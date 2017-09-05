¡®¼Ò³â¹ý¡¯Àº °¡ÇØÀÚµé º¸È£ÇØÁÖ´Â ¹ýÀÏ±î?¡¦Ç¥Ã¢¿ø ¡°¼Ò³â¹ý ¾øÀ» ¼ø ¾ø´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.5 È­ 17:07
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½ÂÀÎ 2017.09.05  
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¡ã ¿¬ÀÌ¾î ÅÍÁø Ã»¼Ò³â °­·Â¹üÁË¿¡ ¼Ò³â¹ýÀÌ ¶ß°Å¿î °¨ÀÚ·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù. Ã»¿Í´ë È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.

 

¿¬ÀÌ¾î ÅÍÁø Ã»¼Ò³â °­·Â¹üÁË¿¡ ¼Ò³â¹ýÀÌ ¶ß°Å¿î °¨ÀÚ·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù.

Ã»¼Ò³â ¹üÁË¿¡ ´ëÇØ ¼ºÀÎ°ú ´Ù¸¥ ±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏ´Â ‘¼Ò³â¹ý’À¸·Î, ÇöÇà ¼Ò³â¹ýÀº ¸¸ 18¼¼ ¹Ì¸¸ ¼Ò³â¹ü¿¡°Ô ÃÖ´ë Çü·®À» Á¦ÇÑÇÏ´Â ¼Ò³â¹ý Æ¯·Ê±ÔÁ¤À» Àû¿ë ÇÑ´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó Ã»¼Ò³âÀÌ ÀúÁö¸¥ °­·Â ¹üÁË·Î ±¸¼ÓÀÌ µÇ´Â °æ¿ì´Â µå¹°¸ç, »çÇü ¶Ç´Â ¹«±âÇü(ÙíÑ¢úý)¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Áß¹üÁË¸¦ ÁöÀ» °æ¿ì¿¡µµ ¼ºÀÎ°ú ´Þ¸® ¹Ì¼º³âÀÚ´Â 20³âÀÌ ÃÖ°í Çü·®ÀÌ´Ù.

ÃÖ±Ù ‘ÀÎÃµ ÃÊµî»ý »ìÀÎ»ç°Ç’¿¡¼­ ÃÊµîÇÐ»ýÀ» ÀÜÀÎÇÏ°Ô »ìÇØÇÑ °¡ÇØÀÚµéÀÌ ¼Ò³â¹ýÀ» Åä´ë·Î ÃÖ°í Çü·®ÀÌ 20³â ¹Û¿¡ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁø Á÷ÈÄ ¼Ò³â¹ý ÆóÁöÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀÌ °Å·ÐµÆ´Ù.

±×·¯´ø Áß Áö³­ 4ÀÏ ‘ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà»ç°Ç’ÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ ÀÌ¸¦ °è±â·Î ´©¸®²ÛµéÀÌ Ã»¿Í´ë Ã»¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ‘¼Ò³â¹ý ÆóÁö’ Ã»¿øÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡ ´ÙÀ½³¯ÀÎ 5ÀÏ¿¡´Â °­¸ª¿¡¼­ ¶Ç ¿©Áß»ýÀÌ Ä£±¸µé¿¡°Ô ½ÉÇÏ°Ô ÆøÇà´çÇÑ »ç°ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁ® ‘¼Ò³â¹ý ÆóÁö’ ¸ñ¼Ò¸®¿¡ ´õ¿í ÈûÀÌ ½Ç¸®°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ Ãâ½Å Ç¥Ã¢¿ø ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀº CBS ¶óµð¿À ‘±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ‘¼Ò³â¹ý ÆóÁö’ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ “¼Ò³â¹ýÀÌ ¾øÀ» ¼ø ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

Ç¥ ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­ “Çü»çÃ³¹ú ´ë»óÀÌ´õ¶óµµ ¼Ò³âº¸È£ »ç°ÇÀ¸·Î Ã³¸®ÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù. °Ë»ç°¡ ¼Ò³â¹ý¿øÀ¸·Î ¼ÛÄ¡ÇÒ ¼ö ÀÖ°í ¹ý¿øÀÇ ¼Ò³â Àü´ã ÆÇ»ç°¡ È­ÇØ±Ç°í¸¦ ÇÑ´ÙµçÁö ¼Ò³â¿ø¿¡ º¸³»°Å³ª º¸È£°üÂû, ¼ö°¨¸í·ÉÀ» ³»¸± ¼ö ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ·¸´Ù º¸´Ï±î ¼Ò³â¹ý ÀÚÃ¼°¡ Ã»¼Ò³â ¹üÁËÀÚµé¿¡ ´ëÇØ¼­ Ã³¹úÀ» Å»ÇÇÇÏ´Â ¼ö´ÜÀ¸·Î »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù´Â ÁöÀû°ú ºñÆÇÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

Ç¥ ÀÇ¿øÀº “Ã»¼Ò³âÀÌ ¾ÆÁ÷ ¹Ì¼º¼÷ÇÑ Á¸Àç¶ó´Â Á¡°ú ¼¼°è¾Æµ¿ÀÎ±Çº¸È£Çù¾à¿¡ µû¸¥ º¸È£Æ¯Ä¢¿¡ µû¶ó ¼Ò³â¹ýÀÌ ¾øÀ» ¼ö´Â ¾ø´Ù”¸é¼­µµ “ÇÏÁö¸¸ ‘¾îÂ÷ÇÇ ¿ì¸®´Â Ã³¹ú¹ÞÁö ¾Ê¾Æ’¶ó´Â ½É¸®¸¦ °®°í ÇÇÇØÀÚ¸¦ ¿ÀÈ÷·Á °Ì¹ÚÇÏ°í º¸º¹ÇÏ´Â ÇàÀ§µéÀÌ »ý±â°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ¹«Á¶°ÇÀûÀ¸·Î º¸È£¸¸À» Àû¿ëÇÒ ¼öµµ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “¿µ±¹ÀÌ³ª ¹Ì±¹ µî ¼±Áø ¿Ü±¹¿¡¼­´Â ¹Ì¼º³âÀÚ°¡ ¹üÁË¸¦ ÀúÁö¸¦ ¶§ÀÇ ÀÇµµ, ±×¸®°í Áý´Ü¼º, Æø·Â¼º, °¡ÇÐ¼º¿¡ µû¶ó Ã³¹úÀ» ÇÑ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ·± ÁÖÀåÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¾Õ¼­ Ç¥ ÀÇ¿øÀº À¯±«»ìÀÎ µî Æ¯Á¤ °­·Â¹üÁË´Â ¼Ò³â¹ý Æ¯Ä¢ Àû¿ë¿¡¼­ ¹èÁ¦ÇÏ´Â ¼Ò³â¹ý °³Á¤¾ÈÀ» ¹ßÀÇÇß´Ù. ÀÌ ¹ý¾ÈÀº Áö³­´Þ 1ÀÏ ¹ýÁ¦»ç¹ýÀ§¿øÈ¸¿¡ È¸ºÎµÅ ½É»ç¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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