¡®ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà»ç°Ç¡¯ Ç¥Ã¢¿ø, È²Âù¼º ¼Ò½Å ¹ß¾ð¿¡ ¡°°í¸¿´Ù¡±...¡®¹«½¼¸» Çß³ª º¸´Ï¡¯

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°¡¼ö È²Âù¼ºÀÌ ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà »ç°ÇÀ» µÎ°í ¼Ò½Å ¹ß¾ðÀ» ÇÑ °¡¿îµ¥, Ç¥Ã¢¿ø ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ È²Âù¼ºÀÇ ¹ß¾ð¿¡ °ø°¨ÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
Ç¥Ã¢¿øÀº 5ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “2PM Âù¼º ¾¾ÀÇ ¼Ò½Å ¹ß¾ð °í¸¿½À´Ï´Ù”¸ç “Å« »óÃ³ÀÔÀº ÇÇÇØÀÚ¿Í °¡Á·¿¡°Ô À§·Î¿Í ÈûÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. Àúµµ ´õ ¿½ÉÈ÷ ÀÔ¹ý ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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ÀÌ³¯ È²Âù¼ºÀÇ ±ÛÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “¸Â´Ù ÁË¸¦ ÁöÀº ¾ÆÀÌµéÀÌ ¾î¸®´Ù¸é, ¾çÀ° Àß ¸øÇÑ ºÎ¸ð¿¡°Ôµµ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖÀ¸´Ï ÇÕ´çÇÑ ¹úÀÌ ÀÖ¾î¾ß” “Ã³¹úÀº Á¦´ë·Î °ÇÏ°Ô Ã³¹úÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú³×¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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