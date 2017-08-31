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|¡ã ¹æ¼ÛÀÎ ±è»ý¹ÎÀÌ ¡®¶óµð¿À½ºÅ¸¡¯ Ãâ¿¬À¸·Î ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ¡®±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ¡¯ ¼Ó Â§µ¹ÀÌ ¾î·Ïµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
¹æ¼ÛÀÎ ±è»ý¹ÎÀÌ ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’ Ãâ¿¬À¸·Î ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’ ¼Ó Â§µ¹ÀÌ ¾î·Ïµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
±è»ý¹ÎÀº ÆÌÄ³½ºÆ® ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’À» ÅëÇØ ¼Òºñ¸¦ ÁÙÀÌ°í ÀúÃà°ú Àû±ÝÀ¸·Î ºÎ¸¦ ÃàÀûÇÏ´Â ¹æ¹ýµéÀ» ¾Ë·ÁÁÖ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ±è»ý¹ÎÀº À½¿ø »çÀÌÆ® ÀÌ¿ë·á ÁÙÀÌ´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î “3Ãµ¿ø¿¡ ºÎ°¡¼¼ 10% 3300¿ø? À½¾Ç µè´Â °Íµµ ÇÑ¹ø »ý°¢À» ÇØº¸¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. Àý½ÇÇÔÀÌ ÀÖÀ¸½Ã´Ù¸é 1ºÐ ¹Ì¸®µè±â¸é ÃæºÐÇØ¿ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ Ä¿ÇÇ°ªÀ» 2¹è·Î ÁöÃâÇÏ´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ “Ä£±¸¿Í ¸¸³ª Ä¿ÇÇ¸¦ µå¼Ì±º¿ä. Ä£±¸°¡ ÀÖ´Ù´Â ¾ê±âÁÒ? ¿ì¸® Ã»ÃëÀÚµéÀº Ä£±¸°¡ ¾ø¾úÀ¸¸é ÇÕ´Ï´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
‘°¨¹Ù½º’¸¦ ¸¸µé¾î ¸Ô¾ú´Ù´Â Ã»ÃëÀÚ¿¡°Ô´Â “Áý¿¡¼ »õ¿ì °¨¹Ù½º ¸¸µé·Á°í ±ñ¸¶´ÃÀ» 3500¿øÀÌ³ª… °Ç°½ÄÀÎ°¡ º»µ¥¿ä. ±×·¯¸é ±×³É °Ç°ÇÏ°Ô ¸¶´ÃÀ» ¸ÔÀÚ. ±×¸®°í ±ñ¸¶´Ãº¸´Ù´Â º»ÀÎÀÌ ±îÀÚ. »ý¸¶´ÃÀ» ¸ÔÀ¸¸é¼ Á¤½ÅÀ» Å°¿ìÀÚ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±× ¹Û¿¡µµ “¿ÊÀº ±âº»ÀÌ 22³âÀÌ´Ù” “Áö±Ý ÀúÃàÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ³ªÁß¿¡ ÇÏ±â ½ÈÀº ÀÏÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù” “¼öºÐ °ø±ÞÀº ÁøÂ¥ ¹°·Î ÇØ¶ó” “»ý¼ö¶õ Áý¿¡¼ ÁØºñÇØ °¡´Â °ÍÀÌ´Ù” “ºñ´Â ¸Â´Â °ÍÀÌ ¹®ÇÐÀûÀÌ´Ù” “¼ÕÀº Àå°©¿¡ ¹ßÀº µå·¹½º¿¡ °¡·Á ¾È º¸ÀÌ´Ï ¿þµù ³×ÀÏÀº ÇÏÁö ¸¶¶ó” “¼ÒÈ°¡ ¾È µÉ ¶§´Â ¼ÒÈÁ¦ ´ë½Å Á¡ÇÁ¸¦” µîÀ» ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’Àº Áö³ 4¿ù ÆÌÄ³½ºÆ® ¼ÛÀºÀÌ ±è¼÷ÀÇ ºñ¹Ðº¸Àå ÄÚ³Ê·Î ÁøÇàµÆ´Ù°¡ Å« ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾î 6¿ù µ¶¸³ ÆÌÄ³½ºÆ®·Î ÁøÇàµÆ´Ù. ÀÌ¾î Áö³ 19ÀÏºÎÅÍ KBS 2TV¿¡ 6ºÎÀÛÀ¸·Î ¹æ¼ÛµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >