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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.31 ¸ñ 20:04
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±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ, Â§µ¹ÀÌ ¾î·Ï ´ë¹Ú...¡°¼ÒÈ­°¡ ¾È µÉ ¶§? ¼ÒÈ­Á¦ ´ë½Å Á¡ÇÁ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.31  
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¡ã ¹æ¼ÛÀÎ ±è»ý¹ÎÀÌ ¡®¶óµð¿À½ºÅ¸¡¯ Ãâ¿¬À¸·Î È­Á¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ¡®±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ¡¯ ¼Ó Â§µ¹ÀÌ ¾î·Ïµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.

¹æ¼ÛÀÎ ±è»ý¹ÎÀÌ ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’ Ãâ¿¬À¸·Î È­Á¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’ ¼Ó Â§µ¹ÀÌ ¾î·Ïµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.

±è»ý¹ÎÀº ÆÌÄ³½ºÆ® ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’À» ÅëÇØ ¼Òºñ¸¦ ÁÙÀÌ°í ÀúÃà°ú Àû±ÝÀ¸·Î ºÎ¸¦ ÃàÀûÇÏ´Â ¹æ¹ýµéÀ» ¾Ë·ÁÁÖ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­ ±è»ý¹ÎÀº À½¿ø »çÀÌÆ® ÀÌ¿ë·á ÁÙÀÌ´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î “3Ãµ¿ø¿¡ ºÎ°¡¼¼ 10% 3300¿ø? À½¾Ç µè´Â °Íµµ ÇÑ¹ø »ý°¢À» ÇØº¸¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. Àý½ÇÇÔÀÌ ÀÖÀ¸½Ã´Ù¸é 1ºÐ ¹Ì¸®µè±â¸é ÃæºÐÇØ¿ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ Ä¿ÇÇ°ªÀ» 2¹è·Î ÁöÃâÇÏ´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ “Ä£±¸¿Í ¸¸³ª Ä¿ÇÇ¸¦ µå¼Ì±º¿ä. Ä£±¸°¡ ÀÖ´Ù´Â ¾ê±âÁÒ? ¿ì¸® Ã»ÃëÀÚµéÀº Ä£±¸°¡ ¾ø¾úÀ¸¸é ÇÕ´Ï´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

‘°¨¹Ù½º’¸¦ ¸¸µé¾î ¸Ô¾ú´Ù´Â Ã»ÃëÀÚ¿¡°Ô´Â “Áý¿¡¼­ »õ¿ì °¨¹Ù½º ¸¸µé·Á°í ±ñ¸¶´ÃÀ» 3500¿øÀÌ³ª… °Ç°­½ÄÀÎ°¡ º»µ¥¿ä. ±×·¯¸é ±×³É °Ç°­ÇÏ°Ô ¸¶´ÃÀ» ¸ÔÀÚ. ±×¸®°í ±ñ¸¶´Ãº¸´Ù´Â º»ÀÎÀÌ ±îÀÚ. »ý¸¶´ÃÀ» ¸ÔÀ¸¸é¼­ Á¤½ÅÀ» Å°¿ìÀÚ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

±× ¹Û¿¡µµ “¿ÊÀº ±âº»ÀÌ 22³âÀÌ´Ù” “Áö±Ý ÀúÃàÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ³ªÁß¿¡ ÇÏ±â ½ÈÀº ÀÏÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù” “¼öºÐ °ø±ÞÀº ÁøÂ¥ ¹°·Î ÇØ¶ó” “»ý¼ö¶õ Áý¿¡¼­ ÁØºñÇØ °¡´Â °ÍÀÌ´Ù” “ºñ´Â ¸Â´Â °ÍÀÌ ¹®ÇÐÀûÀÌ´Ù” “¼ÕÀº Àå°©¿¡ ¹ßÀº µå·¹½º¿¡ °¡·Á ¾È º¸ÀÌ´Ï ¿þµù ³×ÀÏÀº ÇÏÁö ¸¶¶ó” “¼ÒÈ­°¡ ¾È µÉ ¶§´Â ¼ÒÈ­Á¦ ´ë½Å Á¡ÇÁ¸¦” µîÀ» ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’Àº Áö³­ 4¿ù ÆÌÄ³½ºÆ® ¼ÛÀºÀÌ ±è¼÷ÀÇ ºñ¹Ðº¸Àå ÄÚ³Ê·Î ÁøÇàµÆ´Ù°¡ Å« ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾î 6¿ù µ¶¸³ ÆÌÄ³½ºÆ®·Î ÁøÇàµÆ´Ù. ÀÌ¾î Áö³­ 19ÀÏºÎÅÍ KBS 2TV¿¡ 6ºÎÀÛÀ¸·Î ¹æ¼ÛµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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