À¯ÇÑÅ´¹ú¸®, »ý¸®´ë ¹ß¾Ï¹°Áú °ËÃâ ³õ°í Áø½Ç °ø¹æ¡¦¡°¸Ô´Â¹°º¸´Ù ´õ ¾ö°ÝÈ÷ °ü¸®¡±

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±¹Á¦¾Ï¿¬±¸¼Ò(IARC)°¡ 1·2±º ¹ß¾Ï¹°Áú·Î ±ÔÁ¤ÇÑ ¼ººÐÀº º¥Á¨, Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·» µîÀ¸·Î ÀÌ Áß 1±º ¹ß¾Ï¹°ÁúÀÎ º¥Á¨Àº À¯ÇÑÅ´¹ú¸®¿Í P&G¿¡¼ °ËÃâµÆ´Ù. ¶Ç Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·»Àº ¸±¸®¾ÈÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç Á¦Ç°¿¡¼ °ËÃâµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
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À¯ÇÑÅ´¹ú¸®ÀÇ »ý¸®´ë¿¡¼ ¹ß¾Ï¹°ÁúÀÌ ÃÖ´Ù °ËÃâµÆ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ À¯ÇÑÅ´¹ú¸® ÃøÀº ‘¿Ö°îµÈ ÁÖÀå’ÀÌ¶ó¸ç ¹Ý¹Ú¿¡ ³ª¼¹´Ù.
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À¯ÇÑÅ´¹ú¸®´Â ¿ÀÈ÷·Á ÇöÇà ±âÁØº¸´Ù ÈÎ¾À ¾ö°ÝÇÑ ±âÁØÀ» Àû¿ëÇØ »ý¸®´ë Á¦Ç°À» ¸¸µé°í ÀÖ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. À¯ÇÑÅ´¹ú¸® ÃøÀº “¾ÆÁ÷ ¾ÈÀü±âÁØÀÌ Á¤¸³µÇÁö ¾ÊÀº »ý¸®´ëÀÇ VOC(ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°)¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ½Ç³» °ø±âÁú°ú ¸Ô´Â ¹°¿¡ Àû¿ëµÇ´Â ±âÁØÀ¸·Î º¸´Ù ¾ö°ÝÇÏ°Ô °ü¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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