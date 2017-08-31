[ÇÑ±¹vsÀÌ¶õ] ÀÌ¶õ ½Å¹® ¡°ÇÑ±¹ ÀÌ°Ü 8³â ÀüÀÇ º¹¼öÇÏÀÚ¡±¡¦¹ÚÁö¼º °ñ¿¡ º»¼± ÁøÃâ ÁÂÀýµÅ

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|¡ã ÇÑ±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀº 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½ÃºÎÅÍ ¼¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼ 2018 ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖÁ¾¿¹¼± 9Â÷Àü ÀÌ¶õ°úÀÇ °æ±â¸¦ Ä¡¸£´Â °¡¿îµ¥ ÀÌ¶õ ¾ð·ÐÀÌ "ÇÑ±¹À» ÀÌ°Ü 8³â Àü ¿ø¼ö¸¦ °±ÀÚ"´Â ³»¿ëÀÇ ±â»ç¸¦ ³Â´Ù. 2009³â ÀÌ¶õÀü¿¡¼ µ¿Á¡°ñÀ» ¼º°ø½ÃÅ² ¹ÚÁö¼º. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ ÀÌ¶õÀü¿¡ ³ª¼±´Ù.
ÇÑ±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀº 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½ÃºÎÅÍ ¼¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼ 2018 ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖÁ¾¿¹¼± 9Â÷Àü ÀÌ¶õ°úÀÇ °æ±â¸¦ Ä¡¸¥´Ù.
ÀÌ¶õ°úÀÇ °æ±â °á°ú¿¡ µû¶ó ¿ùµåÄÅ º»¼±Çà ÁøÃâ ¿©ºÎ°¡ È®Á¤µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ì¸®¿Í °°Àº ¿¹¼± AÁ¶ÀÇ ÀÌ¶õÀº ÀÏÂî°¨Ä¡ º»¼±ÇàÀ» È®Á¤ÁöÀº »óÅÂÀÌ´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ¶õÀÌ ÇÑ±¹Àü¿¡¼ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀÌ¶õ ¿¹ÃøÀÌ ¸¹´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÀÌ¶õ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀÇ Ä«¸¦·Î½º ÄÉÀÌ·Î½º °¨µ¶Àº 30ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ “¿ì¸®´Â ¸Å °æ±â ÃÖ¼±À» ´ÙÇÑ´Ù. ³»ÀÏ °æ±â¿¡¼µµ ½Â¸®ÇØ ¹«½ÇÁ¡ ¹«ÆÐ ±â·ÏÀ» ÀÌ¾î°¥ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í °¢¿À¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¶õ ÀÏ°£ÁöÀÎ Å×Çì¶õÅ¸ÀÓ½º´Â 31ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£)ÀÚ ½ºÆ÷Ã÷¸é ¸Ó¸®±â»ç·Î ‘ÀÌ¶õÀº ¿ùµåÄÅ ¿¹¼±¿¡¼ ÇÑ±¹¿¡ ´ëÇÑ º¹¼ö¸¦ ³ë¸°´Ù’´Â Á¦¸ñÀÇ ±â»ç¸¦ ³»º¸³Â´Ù.
ÀÌ ½Å¹®Àº “ÀÌ¶õÀº 2010³â ¿ùµåÄÅ º»¼±¿¡ °ÅÀÇ ÁøÃâÇÒ »·ÇßÁö¸¸ ÇÑ±¹ÀÌ Âù¹°À» ³¢¾ñ¾ú´Ù”¸é¼ “´ç½Ã ¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå ¼±¼ö¿´´ø ¹ÚÁö¼ºÀÌ °æ±â Á¾·á Á÷Àü °ñÀ» ³Ö´Â ¹Ù¶÷¿¡ ²ÞÀÌ ³¡³ª ¹ö·È´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
2009³â 6¿ù ¼¿ï¿¡¼ ¿¸° ‘2010³â ¿ùµåÄÅ ÃÖÁ¾¿¹¼±Àü’ ÀÌ¶õ°í ÇÑ±¹ÀÇ °æ±â¿¡¼ ÈÄ¹Ý 36ºÐ ¹ÚÁö¼ºÀÌ µ¿Á¡°ñÀ» ³ÖÀ¸¸ç µÎ ÆÀÀº 1-1·Î ºñ°å´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ¶õÀº ½ÂÁ¡ °è»ê¿¡¼ ¹Ð·Á 2010³â ¿ùµåÄÅ º»¼± ÁøÃâ¿¡ ½ÇÆÐÇß´Ù.
ÀÌ ½Å¹®Àº “ÇÑ±¹Àº 2011³â ÀÌÈÄ ÀÌ¶õÀ» ÀÌ±ä ÀûÀÌ ÇÑ ¹øµµ ¾ø´Ù”¸é¼ “ÇÑ±¹ÀÌ ÀÌ¶õ¿¡ ¾î¶»°Ô ¸Â¼³Áö ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ÀÌ¹ø¿£ ÀÌ¶õÀÌ ÇÑ±¹ÀÇ ¿ùµåÄÅ ¿¬¼Ó ÁøÃâÀ» ¸·À» ÁÁÀº ±âÈ¸¸¦ ¸Â¾Ò´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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