°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.4 ¿ù 18:07
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®±¹Á¤¿ø ´ñ±Û ÆÀÀå¡¯ ÀÇÈ¤¿¡ ÆÞÂ½ ¶Ú ¼­°æ´ö ±³¼ö ¡°¾ï¿ïÇÏ°í ºÐÇØ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¼­°æ´ö ¼º½Å¿©´ë ±³¼ö°¡ ±¹Á¤¿øÀÇ ¡®¹Î°£ÀÎ ´ñ±Û ºÎ´ë¡¯ÀÇ ÆÀÀåÀÌ¾ú´Ù´Â ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ Á¤¸é ¹Ý¹ÚÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

¼­°æ´ö ¼º½Å¿©´ë ±³¼ö°¡ ±¹Á¤¿øÀÇ ‘¹Î°£ÀÎ ´ñ±Û ºÎ´ë’ÀÇ ÆÀÀåÀÌ¾ú´Ù´Â ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ Á¤¸é ¹Ý¹ÚÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

¾Õ¼­ ¼­ ±³¼ö´Â ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÌ °ËÂû¿¡ ¼ö»ç¸¦ ÀÇ·ÚÇÑ 18¸íÀÇ ‘¹Î°£ÀÎ ´ñ±Û ºÎ´ë’ ÆÀÀå Áß ÇÑ ¸íÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.

¼­ ±³¼ö´Â 4ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “(Á¦°¡) ±¹Á¤¿ø ´ñ±ÛÆÀÀåÀ» ¸Ã¾Ò´Ù´Â ±â»ç°¡ ³ª¿Ô´Ù”¸é¼­ “±¹Á¤¿ø Ãø¿¡¼­ ´ñ±ÛÆÀÀåÀ» ¸ÃÀ¸¶ó´Â Á¦ÀÇ¸¦ ÇÑ ÀûÁ¶Â÷ ¾ø´Ù. ÀÌ ÀÏ·Î ÇÑ ÅëÀÇ ÀüÈ­¸¦ ¹ÞÀº Àûµµ ¾ø°í ¾î¶°ÇÑ ¸¸³²À» °¡Áø Àûµµ ÀüÇô ¾ø´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¶Ç “Â÷¸íÆùÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù°Å³ª, Æ®À§ÅÍ ´Ù¸¥ °èÁ¤À» ¸¸µé¾î È°µ¿ÇÑ »ç½ÇÀÌ ÀüÇô ¾ø´Ù. ÀÌ·± ÀÏµéÀ» À§ÇÑ È°µ¿ºñ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù´Â ±â»çµµ ÀüÇô »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

¼­ ±³¼ö´Â “Àß ¾Æ´Â ±¹Á¤¿ø¿¡ ´Ù´Ï´Â ÇÑ ºÐÀÌ ÀüÈ­¸¦ Áà¼­ 2011³â °¡À» ÀÚ½ÅÀÇ ½ÇÀûÀÌ ¸ðÀÚ¶ó Á¦ ÀÌ¸§À» ÆÈ°í ÇãÀ§»ç½ÇÀ» º¸°íÇß´Ù°í ÀÎÁ¤Çß´Ù”¸ç ‘´ñ±Û ºÎ´ë’ ÆÀÀå ÀÇÈ¤ÀÌ ±¹Á¤¿ø Á÷¿øÀÇ ÇãÀ§º¸°í·Î ¹ß»ýÇÑ ÀÏÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î “(±×°¡) ¿À´Ã Ãâ±Ù ÈÄ ±¹Á¤¿ø Ãø¿¡ »ç½ÇÀ» ´Ù º¸°íÇÏ°í, °ð °ËÂû Ãø¿¡µµ ÀÚ½ÅÀÌ Á÷Á¢ ÃâµÎÇØ ¸ðµç »ç½ÇÀ» ´Ù ¹àÈ÷°Ú´Ù°í ¾à¼ÓÇß´Ù”¸ç “°ËÂû¿¡¼­ ¿¬¶ô ¿À´Â ´ë·Î ¹Ù·Î ÃâµÎÇØ À§ »ç½ÇÀ» ´Ù ¶¸¶¸ÀÌ, ´ç´çÈ÷ ¹àÈù ÈÄ ¹Ýµå½Ã ¸í¿¹È¸º¹À» ÇÏ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “Á¦°¡ ¾´ ±Û¿¡ ´Ü ÇÏ³ª¶óµµ »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ñ °ÍÀÌ ÀÖÀ¸¸é ±³¼öÁ÷ ¹× 20³â ³Ñ°Ô ÇØ ¿Â ÇÑ±¹ È«º¸È°µ¿À» ¸ðµÎ ³»·Á³õ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

°ËÂûÀº Á¶¸¸°£ ¼­ ±³¼ö¸¦ ºÒ·¯ ±¹Á¤¿ø¿¡¼­ Á¤ºÎ ¿ËÈ£ Æ®À§ÅÍ ±ÛÀ» ºÎÅ¹¹Þ°Å³ª È°µ¿ºñ¸¦ ¹Þ¾Ò´Â Áö µî »ç½Ç °ü°è¸¦ È®ÀÎÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡±
  • ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ÀÌº¸¶÷ ´«¹° ÆãÆã ½ñ¾Æ¡¦ÀÎ±âÀýÁ¤ ¾¾¾ß ÇØÃ¼ ÀÌÀ¯´Â?
  • ¡®Ã»¿Í´ë Ã»¿ø 2¸¸ µ¹ÆÄ¡¯ ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, CCTV º¸´Ï ¡®Ã¶°ñ µÐ±â·Î ¹«ÀÚºñÇÑ ÆøÇà¡¯
  • '°áÈ¥¡¯ ¾ÈÇö¸ð, ½Å¹Î¾Æ+¹Ú½Ã¿¬ ´àÀº ¹Ì¸ð '±ôÂ¦'...¡°¶óÀÌ¸Ó´Â ÁÁ°Ú³×¡±
  • ¸®¼³ÁÖ, ¼ÂÂ° Ãâ»êÀº ÝÁ ÀåÀÚ °è½Â·Ð ¶§¹®? 7³â°£ 3¸íÀÌ³ª Ãâ»êÇØ
    • ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡± ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡±
    2
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ÀÌº¸¶÷ ´«¹° ÆãÆã ½ñ¾Æ¡¦ÀÎ±âÀýÁ¤ ¾¾¾ß ÇØÃ¼ ÀÌÀ¯´Â?
    3
    ¡®Ã»¿Í´ë Ã»¿ø 2¸¸ µ¹ÆÄ¡¯ ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, CCTV º¸´Ï ¡®Ã¶°ñ µÐ±â·Î ¹«ÀÚºñÇÑ ÆøÇà¡¯
    4
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ Ã»ÇÏ, ÀÌÈ¿¸® ¡®ÅÙ¹Ì´Ö¡¯ ¼±°îÇÑ ÀÌÀ¯? ¡°È¿¸®³× ¹Î¹Ú ²À °¡°í ½Í¾ú´Ù¡±
    5
    Á¦³×½Ã½º ¡®G70¡¯ Á¦¿ø °ø°³, Ã¹ º¸±ÞÇü ¸ðµ¨¡¦15ÀÏ Ãâ½Ã
    6
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ±è³ª¿µ, Á¦ÁÖµµ¿¡¼­ ¿µÈ­°°Àº ¡®½º¸ô¿þµù¡¯¡¦¡°ÇÏ°´ 10¿©¸íÀÌ ³¡¡±
    7
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ °¡Á·ÀÌ¶õ ÀÌ¸§ÀÇ µ£¡¦¡®±èÇýÇö¡¯ÀÌ ÀÌ²ô´Â °¡Á· »ç±â±ØÀÇ Àü¸ð
    8
    °æ±âµµ ¿ëÀÎ ¹ÌºÐ¾ç¾ÆÆÄÆ® ¡®¼ºº¹ÀÚÀÌ&¼ºº¹Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¡¯ ÇÒÀÎºÐ¾ç, Áï½ÃÀÔÁÖ!
    9
    ¡®±èÆ÷ÇÑ°­½ºÄ«ÀÌÅ¸¿î, ±èÆ÷»ç¿ì½ºÄ«ÀÌÅ¸¿î 2Â÷¡¯ ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º ¿î¿µÁß, Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý
    10
    ¡®9¿ù 9ÀÏ ÀüÀï¼³¡¯¿¡ Ä¡¼Ú´Â ±Ý¡¤Àº½Ã¼¼¡¦ºÏ ÇÙ½ÇÇè µî¿¡ À§±â°¨ °íÁ¶
    ¼¼°èÀû »ö¼ÒÆ÷´Ï½ºÆ® µ¥ÀÌºê ÄÚÁî ¿ï»ê°ø¿¬
    Ç²Ç²ÇÑ ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶óµéÀÇ ÃÊ°¡À» Çâ¿¬
    ¿ï»êÀ½¾ÇÇùÈ¸ 6~7ÀÏ, Å¬·¡½Ä À½¾ÇÁ¦ °³ÃÖ
    ¡°±Í°¡ Áñ°Å¿î 9¿ùÀ» ¸¸³ª´Ù¡± Áö¿ª À½¾Ç°ø¿¬ Ç³¼º
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 9¿ù 4ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr