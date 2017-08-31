¡®Ùþ °ø»êÁÖÀÇÀÚ¡¯ ÁÖÀåÇÑ °í¿µÁÖ, ÀÎ»ç ºÒÀÌÀÍ ÁÖÀå¡¦¡°°­±Ý½Ç ÁõÀÎ ½ÅÃ»ÇÒ °Í¡±

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´ç½Ã ¿µ»óÀÌ 2015³â 9¿ù °ø°³µÇ¸ç ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú°í ´ç½Ã ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ç´ëÇ¥ÀÌ´ø ¹® ´ëÅë·ÉÀÌ °í ÀÌ»çÀåÀ» ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ °í¼ÒÇß´Ù. ±×·¯³ª °í ÀÌ»çÀåÀº ±×ÇØ 10¿ù ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° ¹Ì·¡Ã¢Á¶°úÇÐ¹æ¼ÛÅë½ÅÀ§¿øÈ¸ ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼µµ “¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº °ø»êÁÖÀÇÀÚ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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