¡®±¹Á¤¿ø ´ñ±Û ¿¬·ç ÀÇÈ¤¡¯ ¼­°æ´ö ¡°³» ÀÌ¸§ÆÈ¾Æ ÇãÀ§º¸°í¡±...ÇØ¸í±Û º¸´Ï

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¼ ±³¼ö´Â “¾Æ¹«¸® ±×·¡µµ ±×·¸Áö ÇÑ »ç¶÷ÀÇ ÀÎ»ýÀÌ °É·Á ÀÖ´Â ¹®Á¦ÀÎµ¥ ¾î¶»°Ô ÀÌ·²¼ö°¡ ÀÖÀ»±î¿ä? Á¤¸»ÀÌÁö ºÐÅëÀÌ ÅÍÁý´Ï´Ù. Àú´Â ¿À´Ã ÇÏ·çÁ¾ÀÏ ³Ê¹« ¾ï¿ïÇÏ°í ³Ê¹«³ª ºÐÇÏ¿© ´«¹°¸¸ °è¼Ó Èê·È°Åµç¿ä”¶ó¸ç ÇØ´ç »ç°Ç ¿¬·ç¿¡ ¾ï¿ïÇÑ ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù.
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