°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.3 ÀÏ 18:39
¿¬¿¹/½Ã»ç
ºÏÇÑ Áß´ëº¸µµ ¡°ICBM ÀåÂø¿ë ¼ö¼ÒÅº ½ÃÇè ¿ÏÀü ¼º°ø¡±¡¦´ë´ëÀûÀÎ ÀÚÃà ¹æ¼Û
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.03  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ºÏÇÑ Á¶¼±Áß¾ÓTV´Â 3ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ Áß´ëº¸µµ¿¡¼­ ¡°´ë·ú°£Åºµµ·ÎÄÏ(ICBM) ÀåÂø¿ë ¼ö¼ÒÅº ½ÃÇè¿¡¼­ ¿ÏÀü ¼º°øÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

ºÏÇÑ Á¶¼±Áß¾ÓTV´Â 3ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ Áß´ëº¸µµ¿¡¼­ “´ë·ú°£Åºµµ·ÎÄÏ(ICBM) ÀåÂø¿ë ¼ö¼ÒÅº ½ÃÇè¿¡¼­ ¿ÏÀü ¼º°øÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ºÏÇÑÀÇ ÇÙ½ÇÇè ¹ßÇ¥´Â ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ±º Ç³°è¸® ÀÏ´ë¿¡¼­ ±Ô¸ð 5.7ÀÇ ÀÎ°øÁöÁøÀÌ °¨ÁöµÈ ÀÌÈÄ 3½Ã°£ ¸¸¿¡ ³ª¿Ô´Ù.

ºÏÇÑ Á¶¼±Áß¾ÓTV ¾Æ³ª¿î¼­´Â “¼ö¼ÒÅº ½ÇÇèÀº ¿ÏÀü ¼º°øÀûÀÌ¾ú´Ù”¸ç “¼ö¼ÒÅºÀº ´ë·ú°£ Åºµµ¹Ì»çÀÏ ÀåÂø¿ëÀÌ°í À§·Â ¼³°è°ª¿¡ ÃæºÐÈ÷ µµ´ÞÇß´Ù”°í ¼±ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î “¼ö¼ÒÅºÀÇ À§·ÂÀ» ³ôÀÌ´Â ÇÙ½É±â¼úÀ» È®º¸Çß°í ±â¼úÀÇ Á¤¹Ð¼º ¶ÇÇÑ ÀçÈ®ÀÎµÆ´Ù”¸ç “¹æ»ç´É ³ëÃâ µî ÁÖº¯ È¯°æ ¿µÇâÀº ¾ø¾ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
  • '°áÈ¥¡¯ ¾ÈÇö¸ð, ½Å¹Î¾Æ+¹Ú½Ã¿¬ ´àÀº ¹Ì¸ð '±ôÂ¦'...¡°¶óÀÌ¸Ó´Â ÁÁ°Ú³×¡±
  • ¸®¼³ÁÖ, ¼ÂÂ° Ãâ»êÀº ÝÁ ÀåÀÚ °è½Â·Ð ¶§¹®? 7³â°£ 3¸íÀÌ³ª Ãâ»êÇØ
  • ¡®Àå¿ìÇõ°ú ¿­¾Ö¼³¡¯ ±è°¡¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, ¿¬¿¹ÀÎ »´Ä¡´Â ¹Ì¸ð...¡°¸·Âï¾îµµ È­º¸¡±
  • ¡®´ÜÅë¹ý ÆóÁö¡¯µÇ´Â 10¿ù º¸Á¶±Ý ½ñ¾ÆÁú±î?¡¦¹æÅëÀ§ ¡°10¿ù ÁýÁß ´Ü¼ÓÇÒ °Í¡±
    • ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡± ÈÖÀÎ, ¿å¼³ Ã¤ÆÃ±Û º¸´Ï ¡®³­°¨¡¯...¡°À§Àå ´Ï ¸Ó¸®¿¡ ÇØµ¶ÁÖ½º ÅÁÅÁÅÁ ¸¶´õÆßÅ²¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ºÎ»ê ½Ã¹Î°ø¿ø ÃËÁø3±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß»ç¾÷, Á¶ÇÕ¿øÀÇ ÃÖÁ¾ ¼±ÅÃÀº?
    2
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ °¡Á·ÀÌ¶õ ÀÌ¸§ÀÇ µ£¡¦¡®±èÇýÇö¡¯ÀÌ ÀÌ²ô´Â °¡Á· »ç±â±ØÀÇ Àü¸ð
    3
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ±è³ª¿µ, Á¦ÁÖµµ¿¡¼­ ¿µÈ­°°Àº ¡®½º¸ô¿þµù¡¯¡¦¡°ÇÏ°´ 10¿©¸íÀÌ ³¡¡±
    4
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ Ã»ÇÏ, ÀÌÈ¿¸® ¡®ÅÙ¹Ì´Ö¡¯ ¼±°îÇÑ ÀÌÀ¯? ¡°È¿¸®³× ¹Î¹Ú ²À °¡°í ½Í¾ú´Ù¡±
    5
    ¡®±èÆ÷ÇÑ°­½ºÄ«ÀÌÅ¸¿î, ±èÆ÷»ç¿ì½ºÄ«ÀÌÅ¸¿î 2Â÷¡¯ ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º ¿î¿µÁß, Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý
    6
    °æ±âµµ ¿ëÀÎ ¹ÌºÐ¾ç¾ÆÆÄÆ® ¡®¼ºº¹ÀÚÀÌ&¼ºº¹Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¡¯ ÇÒÀÎºÐ¾ç, Áï½ÃÀÔÁÖ!
    7
    ¡®½ÅºÎÀüÁõ¡¯ ÃÖÈ«¸² 80¾ï °±¾ÆÁØ ¾Æ³»¿¡°Ô ÇÑ ¸» ¡°³»°¡ ¹Ù¶÷ÇÇ¸é ³× Àß¸øÀÌ¾ß¡±
    8
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ °¡Á·ÀÇ ÀÌ¸§À¸·Î ¹ú¾îÁø »ç±â±ØÀÇ Áø½Ç¡¦¡°½ÃºÎ¸ð°¡ ¼ö¹èÀÚ´õ¶ó¡±
    9
    °æºÎ°í¼Óµµ·Î 4Áß Ãßµ¹»ç°í ¹ß»ý¡¦¡°¹ö½º±â»ç 1¸í ¼ûÁ®¡±
    10
    10³â ±³À° ÇÁ¸®¹Ì¾öÀÇ Èû!¡®¾Èµ¿ ½Å¿ø¾ÆÄ§µµ½Ã ¿¡µàÆ÷·¹¡¯ °ßº»ÁÖÅÃ ÀÎ»êÀÎÇØ
    ¿ï»ê¼­ ¸¸³ª´Â ´Ü¿ø ±èÈ«µµÀÇ ÀÛÇ°¼¼°è
    ÃÊ°¡À» °¨¼º ÀÚ±ØÇÏ´Â ¿ï»ê ¹®È­¿¹¼úÇà»ç Ç³¼º
    Èí¿¬¿¹¹æ ¾î¸°ÀÌ¿¬±Ø ÆòÀÏ ÀÎ±â ÀýÁ¤
    ¿ï»êÁ¾ÇÕ¿îµ¿Àå º¸Á¶±¸Àå¼­ 2ÀÏ °íº¹¼ö°¡¿äÁ¦ ¿­¸°´Ù
    Í¯À½¾ÇÀÇ °ÅÀå, Á¶¸£µð »ç¹ß ¿ï»ê ¿Â´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr