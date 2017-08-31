Á¤¼¼¿î ¡°¡®ÇÁµà101¡¯ 12À§ Å»¶ô? ¾Æ½¬¿ò ¾ø¾î¡±¡¦¡®¿¡¹ö(EVER)¡¯ÅëÇØ ¼Ö·Î µ¥ºß

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Á¤¼¼¿îÀÌ µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
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¹«´ë Á÷ÈÄ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ÀâÀº Á¤¼¼¿îÀº ÃÖ±Ù ±×°¡ Ãâ¿¬Çß´ø Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’¿Í °ü·ÃµÈ Áú¹®¿¡ ¼ÖÁ÷ÇÑ ´ë´äÀ» ³»³õ¾Ò´Ù.
Á¤¼¼¿îÀº “¿ö³Ê¿ø Å»¶ô¿¡ ´ëÇÑ ¾Æ½¬¿òÀº ¾ø´Ù”¸ç “°°Àº ²ÞÀ» °®°í °°ÀÌ °í»ýÇß´ø µ¿·áÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¾Æ½¬¿òÀº ¾ø´Ù. ¿ÀÈ÷·Á (±× Ä£±¸µéÀÌ) ÀßµÅ¼ ±âºÐÀÌ ÁøÂ¥·Î ÁÁ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î Á¤¼¼¿îÀº “Àúµµ ¾Æ½¬¿òÀÌ µé¾úÀ¸¸é ÁÁ¾Ò°ÚÁö¸¸ ¾È µé¾ú¾îµµ Á¦ À½¾ÇÀ» µé·Áµå¸± ¼ö ÀÖ´Â °Í¿¡ ´ëÇØ °¨»çÇÏ°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “A¿Í B, ÀÌ·± ´À³¦ÀÌ´Ù. µé¾îµµ °¨»çÇÏ°í ¾È µé¾îµµ °¨»çÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Á¤¼¼¿îÀº ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÃÖÁ¾ ¼øÀ§ 12À§·Î ¾Æ½±°Ô ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì ‘¿ö³Ê¿ø(WANNA ONE)’¿¡´Â µéÁö ¸øÇß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌÈÄ¿¡µµ Á¤¼¼¿îÀº ÆÒµé·ÎºÎÅÍ ÀÀ¿ø°ú Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¹ß¸ÅÇÏ´Â Á¤¼¼¿øÀÇ Ã¹ µ¥ºß ¾Ù¹ü¿¡´Â ÃÑ 6°îÀÌ ¼ö·ÏµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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