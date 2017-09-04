¡®±¹Á¤¿ø ´ñ±Û ÆÀÀå¡¯ ÀÇÈ¤¿¡ ÆÞÂ½ ¶Ú ¼­°æ´ö ±³¼ö ¡°¾ï¿ïÇÏ°í ºÐÇØ¡±

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¼°æ´ö ¼º½Å¿©´ë ±³¼ö°¡ ±¹Á¤¿øÀÇ ‘¹Î°£ÀÎ ´ñ±Û ºÎ´ë’ÀÇ ÆÀÀåÀÌ¾ú´Ù´Â ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ Á¤¸é ¹Ý¹ÚÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
¾Õ¼ ¼ ±³¼ö´Â ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÌ °ËÂû¿¡ ¼ö»ç¸¦ ÀÇ·ÚÇÑ 18¸íÀÇ ‘¹Î°£ÀÎ ´ñ±Û ºÎ´ë’ ÆÀÀå Áß ÇÑ ¸íÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.
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¼ ±³¼ö´Â “Àß ¾Æ´Â ±¹Á¤¿ø¿¡ ´Ù´Ï´Â ÇÑ ºÐÀÌ ÀüÈ¸¦ Áà¼ 2011³â °¡À» ÀÚ½ÅÀÇ ½ÇÀûÀÌ ¸ðÀÚ¶ó Á¦ ÀÌ¸§À» ÆÈ°í ÇãÀ§»ç½ÇÀ» º¸°íÇß´Ù°í ÀÎÁ¤Çß´Ù”¸ç ‘´ñ±Û ºÎ´ë’ ÆÀÀå ÀÇÈ¤ÀÌ ±¹Á¤¿ø Á÷¿øÀÇ ÇãÀ§º¸°í·Î ¹ß»ýÇÑ ÀÏÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.
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±×·¯¸é¼ “Á¦°¡ ¾´ ±Û¿¡ ´Ü ÇÏ³ª¶óµµ »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ñ °ÍÀÌ ÀÖÀ¸¸é ±³¼öÁ÷ ¹× 20³â ³Ñ°Ô ÇØ ¿Â ÇÑ±¹ È«º¸È°µ¿À» ¸ðµÎ ³»·Á³õ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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