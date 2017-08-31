V3 ÅëÇØ Ã¹ °ø°³µÈ ¡®±¸±Û ¾î½Ã½ºÅÏÆ® ÇÑ±¹¾îver¡¯¡¦Æ¯È­ ¸í·É¾îµµ Ãß°¡ µÅ

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LGÀüÀÚ´Â 31ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ±Û·Î¹ú 3´ë ITÀü½ÃÈ¸ ‘IFA 2017’ °³¸·À» ÇÏ·ç ¾ÕµÎ°í µ¶ÀÏ º£¸¦¸° ½Ã³» ¸¶¸®ÆÀ È£ÅÚ(Maritim Hotel)¿¡¼ Àü·« ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½º¸¶Æ®Æù ‘V30’¸¦ °ø°³Çß´Ù. ÀÌ¹ø °ø°³ Çà»ç¿¡´Â ±¹³»¿Ü ¾ð·Ð°ú ÀÌµ¿Åë½Å »ç¾÷ÀÚ µî IT °ü°èÀÚ 700¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇßÀ¸¸ç SNS¸¦ ÅëÇØ Àü ¼¼°è¿¡ »ýÁß°èÇß´Ù.
ÀÌ³¯ °ø°³µÈ ‘V3’´Â 6ÀÎÄ¡ ´ëÈ¸é¿¡ 18´ë 9ÀÇ È¸éºñ¸¦ ±×´ë·Î °¡Á®°¡¸é¼ ‘¿Ã·¹µå Ç®ºñÀü’À» Àû¿ëÇß´Ù. ÀüÀÛ°ú ºñ±³ÇØ 6ÀÎÄ¡·Î Å©±â°¡ Ä¿Á³Áö¸¸ °¡·Î¿Í ¼¼·Î´Â ¿ÀÈ÷·Á 3mm, 8mm °¡·® ÀÛ¾ÆÁ³À¸¸ç µÎ²²´Â 7.3mm, ¹«°Ô´Â 158g ¹Û¿¡ ³ª°¡Áö ¾Ê´Â´Ù.
¿©±â¿¡ ±¸±ÛÀÇ ÀÎ°øÁö´É(AI) À½¼ººñ¼ ¼ºñ½ºÀÎ ‘±¸±Û ¾î½Ã½ºÅÏÆ®’ ÇÑ±¹¾î ¼ºñ½º°¡ V3¸¦ ÅëÇØ Ã³À½ ¼ºñ½º¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù.
±¸±ÛÀÇ ¾î½Ã½ºÅÏÆ®´Â ¾ÖÇÃÀÇ ‘½Ã¸®’¿Í »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ‘ºò½ººñ’Ã³·³ »ç¿ëÀÚ À½¼ºÀ» ÀÎ½Ä, ¸í·ÉÀ» ¼öÇàÇÏ´Â AIÀ½¼º ºñ¼ ¼ºñ½ºÀÌ´Ù.
¶Ç LGÀüÀÚ´Â ±¸±Û°ú Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ±¸±Û ¾î½Ã½ºÅÏÆ®¿¡ V30¿¡¼¸¸ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯ÈµÈ ¸í·É¾îµéµµ Ãß°¡Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¿¹¸¦ µé¾î “·Î¸ÇÆ½ ¿µÈÃ³·³ Âï¾îÁà”¶ó°í ¸í·ÉÇÏ¸é V30ÀÇ ‘½Ã³× ºñµð¿À’ ¸ðµå°¡ ÀÚµ¿À¸·Î ÀÛµ¿µÅ °ð¹Ù·Î ·Î¸ÇÆ½ ¿µÈ °°Àº ¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó LGÀüÀÚ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½º¸¶Æ®ÆùÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ÀåÁ¡ÀÇ ÇÏ³ªÀÎ ±¤°¢ Ä«¸Þ¶óµµ “±¤°¢À¸·Î ¼¿Ä« Âï¾îÁà”¿Í °°Àº ¸í·É¾î¸¦ ÅëÇØ ±¸±Û ¾î½Ã½ºÅÏÆ®·Î Á¦¾îÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ V30Àº ¹Ì¸® ÁöÁ¤ÇØ µÐ ³ª¸¸ÀÇ Å°¿öµå¸¦ ¸»ÇÏ¸é ½º¸¶Æ®ÆùÀÌ ¸ñ¼Ò¸®¿Í Å°¿öµå¸¦ ÇÔ²² ºÐ¼®ÇØ Àá±ÝÈ¸éÀ» ÇØÁ¦ÇÏ´Â À½¼ºÀÎ½ÄÀ» Áö¿øÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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