°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.31 ¸ñ 20:04
¿¬¿¹/½Ã»ç
V3 ÅëÇØ Ã¹ °ø°³µÈ ¡®±¸±Û ¾î½Ã½ºÅÏÆ® ÇÑ±¹¾îver¡¯¡¦Æ¯È­ ¸í·É¾îµµ Ãß°¡ µÅ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.31  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã LGÀüÀÚ´Â 31ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ±Û·Î¹ú 3´ë ITÀü½ÃÈ¸ ¡®IFA 2017¡¯ °³¸·À» ÇÏ·ç ¾ÕµÎ°í µ¶ÀÏ º£¸¦¸° ½Ã³» ¸¶¸®ÆÀ È£ÅÚ(Maritim Hotel)¿¡¼­ Àü·« ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½º¸¶Æ®Æù ¡®V30¡¯¸¦ °ø°³Çß´Ù. LGÀüÀÚ Á¦°ø.

 

LGÀüÀÚÀÇ ÇÏ¹Ý±â Àü·« ÇÁ¸®¹Ì¾öÆù ‘V30’¸¦ °ø°³Çß´Ù.

LGÀüÀÚ´Â 31ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ±Û·Î¹ú 3´ë ITÀü½ÃÈ¸ ‘IFA 2017’ °³¸·À» ÇÏ·ç ¾ÕµÎ°í µ¶ÀÏ º£¸¦¸° ½Ã³» ¸¶¸®ÆÀ È£ÅÚ(Maritim Hotel)¿¡¼­ Àü·« ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½º¸¶Æ®Æù ‘V30’¸¦ °ø°³Çß´Ù. ÀÌ¹ø °ø°³ Çà»ç¿¡´Â ±¹³»¿Ü ¾ð·Ð°ú ÀÌµ¿Åë½Å »ç¾÷ÀÚ µî IT °ü°èÀÚ 700¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇßÀ¸¸ç SNS¸¦ ÅëÇØ Àü ¼¼°è¿¡ »ýÁß°èÇß´Ù.

ÀÌ³¯ °ø°³µÈ ‘V3’´Â 6ÀÎÄ¡ ´ëÈ­¸é¿¡ 18´ë 9ÀÇ È­¸éºñ¸¦ ±×´ë·Î °¡Á®°¡¸é¼­ ‘¿Ã·¹µå Ç®ºñÀü’À» Àû¿ëÇß´Ù. ÀüÀÛ°ú ºñ±³ÇØ 6ÀÎÄ¡·Î Å©±â°¡ Ä¿Á³Áö¸¸ °¡·Î¿Í ¼¼·Î´Â ¿ÀÈ÷·Á 3mm, 8mm °¡·® ÀÛ¾ÆÁ³À¸¸ç µÎ²²´Â 7.3mm, ¹«°Ô´Â 158g ¹Û¿¡ ³ª°¡Áö ¾Ê´Â´Ù.

¿©±â¿¡ ±¸±ÛÀÇ ÀÎ°øÁö´É(AI) À½¼ººñ¼­ ¼­ºñ½ºÀÎ ‘±¸±Û ¾î½Ã½ºÅÏÆ®’ ÇÑ±¹¾î ¼­ºñ½º°¡ V3¸¦ ÅëÇØ Ã³À½ ¼­ºñ½º¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù.

±¸±ÛÀÇ ¾î½Ã½ºÅÏÆ®´Â ¾ÖÇÃÀÇ ‘½Ã¸®’¿Í »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ‘ºò½ººñ’Ã³·³ »ç¿ëÀÚ À½¼ºÀ» ÀÎ½Ä, ¸í·ÉÀ» ¼öÇàÇÏ´Â AIÀ½¼º ºñ¼­ ¼­ºñ½ºÀÌ´Ù.

¶Ç LGÀüÀÚ´Â ±¸±Û°ú Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ±¸±Û ¾î½Ã½ºÅÏÆ®¿¡ V30¿¡¼­¸¸ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯È­µÈ ¸í·É¾îµéµµ Ãß°¡Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

¿¹¸¦ µé¾î “·Î¸ÇÆ½ ¿µÈ­Ã³·³ Âï¾îÁà”¶ó°í ¸í·ÉÇÏ¸é V30ÀÇ ‘½Ã³× ºñµð¿À’ ¸ðµå°¡ ÀÚµ¿À¸·Î ÀÛµ¿µÅ °ð¹Ù·Î ·Î¸ÇÆ½ ¿µÈ­ °°Àº ¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó LGÀüÀÚ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½º¸¶Æ®ÆùÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ÀåÁ¡ÀÇ ÇÏ³ªÀÎ ±¤°¢ Ä«¸Þ¶óµµ “±¤°¢À¸·Î ¼¿Ä« Âï¾îÁà”¿Í °°Àº ¸í·É¾î¸¦ ÅëÇØ ±¸±Û ¾î½Ã½ºÅÏÆ®·Î Á¦¾îÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ V30Àº ¹Ì¸® ÁöÁ¤ÇØ µÐ ³ª¸¸ÀÇ Å°¿öµå¸¦ ¸»ÇÏ¸é ½º¸¶Æ®ÆùÀÌ ¸ñ¼Ò¸®¿Í Å°¿öµå¸¦ ÇÔ²² ºÐ¼®ÇØ Àá±ÝÈ­¸éÀ» ÇØÁ¦ÇÏ´Â À½¼ºÀÎ½ÄÀ» Áö¿øÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
  • ¸®¼³ÁÖ, ¼ÂÂ° Ãâ»êÀº ÝÁ ÀåÀÚ °è½Â·Ð ¶§¹®? 7³â°£ 3¸íÀÌ³ª Ãâ»êÇØ
  • ¡®»ç¸Á¼³ ÀÌ°ÇÈñ ¾ð±Þ¡¯ ÀÌÀç¿ë ¡°È¸Àå´Ô »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ¡±...¸»½Ç¼ö ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
  • ¡®¿¹ºñºÎºÎ¡¯ ¼ÛÀçÈñ¢¾Áö¼Ò¿¬, ¾ËÄá´ÞÄá ´ÙÁ¤¼¦ º¸´Ï ¡®Çàº¹¹Ì¼Ò¡¯...¡°Á¤¸» ¿¹»Û Ä¿ÇÃ¡±
  • ¡®´ÜÅë¹ý ÆóÁö¡¯µÇ´Â 10¿ù º¸Á¶±Ý ½ñ¾ÆÁú±î?¡¦¹æÅëÀ§ ¡°10¿ù ÁýÁß ´Ü¼ÓÇÒ °Í¡±
    • ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡± ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®¿¹ºñºÎºÎ¡¯ ¼ÛÀçÈñ¢¾Áö¼Ò¿¬, ¾ËÄá´ÞÄá ´ÙÁ¤¼¦ º¸´Ï ¡®Çàº¹¹Ì¼Ò¡¯...¡°Á¤¸» ¿¹»Û Ä¿ÇÃ¡±
    2
    ¡®´ÜÅë¹ý ÆóÁö¡¯µÇ´Â 10¿ù º¸Á¶±Ý ½ñ¾ÆÁú±î?¡¦¹æÅëÀ§ ¡°10¿ù ÁýÁß ´Ü¼ÓÇÒ °Í¡±
    3
    ¡®¹«±âÂ¡¿ª¡¯ ÀÎÃµÃÊµî»ý »ìÀÎ»ç°Ç °ø¹ü, ½Ã½Å ¸ÔÀ¸·Á ´Þ¶óÇß´Ù?...¡®»ìÀÎ¹ü Ãæ°ÝÁõ¾ð¡¯
    4
    ¹ÚÀÙ¼±, È«»ó¼ö¡¤±è¹ÎÈñ ºÒ·û¿¡ ÀÏÄ§ ¿Ö?...¡°³²¿¡ °¡½¿ ÈÄº­ÆÄ³õ°í ±×¸® ´ç´çÇÏ´Ï¡±
    5
    ¡®½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ¡¯ ½ÅÁÖ¾Æ ÃÊÈ£È­ ·¯ºêÇÏ¿ì½º ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°¿µ±¹ À¯·´Ç³ ´ëÀúÅÃ¡±
    6
    ¡®´ëÇÑÇ×°ø Ã¤¿ë¡¯ ½ÅÀÔ °´½Ç ½Â¹«¿ø ½Ç¹«¸éÁ¢ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦¡°¿ÀÈÄ 6½Ã ¿¹»ó¡±
    7
    ¡®ÅÃ½Ã¡¯ ¿À³ª¶ó, 18³â°£ ¿­¾Ö ³²ÀÚÄ£±¸ ´©±¸?...¡°¹è¿ìÃâ½Å ±³¼ö, Ã³À½¿£ ´À³¢Çß´Ù¡±
    8
    ¾ÆÆÄÆ®ÅõÀ¯, Ã»¾à ½ÅÃ» 10°³ Áö¿ª ÇÑ²¨¹ø¿¡ ½ÃÀÛ¡¦10°³ Áö¿ª 17°³ ¾ÆÆÄÆ®
    9
    Áß¾Ó¿ª ¶Ç »ç»ó»ç°í ¡®ÀÌ¹ø ´Þ¸¸ 2¹øÂ°¡¯...¡°½ºÅ©¸°µµ¾î´Â ¾ÆÁ÷ ¹Ì¼³Ä¡¡±
    10
    ¡®ÀÎÇÇ´ÏÆ® È£¾ß Á¦¿Ü Àç°è¾à¡¯ ³²¿ìÇö, ÃÖ±Ù ±ÙÈ²º¸´Ï...¡°¹«Ç¥Á¤, Çü°ú ÇÔ²²¡±
    Í¯À½¾ÇÀÇ °ÅÀå, Á¶¸£µð »ç¹ß ¿ï»ê ¿Â´Ù
    ÇÇ³ëÅ°¿À±Ø´Ü ¼ºÆø·Â ¿¹¹æ±Ø ¡®Ä£±¸¾ß! ³Í ¼ÒÁßÇØ¡¯
    ¿©Çà±æ¿¡ ¸¸³­ ¾Æ¸§´Ù¿î µ¿Çà
    9¿ù, ¿ï»ê Ã»¼Ò³â ¡®À½¾ÇÀÇ Çâ¿¬¡¯ ÆîÃÄÁø´Ù
    ºÎºÎ ¿¬ÁÖÀÚ°¡ µé·ÁÁÖ´Â ´ÞÄÞÇÑ ÇÏ¸ð´Ï

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr