¡®ºÕºÕÆÄ¿ö¡¯ ºÕ ¶óµð¿À »ý¹æ¼Û Áß ÆÈ±ÁÇôÆì±â? ¡®ÀÌ»ö¡¯...¡°¾Ë¼ö¾ø´Â ¿îµ¿¼¼°è¡±

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ÃÖ±Ù ‘ºÕºÕÆÄ¿ö’ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡´Â ‘#ºÕºÕÆÄ¿ö ÀÌ ºÐÀº ¿Ö ÀÌ·¯°í °è½Å°É±î¿ä? È¯ÀÚ ¸¶½ºÅ© ³¢°í ´À´å¾ø´Â #Çª½Ã¾÷ #¾Ë¼ö¾ø´Â¿îµ¿¼¼°è #ºÕµðÀÇ°Ç°À»±â¿øÇÕ´Ï´Ù #Èí»çÇÏ¾á°ÅÅ¾ #»ý¹æ¼ÛÁß’ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ÂªÀº ¿µ»óÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó ºÕÀº ´Ù¸®¸¦ ÀÇÀÚ¿¡ ¿Ã¸®°í ¿Á¤ °¡µæÇÑ ÆÈ±ÁÇô Æì±â·Î ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³½´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº “ºÕµð¾ó±¼ »¡°²³× ¿ÁÃ¼¸¦ º¸Á¸ÇÏ¼Ò¼ ÀüÇÏ!!(feat.±ÇÀå±º)” “Çª½Ã¾÷ÇÏ´Â Àú µî¿¡ ¾É°í½Í´Ü »ý°¢Çß½À´Ï´Ù. ¤»¤»Ã¶ÆÛ´ö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, SBSÆÄ¿öFM ‘ºÕºÕÆÄ¿ö’´Â ¸ÅÀÏ ¿ÀÈÄ 4½ÃºÎÅÍ µÎ ½Ã°£µ¿¾È ÁøÇàµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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