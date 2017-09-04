¡®MBC³ëÁ¶ ÃÑÆÄ¾÷¡¯ ½ÃÀÛ¡¦¡°¸¸³ª¸é ÁÁÀº Ä£±¸ ¸¶ºÀÃáÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡ÀÚ¡±

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MBC ³ëÁ¶°¡ ÃÑÆÄ¾÷¿¡ µé¾î°¬´Ù.
MBC ³ëÁ¶¿øµéÀº 4ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC »ç¿Á ¾Õ¿¡¼ ¿¸° ÃÑÆÄ¾÷ ÃâÁ¤½ÄÀ» °¡Á³´Ù. ÀÌ³¯ MBC³ëÁ¶´Â MBCÀÇ ¾ÖÄªÀÎ ‘¸¶ºÀÃá’ÀÌ µé¾î°£ Çö¼ö¸·À» µé°í ±èÀå°â »çÀåÀÇ ÅðÁøÀ» ¿ÜÃÆ´Ù.
ÀÌ³¯ MBC ³ëÁ¶ ±èÃ¶¿µ ÆíÁ¦ºÎ¹® ºÎÀ§¿øÀåÀº “Áö³ 7³â°£ ¿¥ºñ½Ã¿¡ ½×ÀÎ ÀûÆóµé, °£ºÎµéÀÌ °³ÀÎÀûÀ¸·Î ÀúÁú·¶´ø ¾ð·ÐÅº¾Ð°ú ³ëµ¿ Åº¾Ð¿¡ ´ëÇØ¼ °¢ °³ÀÎ ½Ç¹«Áø¿¡±îÁö ¹ÎÇü»ç»ó Ã¥ÀÓÀ» ¹Ýµå½Ã ¹°À» °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
MBC ±âÀÚµé»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó PD¿Í ÀÛ°¡ µî ³ëÁ¶ ¼Ò¼Ó ³ëÁ¶¿øµéÀÌ ÀüºÎ ÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©ÇßÀ¸¸ç ±¸³» ½Ä´çµµ ÆÄ¾÷¿¡ µ¿ÂüÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÇÑÆí ‘¸¶ºÀÃá’Àº MBCÀÇ °¢ ¹®ÀÚ¸¦ ¿ì¸®³ª¶ó »ç¶÷ ÀÌ¸§Ã³·³ ¹Ù²Û °ÍÀ¸·Î MBC ‘¹«ÇÑµµÀü’¿¡¼ Ã³À½ ¾ð±ÞµÆÀ¸¸ç ÀÌÈÄ MBCÀÇ º°¸íÀÌ µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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