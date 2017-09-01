¡®ÀÚÁø »çÅð¡¯ ÀÌÀ¯Á¤, 1³â6°³¿ù¸¸¿¡ 10¾ï ÁÖ½Ä¼öÀÍ? ¡®ÀÇÆøÁõÆø¡¯...¡°»ç½Ç°ú ´Ù¸£´Ù¡±

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ÀÌÃ³·³ ÀÌ ÈÄº¸ÀÚÀÇ »çÅð´Â ÁÖ½Ä ÅõÀÚ µî Àç»êÇü¼º °úÁ¤À» µÑ·¯½Ñ ÀÇÈ¤ÀÌ ºÒ°ÅÁø µ¥ µû¸¥ °ÍÀ¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù.
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¾Õ¼ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀº Á¤Ä¡±ÇÀÇ ¿ä±¸¿¡ µû¶ó ÁøÁ¤¼°¡ µé¾î¿À¸é °ËÅäÇÑ ÈÄ ÀÌ ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÁÖ½Ä °Å·¡ µî¿¡ ´ëÇØ Á¶»çÇÏ°Ú´Ù´Â ¹æÄ§À» ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ ÈÄº¸ÀÚ´Â Áö³´Þ 8ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ º¯È£»ç¸¦ Çå¹ýÀçÆÇ°ü ÈÄº¸ÀÚ·Î Áö¸íÇÑ Áö 24ÀÏ ¸¸¿¡ ³«¸¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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