À¯ÇÑÅ´¹ú¸®, »ý¸®´ë ¹ß¾Ï¹°Áú °ËÃâ ³õ°í Áø½Ç °ø¹æ¡¦¡°¸Ô´Â¹°º¸´Ù ´õ ¾ö°ÝÈ÷ °ü¸®¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.4 ¿ù 18:07
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½ÂÀÎ 2017.09.04  
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±¹Á¦¾Ï¿¬±¸¼Ò(IARC)°¡ 1·2±º ¹ß¾Ï¹°Áú·Î ±ÔÁ¤ÇÑ ¼ººÐÀº º¥Á¨, Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·» µîÀ¸·Î ÀÌ Áß 1±º ¹ß¾Ï¹°ÁúÀÎ º¥Á¨Àº À¯ÇÑÅ´¹ú¸®¿Í P&G¿¡¼­ °ËÃâµÆ´Ù. ¶Ç Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·»Àº ¸±¸®¾ÈÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç Á¦Ç°¿¡¼­ °ËÃâµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

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ÇÏÁö¸¸ ¿©¼ºÈ¯°æ¿¬´ë´Â ½ÇÇè¿¡ »ç¿ëµÈ »ý¸®´ë ºê·£µå¸íÀº °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

´ç±¹ÀÎ ½ÄÇ°ÀÇ¾àÇ°¾ÈÀüÃ³´Â ÇØ´ç ½ÃÇè°á°ú¸¦ °ø½ÄÀûÀ¸·Î ÀÎÁ¤ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.

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À¯ÇÑÅ´¹ú¸®ÀÇ »ý¸®´ë¿¡¼­ ¹ß¾Ï¹°ÁúÀÌ ÃÖ´Ù °ËÃâµÆ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ À¯ÇÑÅ´¹ú¸® ÃøÀº ‘¿Ö°îµÈ ÁÖÀå’ÀÌ¶ó¸ç ¹Ý¹Ú¿¡ ³ª¼¹´Ù.

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ÀÌ¾î À¯ÇÑÅ´¹ú¸® ÃøÀº “¹ß¾Ï¹°Áú·Î ¾Ë·ÁÁø º¥Á¨, Åç·ç¿£, ½ºÆ¼·», ÀÚÀÏ·»ÀÇ °æ¿ì À¯ÇÑÅ´¹ú¸® »ý¸®´ë´Â °øÀÎ½ÃÇè±â°üÀÇ ½ÃÇèÀ» ÅëÇØ ÀÌ¹Ì ‘°ËÃâ ÇÑ°è ¹Ì¸¸ ºÒ°ËÃâ’ °á°ú¸¦ È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¿©¼ºÈ¯°æ¿¬´ë¿Í °­¿ø´ë ±è¸¸±¸ ±³¼ö ÃøÀÇ ½ÇÇè°á°ú¿¡¼­ ½ÇÁ¦·Î 1, 2±º ¹ß¾Ï¹°ÁúÀÇ °æ¿ì Ãµ »ý¸®´ë¿¡¼­ °¡Àå ¸¹ÀÌ °ËÃâµÆ´Ù”°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.

À¯ÇÑÅ´¹ú¸®´Â ¿ÀÈ÷·Á ÇöÇà ±âÁØº¸´Ù ÈÎ¾À ¾ö°ÝÇÑ ±âÁØÀ» Àû¿ëÇØ »ý¸®´ë Á¦Ç°À» ¸¸µé°í ÀÖ´Ù°í °­Á¶Çß´Ù. À¯ÇÑÅ´¹ú¸® ÃøÀº “¾ÆÁ÷ ¾ÈÀü±âÁØÀÌ Á¤¸³µÇÁö ¾ÊÀº »ý¸®´ëÀÇ VOC(ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈ­ÇÕ¹°)¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ½Ç³» °ø±âÁú°ú ¸Ô´Â ¹°¿¡ Àû¿ëµÇ´Â ±âÁØÀ¸·Î º¸´Ù ¾ö°ÝÇÏ°Ô °ü¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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