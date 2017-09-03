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‘½´ÆÛ¸ÇÀÌ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’¿¡ ¸ÅÁî ¹ÌÄÌ½¼ÀÌ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬Çß´Ù.
3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ KBS2 ‘ÇØÇÇ¼±µ¥ÀÌ-½´ÆÛ¸ÇÀÌ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’¿¡¼´Â ÄÚ¹ÍÄÜ ¼¿ï 2017¿¡ Âü°¡ÇÑ »ù°ú Àª¸®¾ö ºÎÀÚÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.
»ùÀº ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ¿µÈ ‘¸ó½ºÅÍ ÁÖ½ÄÈ¸»ç’¿¡ ³ª¿À´Â Ä³¸¯ÅÍÀÇ ÄÚ½ºÆ¬ ÀÇ»óÀ» ÁØºñÇØ Àª¸®¾ö°ú ÇÔ²² Ä³¸¯ÅÍ Æä½ºÆ¼¹úÀÎ ‘ÄÚ¹ÍÄÜ’À¸·Î ÇâÇß´Ù. ±ôÂïÇÑ Àª¸®¾öÀÇ ¸ð½À¿¡ ¸ô·Áµç ½Ã¹Îµé°ú ÇÔ²² »çÁøÀ» ÂïÀ¸¸ç Çà»çÀåÀ» ±¸°æÇÑ »ù°ú Àª¸®¾öÀº ½ºÆ¼ºì ¿¬ÀÌ ±â´Ù¸®´Â ´ë±â½Ç·Î ÇâÇß´Ù.
ÄÚ¹ÍÄÜ °Ô½ºÆ®·Î Âü¼®ÇÑ ¹è¿ì ½ºÆ¼ºì ¿¬Àº ÄÚ½ºÇÁ·¹¸¦ ÇÑ µÎ »ç¶÷À» º¸°í ³Ê¹« ¸ÚÁö´Ù¸ç ºÎ·¯¿öÇß´Ù.
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ÇÑÆí ¸ÅÁî ¹ÌÄÌ½¼ÀÇ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀº “½ÇÈ³Ä”´Â ±ÛÀ» ³²±â¸ç ±×¸¦ ¹Ý°å´Ù.
ÆÒµéÀº ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¸¦ ÅëÇØ “¿Í ÇÑ±¹ TV¿¡¼ ¸ÅÁî ¹ÌÄÌ½¼À» º¼ ÁÙÀÌ¾ß”, “½ÇÈ³Ä? ²ÞÀÎ ÁÙ ¾Ë¾Ò³×”, “½ºÆ¼ºì ¿¬¿¡ ÀÌ¾î ¸ÅÁî ¹ÌÄÌ½¼±îÁö ÃÖ°í´Ù”, “¸ÅÁî ¹ÌÄÌ½¼±îÁö ÂïÀº Á¦ÀÛÁø Á¸°æÇÑ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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