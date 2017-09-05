¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É, ¡®ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ Æ¼ÄÏ¡¯ Á÷Á¢ ¿Â¶óÀÎ ¿¹¸ÅÇØ¡¦¡®ÀÎ±â°æ±â¡¯ ¿¹¸Å Á¦ÇÑ ÀÖ¾î

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|¡ã ³»³â 2¿ù ¿¸®´Â 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ°ú ÆÐ·²¸²ÇÈ ´ëÈ¸ ÀÔÀå±Ç ¿Â¶óÀÎ ½Ç½Ã°£ ÆÇ¸Å°¡ ½ÃÀÛµÈ °¡¿îµ¥ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ Á÷Á¢ Æ¼ÄÏÀ» ¿¹¸ÅÇØ ÈÁ¦´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
³»³â 2¿ù ¿¸®´Â 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ°ú ÆÐ·²¸²ÇÈ ´ëÈ¸ ÀÔÀå±Ç ¿Â¶óÀÎ ½Ç½Ã°£ ÆÇ¸Å°¡ ½ÃÀÛµÈ °¡¿îµ¥ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ Á÷Á¢ Æ¼ÄÏÀ» ¿¹¸ÅÇØ ÈÁ¦´Ù.
2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ Á¶Á÷À§¿øÈ¸´Â 5ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ Æ¼ÄÏ ÆÇ¸Å¸¦ °³½ÃÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº 5ÀÏ ¿ÀÈÄ Ã»¿Í´ë ¿©¹Î°ü Áý¹«½Ç¿¡¼ ‘2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÀÔÀå±Ç’ 2Â÷ ¿Â¶óÀÎ ÆÇ¸Å¿¡ Âü¿©ÇØ Á÷Á¢ Æ¼ÄÏÀ» ¿¹¸ÅÇß´Ù.
2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ Æ¼ÄÏÀº ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇØ ½Ç½Ã°£ ÆÇ¸ÅµÇ¸ç, È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ¿¹¸ÅÇÒ °æ±âÀÇ ÀÔÀå±ÇÀ» °Ë»öÇØ ¿¹¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ü, ÀÍÀÏ 23½Ã 59ºÐ±îÁö °áÁ¦¸¦ ¿Ï·áÇØ¾ß¸¸ ¿¹¸Å°¡ ¿Ï·áµÈ´Ù.
1ÀÎ´ç ±¸¸Å °¡´ÉÇÑ ÀÔÀå±Ç ÃÑ ¼ö·®Àº 50¸ÅÀÌ¸ç, Á¶Á÷À§°¡ ÁöÁ¤ÇÑ ‘ÀÎ±â°æ±â’´Â 1ÀÎ´ç ÃÖ´ë 4¸Å, ³ª¸ÓÁö °æ±â´Â ÃÖ´ë 8¸Å±îÁö ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
‘ÀÎ±â°æ±â’ Á¾¸ñ¿¡´Â °³È¸½Ä, ÆóÈ¸½Ä, ¼îÆ®Æ®·¢, ÇÇ°Ü½ºÄÉÀÌÆÃ, ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ(³²ÀÚ 10000m Á¦¿Ü), ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ°(³²ÀÚºÎ 4° ÀÌ»ó, ¿©ÀÚºÎ °á½Â), ÄÃ¸µ(°á½Â), ½ºÅ°Á¡ÇÁ(°á½Â)µîÀÌ ÀÖ´Ù.
ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å ½Ã ÁÂ¼® µî±Þ¸¸ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÁÂ¼® ¹èÁ¤Àº ÀÚµ¿À¸·Î ÀÌ·ïÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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