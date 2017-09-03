¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ Ã»ÇÏ, ÀÌÈ¿¸® ¡®ÅÙ¹Ì´Ö¡¯ ¼±°îÇÑ ÀÌÀ¯? ¡°È¿¸®³× ¹Î¹Ú ²À °¡°í ½Í¾ú´Ù¡±

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|¡ã 3ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC 'º¹¸é°¡¿Õ'¿¡¼ 1¶ó¿îµå µÎ¹øÂ° ´ë°áÀ» ÆîÄ£ ²É»õ¿ìÀÇ Á¤Ã¼´Â °¡¼ö Ã»ÇÏ¿´´Ù. MBCÄ¸Ã³.
3ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘¹Ì½ºÅÍ¸® À½¾Ç¼î-º¹¸é°¡¿Õ’¿¡¼´Â 63´ë °¡¿Õ ‘°¨¼ºÃæ¸¸ Áß2º´ Ã»°³±¸¸® ¿ÕÀÚ’¿¡°Ô µµÀüÇÏ´Â º¹¸é°¡¼ö 8¸íÀÇ µà¿§°î ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.
1¶ó¿îµå µÎ ¹øÂ° ´ë°áÀº ‘º¹¾î¾Æ°¡¾¾’¿Í ‘²É»õ¿ì’ÀÇ ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù. µÎ »ç¶÷Àº ¸°ÀÇ ‘½Ã°£À» °Å½½·¯’¸¦ ¼±°îÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ´ë°áÀÇ ½ÂÀÚ´Â º¹¾î¾Æ°¡¾¾¿´´Ù.
²É»õ¿ì´Â ¼Ö·Î°îÀ¸·Î ÀÌÈ¿¸®ÀÇ ‘ÅÙ¹Ì´Ö’À» ¼±°îÇØ °·ÄÇÑ ¸ñ¼Ò¸®¿Í ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ³ë·¡·Î ¹«´ë¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
°¡¸éÀ» ¹þÀº ²É»õ¿ìÀÇ Á¤Ã¼´Â I.O.I. ¸â¹ö Ã»ÇÏ¿´´Ù.
Ã»ÇÏ´Â “°¡¸é ¼Ó¿¡¼ ÁÁÀº ¸»¾¸À» ¸¹ÀÌ µé¾î ¸öµÑ ¹Ù¸¦ ¸ð¸£°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”¸ç “º¹¸é°¡¿Õ ³ª¿Í¼ ÁÁÀº ¸»À» µè°í °¡°Ô µÅ ¿µ±¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç Ã»ÇÏ´Â “»ç½Ç Àú´Â Ãã ´ã´çÀÌ ¸Â´Ù. ´í¼¶ó´Â ÀÌ¹ÌÁö°¡ ÀÖ´Â °Í¸¸À¸·Îµµ °¨»çÇÑ ½Ã±â”¶ó¸ç “³ë·¡¿¡ ´ëÇØ¼µµ ÁÁÀº ¿ë±â¿Í ÄªÂùÀ» ÇØÁÖ¼Å¼ ´çÂ÷°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ Ã»ÇÏ°¡ ÀÌÈ¿¸® °îÀ» ¼±ÅÃÇÑ °ÍÀ» µÎ°í ÆÒµé »çÀÌ¿¡¼± Ã»ÇÏÀÇ ÀÌÈ¿¸®¿¡ ´ëÇÑ ÆÒ½ÉÀÌ ±×´ë·Î µå·¯³µ´Ù°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
Áö³´Þ 23ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC¿¡ºê¸®¿ø ‘ÁÖ°£¾ÆÀÌµ¹’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ Ã»ÇÏ´Â ÀÚ½ÅÀÇ ·Ñ¸ðµ¨À» ‘ÀÌÈ¿¸®’¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¶Ç “±âÈ¸¸¸ µÇ¸é ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’¿¡ ½ÅÃ»ÇÏ°í ½Í¾úÀ» Á¤µµ·Î ÆÒÀÌ´Ù”¶ó°í µ¡ºÙÀÌ¸ç ÆÒ½ÉÀ» µå·¯³½ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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