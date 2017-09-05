¡®°­¸ª ÆøÇà»ç°Ç¡¯ °¡ÇØÀÚµé »·»·ÇÑ ÇÑ¸¶µð¡¦¡°ÆÈ·Î¿ì ´Ã·Á¼­ ÆäºÏ½ºÅ¸ µÅ¾ßÁö¡±

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Áö³ 7¿ù 17ÀÏ »õº® ¿©°í»ý A¾ç µî ¿©Áß»ý°ú ¿©°í»ý 5¸íÀÌ ¿©Áß»ý B¾çÀ» 7½Ã°£ µ¿¾È ¹«Â÷º° ÆøÇàÇÑ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. ÀÌµéÀº ÇÔ²² ¼úÀ» ¸¶½Ã´ø Áß ½Ãºñ°¡ ºÙ¾ú°í B¾çÀ» °¸ª°æÆ÷ ¹é»çÀå°ú °¸ª½Ã³» ÀÚÃë¹æ µîÀ¸·Î µ¥·Á°¡ ¹«Â÷º° ÆøÇàÇß´Ù.
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ÀÌ³¯ °ÔÀçµÈ °¡ÇØÀÚµéÀÇ Ä«Åå ´ëÈ Ä¸Ã³¿¡´Â ºÎ»ê ÆøÇà »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ ¾ð±Þ°ú ÇÔ²² ÇÇÇØÀÚ°¡ ÀÚ½ÅµéÀ» °í¼ÒÇÏ¸é ¸Â°í¼ÒÇÏ¸é µÈ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ´Ù.
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