¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ °¡Á·ÀÌ¶õ ÀÌ¸§ÀÇ µ£¡¦¡®±èÇýÇö¡¯ÀÌ ÀÌ²ô´Â °¡Á· »ç±â±ØÀÇ Àü¸ð

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|¡ã 2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯¿¡¼´Â °áÈ¥À» ÅëÇØ ¸Î¾îÁø °¡Á·ÀÌ¶õ ÀÌ¸§À» ¹Ì³¢·Î ÇÇÇØÀÚµéÀ» ¼ÓÀÎ ¡®±èÇýÇö¡¯°ú ±×ÀÇ °¡Á·À» ÂÑ¾Ò´Ù. SBSÄ¸Ã³.
2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ‘±èÇýÇö’°ú ±×ÀÇ °¡Á·À» ÂÑ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼ÛÀº ½ÃÀÛºÎÅÍ ±ä±ÞÇß´Ù. Á¦º¸ÀÚ Á¤¾¾ÀÇ ´Ù±ÞÇÑ ÀüÈ¿¡ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Á¦ÀÛÁøÀº Á¦º¸ÀÚÀÇ ÁýÀ¸·Î ´Þ·Á°¬´Ù. ±×¸®°í Áý ¾Õ¿¡¼ ¸¶ÁÖÄ£ 2¸íÀÇ ³²ÀÚ¿Í 1¸íÀÇ ¿©ÀÚ.
Á¦º¸ÀÚÀÇ ÀüÈ¸¦ ¹Þ°í Á¦ÀÛÁø°ú ÇÔ²² Á¦º¸ÀÚÀÇ Áý ¾Õ¿¡ µµÂøÇÑ Á¦º¸ÀÚÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â ÀÌµéÀ» º¸ÀÚ È¸¦ ³»¸ç ´Þ·Áµé¾ú°í ³²¼ºµé°ú ¾î¸Ó´Ï »çÀÌ¿¡¼± °ÝÇÑ ¸ö½Î¿òÀÌ ÀÏ¾î³µ´Ù. ½Î¿òÀ» ¸»¸®´ø Á¦ÀÛÁø ¿ª½Ã ³²¼º Áß ÇÑ¸í¿¡°Ô ÀÇÇØ ÆøÇàÀ» ´çÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù. Á¦ÀÛÁøÀÇ ÀüÈ¸¦ ¹ÞÀº °æÂûÀÌ µµÂøÇÑ Á÷ÈÄ¿¡µµ ¸»½Î¿òÀº °è¼ÓµÆ´Ù.
Á¦º¸ÀÚÀÇ ¾î¸Ó´Ï°¡ ¸·¾Æ¼± µÎ ¸íÀÇ ³²¼ºÀº Á¦º¸ÀÚÀÇ ½Ã¾Æ¹öÁö¿Í ½Ã¿Ü»ïÃÌÀÌ¾ú´Ù. ÀÌµéÀº ´ëÈ¸¦ À§ÇØ Á¦º¸ÀÚÀÇ Áý ¾ÈÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇßÀ¸³ª °á±¹ ½Ã¿Ü»ïÃÌÀÌ °æÂûµé ¾Õ¿¡¼ ¼±Ç³±â¸¦ ºÎ½¤ Àç¹°¼Õ±«ÁË·Î ÇöÇà¹üÀ¸·Î Ã¼Æ÷µÇ¸ç Á¦º¸ÀÚ¿Í ½ÃºÎ¸ð °¡Á·ÀÇ ÇÑ¹ÙÅÁ ³¸®´Â ³¡ÀÌ ³µ´Ù.
Á¦º¸ÀÚ´Â ÇÑ¹ÙÅÁ Å« ¼Òµ¿ÀÇ ¿øÀÎÀÌ µµ¸Á°£ ½ÃºÎ¸ð¿Í ³²Æí ¶§¹®ÀÌ¶ó°í »ç¿¬À» ¼Ò°³Çß´Ù. ½ÃºÎ¸ð¿¡°Ô´Â °æÂû ¼ö¹è°¡ ³»·ÁÁ® ÀÖ¾ú°í °æÂûÀÇ ±Þ½ÀÀ¸·Î ½Ã¾Æ¹öÁö°¡ Ã¼Æ÷µÇÀÚ ½Ã¾î¸Ó´Ï ‘±èÇýÇö’°ú ³²Æí ¹Ú¾¾°¡ ÀáÀûÀ» ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
Áö³ 5¿ù ³²Æí ¹Ú¾¾¿Í °áÈ¥ÇÑ Á¦º¸ÀÚ´Â “½Ã¾Æ¹öÁö°¡ °æÂûÀÌ¼Ì°í ½Ã¾î¸Ó´Ï´Â ºÎµ¿»êÀ» ÇÏ¼Ì´Ù”¸ç “°áÈ¥ ÈÄ ÀÌÁ¦ °¡Á·ÀÌ´Ï Àç»êÀ» ºÒ·ÁÁÖ°Ú´Ù°í ÇØ¼ 1¾ï 2Ãµ¸¸¿øÀÌ µç ÅëÀåÀ» ³Ñ°å´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯³ª ³²Æí°ú ½ÃºÎ¸ð°¡ »ç¶óÁø Á÷ÈÄ µÇÃ£Àº ÅëÀå¿¡ ³²Àº µ·Àº 1200¸¸¿ø ³²Áþ. °Å±â´Ù ½ÃºÎ¸ð¿Í ³²ÆíÀº ÀÏ¸í ‘½´ÆÛÄ«’¶ó ºÒ¸®´Â °í±Þ ¿ÜÁ¦Â÷¸¦ Á¦º¸ÀÚÀÇ ¸íÀÇ·Î ´ëÃâÀ» ¹Þ¾Æ »ò´Ù.
¶Ç ½ÃºÎ¸ð°¡ ¿Â °¡Á·ÀÌ ÇÔ²² »ì±â À§ÇØ ¸¶·ÃÇß´Ù´ø 15¾ï »ó´çÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ¿ª½Ã ¾Ë°íº¸´Ï ¿ù¼¼·Î ¾òÀº ¾ÆÆÄÆ®ÀÎµ¥´Ù ±× ¸íÀÇ¸¶Àúµµ Á¦º¸ÀÚÀÇ °ÍÀÌ¾ú´ø °Í.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼´Â Á¦º¸ÀÚ ¿ÜÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ ÇÇÇØÀÚ°¡ ´õ Á¸ÀçÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Áõ°Å°¡ Á¦½ÃµÆ´Ù. ½ÃºÎ¸ð°¡ Áö³»´ø ¾È¹æ¿¡¼ ³²Æí ¹Ú¾¾°¡ Á¦º¸ÀÚ ¿Ü¿¡ ´Ù¸¥ ¿©¼º°ú °áÈ¥ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â »çÁøÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù.
‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¶Ç ´Ù¸¥ ÇÇÇØÀÚ¸¦ Ã£¾Æ ³ª¼¹°í ±× °á°ú ´Ù¸¥ ÇÇÇØÀÚµéÀÌ ¿©·µ Á¸ÀçÇÏ´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇß´Ù.
±× Áß ÇÑ¸íÀÎ ¼¹Ì¶õÀº 2011³â ¹Ú¾¾¿Í °áÈ¥ÇØ 4¾ï¿øÁ¤µµÀÇ ÇÇÇØ¸¦ º» ÇÇÇØÀÚ¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³î¶ó¿î Á¡Àº ÇÇÇØÀÚÀÎ ¼¹Ì¶õÀÌ ¹æ¼ÛÀÌ Ã³À½ ½ÃÀÛÇÒ ¶§ Á¦º¸ÀÚ Á¤¾¾ÀÇ Áý¿¡ Ã£¾Æ¿Â 3¸í Áß ÇÑ¸íÀÌ¶ó´Â Á¡ÀÌ¾ú´Ù. ´õ±º´Ù³ª ¼¹Ì¶õÀº °¡ÇØÀÚµéÀÎ ½Ã¾Æ¹öÁöÀÇ ÆíÀ» µé¸ç ¿ÀÈ÷·Á ¶Ç ´Ù¸¥ ÇÇÇØÀÚ Á¤¾¾¸¦ ºñ³ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
Á¦º¸ÀÚ´Â “¼¹Ì¶õ, ÀÌ »ç¶÷Àº »çÃÌ ´©³ª¶ó°í ¼Ò°³ ¹Þ¾Ò´Ù. ½Ã¾î¸Ó´ÏÀÎ ±èÇýÇöÀÌ ¼¹Ì¶õ¿¡°Ô ÀÌ°ÍÀú°Í ÀâÀÏÀ» ¸¹ÀÌ ½ÃÄ×´Ù”°í ¼¹Ì¶õÀÇ Á¸Àç¿¡ ´ëÇØ È¸»óÇß´Ù.
ÀÌ³¯ Á¦ÀÛÁø°ú ÀÎÅÍºä¸¦ ÇÑ ¼¹Ì¶õÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “¾Ö°¡ °áÈ¥ Á÷ÈÄ¿¡ ¿¬¶ôÀÌ ¾ø´õ¶ó. 1´Þ Á¤µµ ¿¬¶ôÀÌ ¾ø´õ´Ï °©ÀÚ±â ¿¬¶ô ¿Í¼´Â µ·À» °±¾Æ ´Þ¶ó°í Çß´Ù. °áÈ¥ÇÒ ¶§ È¥¼öµµ ´Ù Çö±ÝÀ¸·Î Áá´Âµ¥ º¸´Ï±î Ä«µå°ªÀÌ 7Ãµ¸¸¿ø °¡±îÀÌ ÀÖ±æ·¡ ¹º°¡ ¾Æ´Ï´Ù ½Í¾î¼ °æÂû¿¡ ½Å°íÇß´Ù”¸ç “½Å°íÇÑ ÈÄ¿¡ ¾Ö¸¦ µ¥¸®°í ´Ù¸¥ °÷¿¡ °¡·Á Çß´Âµ¥ ¾Ö°¡ »ç¶óÁ³´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ·¸µí ´©±¸º¸´Ù °¡Àå Å« ÇÇÇØ¸¦ ´çÇß´ø ¼¹Ì¶õÀÌ µµ¸®¾î °¡ÇØÀÚµéÀ» µ½°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡ ´ëÇØ Àü¹®°¡µéÀº ¼¹Ì¶õÀÌ ÀÌµé °¡Á·À» µû¸£´Â °ÍÀÌ ±³ÁÖ¸¦ ¸Í½ÅÇÏ´Â ½ÅµµÀÇ ¸ð½À°ú ÀÏÄ¡ÇÑ´Ù°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù. Áï ´õ ÀÌ»ó ÀÚ½ÅÀÇ ÀÚ¾Æ·Î ÆÇ´ÜÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌµé °¡Á·ÀÌ ÀÚÁÖ °¡´ø ½Ä´çÀÇ ÁÖÀÎ ¿ª½Ã ÀÌ¸¦ µÞ¹ÞÄ§ÇÏ´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù. ±×´Â “±èÇýÇöÀÌ ÀÚ±â Á¶Ä«¶ó°í Çß´Ù”¸ç “´«Ä¡ ºü¸¥ »ç¶÷Àº µü º¸¸é ¾Ë¾ÒÀ» °Å´Ù. ¿ÏÀü ³ë¿¹¿´´Ù. ¾çÇ¬ÀÌ¿¡ ¹äÀ» ÀÚ±âµé³¢¸® ¸Ô´Ù°¡ ³²À¸¸é ¼¹Ì¶õÇÑÅ× ´øÁ®ÁÖ¸é¼ ‘³×°¡ ´Ù X¸Ô¾î µÅÁöX¾Æ’¶ó°í ÇÏ´õ¶ó”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí °áÈ¥À» ÅëÇØ °¡Á·ÀÌ¶õ ÀÌ¸§À¸·Î ÇÇÇØÀÚµéÀ» ¼Ó¿© µ·À» °¡·ÎÃ¤°í À¯À¯È÷ »ç¶óÁø ÀÌµé °¡Á· Áß ¸¹Àº ¿©¼ºµé¿¡°Ô ³²ÆíÀ¸·Î Á¢±ÙÇß´ø ¹Ú ¾¾´Â °æÂû¿¡ ÀÚ¼öÇÑ »óÈ²ÀÌ¸ç »ç±â±ØÀ» ÁÖµµÇÑ ±èÇýÇöÀº ¿©ÀüÈ÷ Á¾ÀûÀ» °¨Ãá »óÅÂÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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