¡®½ÅºÎÀüÁõ¡¯ ÃÖÈ«¸² 80¾ï °±¾ÆÁØ ¾Æ³»¿¡°Ô ÇÑ ¸» ¡°³»°¡ ¹Ù¶÷ÇÇ¸é ³× Àß¸øÀÌ¾ß¡±

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3ÀÏ ¿ÀÀü ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘»ç¶÷ÀÌ ÁÁ´Ù’¿¡´Â °³±×¸Ç ÃÖÈ«¸²ÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÃÖÈ«¸²Àº 1987³â Á¦1È¸ ´ëÇÐ °³±×Á¦¿¡¼ µ¿»óÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ¾ó±¼À» ¾Ë·È´Ù. ±×·¯³ª ÀÌÈÄ ´«¿¡ ¶ç´Â È°¾àÀ» ÇÏÁö ¸øÇÑ Ã¤ ¼³ ÀÚ¸®¸¦ ÀÒ°í Á¡Á¡ ¹Ð·Á³µ´Ù.
¿ì¿ïÁõÀ» °Þ´ø ÃÖÈ«¸²Àº °¡Á·µéÀÌ ÀÖ´ø ¹Ì±¹À¸·Î °Ç³Ê°£ ÈÄ 2002³â ÃÖÃÊÀÇ °³±×¸Ç Ãâ½Å ÇÁ·Î°ñÆÛ·Î ÀüÇâÇß´Ù. ÀÌÈÄ ÇÁ·Î°ñÆÛ »ýÈ°À» ÇÏ´ø ÃÖÈ«¸²Àº Áö³ 2010³â 14³â ¸¸¿¡ ÇÑ ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ º¹±ÍÇß´Ù.
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