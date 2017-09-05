¡®°­¸ª ÆøÇà»ç°Ç¡¯ °¡ÇØÀÚµé »·»·ÇÑ ÇÑ¸¶µð¡¦¡°ÆÈ·Î¿ì ´Ã·Á¼­ ÆäºÏ½ºÅ¸ µÅ¾ßÁö¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.5 È­ 17:07
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½ÂÀÎ 2017.09.05  
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ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà »ç°ÇÀÌ »çÈ¸ÀûÀÎ °øºÐÀ» ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ °­¸ª¿¡¼­µµ ¿©Áß»ý 1¸íÀÌ ÆøÇà´çÇÑ »ç°ÇÀÌ µÚ´Ê°Ô ¾Ë·ÁÁ® ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.

Áö³­ 7¿ù 17ÀÏ »õº® ¿©°í»ý A¾ç µî ¿©Áß»ý°ú ¿©°í»ý 5¸íÀÌ ¿©Áß»ý B¾çÀ» 7½Ã°£ µ¿¾È ¹«Â÷º° ÆøÇàÇÑ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. ÀÌµéÀº ÇÔ²² ¼úÀ» ¸¶½Ã´ø Áß ½Ãºñ°¡ ºÙ¾ú°í B¾çÀ» °­¸ª°æÆ÷ ¹é»çÀå°ú °­¸ª½Ã³» ÀÚÃë¹æ µîÀ¸·Î µ¥·Á°¡ ¹«Â÷º° ÆøÇàÇß´Ù.

ÇÇÇØÀÚ B¾çÀº Àü½Å Å¸¹Ú»ó ÀüÄ¡ 2ÁÖ Áø´ÜÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç º´¿ø¿¡¼­ Á¤½Å°ú Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ´Ù.

ÀÌ »ç°ÇÀº ‘ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà»ç°Ç’ÀÌ ÀÌ½´È­µÈ Áö³­ 4ÀÏ ÇÇÇØÀÚÀÇ ¾ð´Ï¶ó´Â ´©¸®²ÛÀÌ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ±ÛÀ» °ÔÀçÇÏ¸é¼­ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÇÇÇØÀÚ ¾ð´Ï¶ó ÁÖÀåÇÑ ÀÌ ´©¸®²ÛÀº “ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà»ç°ÇÀ¸·Î ¼ö¸¹Àº °í¹Î ³¡¿¡ ¿ë±â³» ±ÛÀ» ¾²°Ô µÆ´Ù”¸ç “´õ ÀÌ»óÀÇ ÇÇÇØ ¾øÀÌ ±×¸®°í ¼Ò³â¹ý ÆóÁö¸¦ À§ÇØ¼­ ¿Ã¸°´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

°ÔÀçµÈ ±Û¿¡´Â “µ¿»ý°ú A¾çÀÌ ÇÔ²² ¼úÀ» ¸¶½Ã´ø Áß ¿ÀÇØ°¡ »ý°Ü µÑÀÌ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³°í ±× °úÁ¤¿¡¼­ A¾çÀÌ ¼ú·Î ÀÎÇØ °¨Á¤ÀÌ ºÏ¹ÞÃÄ ¸ÕÀú µ¿»ýÀ» ¶§·È´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±× ÀÚ¸®¿¡¼­ ¼­·Î »ç°úÇÏ°í Ç®¾ú´Âµ¥ µ¿»ý°ú A¾çÀ» µû¶ó¿Ô´ø ´Ù¸¥ Ä£±¸ÀÌ ÀÚ±âµéµµ È­³­ °Ô ÀÖ´Ù¸ç µ¿»ý¿¡ ´ëÇÑ ÆøÇàÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î “¾Æ´Â ¿ÀºüÇÑÅ× ¿µ»óÅëÈ­·Î ¶§¸®´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ°í µ¿¿µ»ó±îÁö Âï¾î ´ÜÃ¼ Ã¤ÆÃ¹æ¿¡ ¿Ã·È°í »çÁø ¶ÇÇÑ Âï¾î »Ñ·È´Ù”¸ç “µ¿»ýÀÌ °¡ÇØÀÚµéÀ» µû¶ó ÇØ¼ö¿åÀå±îÁö °¡°Ô µÆ°í °Å±â¼­ ¾²·¯Á® ¼ûÀ» ½¬Áö ¾ÊÀÚ ±¸±ÞÂ÷¸¦ ºÒ·¯ »ç°ÇÀÇ Àü¸»À» ¾Ë°Ô µÆ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ °ÔÀçµÈ ±Û¿¡´Â ´ç½ÃÀÇ ÀÚ¼¼ÇÑ »óÈ²°ú º´¿ø¿¡ ´©¿öÀÖ´Â µ¿»ý B¾çÀÇ »çÁø, °¡ÇØÀÚµéÀÇ Ä«Åå ³»¿ë µîÀÌ ¿Ã¶ó¿Í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ °ÔÀçµÈ °¡ÇØÀÚµéÀÇ Ä«Åå ´ëÈ­ Ä¸Ã³¿¡´Â ºÎ»ê ÆøÇà »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ ¾ð±Þ°ú ÇÔ²² ÇÇÇØÀÚ°¡ ÀÚ½ÅµéÀ» °í¼ÒÇÏ¸é ¸Â°í¼ÒÇÏ¸é µÈ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ´Ù.

¶Ç ´©¸®²ÛÀÌ ¿Ã¸° »çÁø ¼Ó¿¡¼­ °¡ÇØÀÚ·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ÇÑ ¼Ò³à´Â “¿ì¸® Àü±¹¿¡ ¾ó±¼ÀÌ¶û ÀÌ¸§ ÆÈ¸®´Â°Å¾ß? ¿Í ÆÈ·Î¿ì ´Ã·Á¼­ ÆäºÏ ½ºÅ¸µµ µÅ¾ßÁö”¶ó°í ¸»ÇØ »ç°ÇÀÇ ½É°¢¼º¿¡ ´ëÇØ ÀüÇô ±ú´ÝÁö ¸øÇÑ µíÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí ÇØ´ç ±ÛÀÌ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ºü¸£°Ô ÆÛÁö¸é¼­ ´©¸®²ÛµéÀº °­¸ª ÆøÇà »ç°ÇÀÇ °¡ÇØÀÚµéµµ ¾öÁßÈ÷ Ã³¹úÇØ¾ß µÈ´Ù°í ÀÔÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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