁ÷ ¹Ì¼³Ä¡¡±
    10
    ¡®ÀÎÇÇ´ÏÆ® È£¾ß Á¦¿Ü Àç°è¾à¡¯ ³²¿ìÇö, ÃÖ±Ù ±ÙÈ²º¸´Ï...¡°¹«Ç¥Á¤, Çü°ú ÇÔ²²¡±
    Í¯À½¾ÇÀÇ °ÅÀå, Á¶¸£µð »ç¹ß ¿ï»ê ¿Â´Ù
    ÇÇ³ëÅ°¿À±Ø´Ü ¼ºÆø·Â ¿¹¹æ±Ø ¡®Ä£±¸¾ß! ³Í ¼ÒÁßÇØ¡¯
    ¿©Çà±æ¿¡ ¸¸³­ ¾Æ¸§´Ù¿î µ¿Çà
    9¿ù, ¿ï»ê Ã»¼Ò³â ¡®À½¾ÇÀÇ Çâ¿¬¡¯ ÆîÃÄÁø´Ù
    ºÎºÎ ¿¬ÁÖÀÚ°¡ µé·ÁÁÖ´Â ´ÞÄÞÇÑ ÇÏ¸ð´Ï

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr