°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.5 È­ 17:07
¿¬¿¹/½Ã»ç
Çö´ëÀÚµ¿Â÷ Ã¤¿ë, ¿ø¼­ ÀÛ¼º ½Ã °¡Àå Áß¿äÇÑ Á¡Àº? ¡°½ºÆå ¾Æ´Ñ ÀÚ±â¼Ò°³¼­¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.05  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ 2017³â ÇÏ¹Ý±â ½ÅÀÔ»ç¿ø Ã¤¿ëÀ» Áö³­ 31ÀÏºÎÅÍ ½ÃÀÛÇß´Ù. Çö´ëÀÚµ¿Â÷ È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.

 

Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ 2017³â ÇÏ¹Ý±â ½ÅÀÔ»ç¿ø Ã¤¿ëÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù.

ÇÏ¹Ý±â ½ÅÀÔ»ç¿ø Ã¤¿ëÀº Áö³­ 31ÀÏºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ ¿À´Â 8ÀÏ(±Ý) Á¤¿À±îÁö ÁøÇàµÈ´Ù.

¾Õ¼­ Çö´ëÀÚµ¿Â÷´Â H-BOOK ½ÅÀÔÃ¤¿ë FAQ¸¦ ÅëÇØ “½ºÆåÀº Áö¿øÀÚ¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ¿©·¯ Á¤º¸ Áß ÇÏ³ªÀÏ »ÓÀÌÁö Àý´ëÀûÀÎ Á¤º¸´Â ¾Æ´Ï”¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ÃëÁØ»ýµé »çÀÌ¿¡¼­ ‘½ºÆå½×±â’ ¿­Ç³ÀÌ ºÒ°í ÀÖ´Â °ÍÀ» ¿°µÎ¿¡ µÐ µíÇÑ ¹ß¾ðÀÌ´Ù.

Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ÃøÀº ¶Ç “½ºÆåÀÌ¶ó´Â ´Ü¼øÇÏ°í ÀÏ°ýÀûÀÎ Á¤º¸¸¸À¸·Î ÇÑ Áö¿øÀÚ¸¦ Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀº ºÎÁ·ÇÑ ºÎºÐÀÌ ¸¹´Ù´Â °ÍÀ» Çö´ëÀÚµ¿Â÷¿¡¼­µµ ÀÎÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “½ÇÁ¦ ÀüÇü½Ã¿¡ °¡Àå ¿ì¼±ÇØ¼­ º¸´Â ºÎºÐÀº Áö¿øÀÚÀÇ ÀÚ±â¼Ò°³¼­ÀÌ¸ç, ¸ðµç Áö¿øÀÚÀÇ ÀÚ±â¼Ò°³¼­¸¦ ´Ù ÀÐ´Â´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ¾î “º»ÀÎÀÇ Âü¸ð½À°ú ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ÁøÁ¤¼º°ú ¿­Á¤À» Àß º¸¿©ÁÙ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÚ±â¼Ò°³¼­ ÀÛ¼º¿¡ Á¤¼ºÀ» ´ÙÇØ ÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ¹ø ÇÏ¹Ý±â ½ÅÀÔ»ç¿ø Ã¤¿ë¿¡¼­ Çö´ëÀÚµ¿Â÷´Â R&D ¿¬±¸°³¹ß(±â¼ú°æ¿µ), ¿¬±¸°³¹ß(Â÷·®¼³°è), ¿¬±¸°³¹ß(Â÷·®Æò°¡), ¿¬±¸°³¹ß(ÆÄ¿öÆ®·¹ÀÎ), ¿¬±¸°³¹ß(»ó¿ëÂ÷°³¹ß), ¿¬±¸°³¹ß(Àç·á), ÆÄÀÌ·ÔÆ®, Manufacturing(±¸¸Å/ºÎÇ°°³¹ß, ÇÃ·£Æ®(¾ÈÀü/È¯°æ), Àü·«Áö¿ø(»óÇ°Àü·«), ¸¶ÄÉÆÃ, ¿µ¾÷, ¼­ºñ½º, °æ¿µ±âÈ¹, È«º¸, Àç°æ, °æ¿µÁö¿ø(½Å»ç¾÷Àü·«, IT) µî¿¡¼­ ½ÅÀÔ»ç¿øÀ» Ã¤¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡±
  • ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ÀÌº¸¶÷ ´«¹° ÆãÆã ½ñ¾Æ¡¦ÀÎ±âÀýÁ¤ ¾¾¾ß ÇØÃ¼ ÀÌÀ¯´Â?
  • ¡®Ã»¿Í´ë Ã»¿ø 2¸¸ µ¹ÆÄ¡¯ ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, CCTV º¸´Ï ¡®Ã¶°ñ µÐ±â·Î ¹«ÀÚºñÇÑ ÆøÇà¡¯
  • '°áÈ¥¡¯ ¾ÈÇö¸ð, ½Å¹Î¾Æ+¹Ú½Ã¿¬ ´àÀº ¹Ì¸ð '±ôÂ¦'...¡°¶óÀÌ¸Ó´Â ÁÁ°Ú³×¡±
  • ¡®Àå¿ìÇõ°ú ¿­¾Ö¼³¡¯ ±è°¡¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, ¿¬¿¹ÀÎ »´Ä¡´Â ¹Ì¸ð...¡°¸·Âï¾îµµ È­º¸¡±
    • ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡± ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡±
    2
    ¡®Ã»¿Í´ë Ã»¿ø 2¸¸ µ¹ÆÄ¡¯ ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, CCTV º¸´Ï ¡®Ã¶°ñ µÐ±â·Î ¹«ÀÚºñÇÑ ÆøÇà¡¯
    3
    ¡®9¿ù 9ÀÏ ÀüÀï¼³¡¯¿¡ Ä¡¼Ú´Â ±Ý¡¤Àº½Ã¼¼¡¦ºÏ ÇÙ½ÇÇè µî¿¡ À§±â°¨ °íÁ¶
    4
    ¾ç»êµµ ¡®»ìÃæÁ¦ °è¶õ¡¯¡¦±âÁØÄ¡ 24¹è³ª
    5
    SRT ¹ÙÄû¿¡ ±«¹°Ã¼ ³¯¾Æµé¾î 3½Ã°£ ¿îÇà Áß´Ü
    6
    ¿ï»ê KTX¿ª¼¼±Ç¿¡ ´ë±Ô¸ð È£ÅÚ ÃßÁø
    7
    [ÇÑ±¹vs¿ìÁîº¤] ¹«·ÊÇÑ Áú¹® ½ñ¾Æ³½ ¿ìÁîº¤ ÃëÀçÁø¡¦¡°ÇÑ±¹Àº ¿øÁ¤°æ±â 1½Âµµ ¸øÇØ¡±
    8
    ¡°ÇÙÀüÀï ¹ß¹ß¶© Àü±¹ ¹æ»ç¼±Á¾¾çÇÐ°ú°¡ ÃÖ°í ÇÇ³­Ã³?¡±
    9
    ¡®MBC³ëÁ¶ ÃÑÆÄ¾÷¡¯ ½ÃÀÛ¡¦¡°¸¸³ª¸é ÁÁÀº Ä£±¸ ¸¶ºÀÃáÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡ÀÚ¡±
    10
    ¡°¡®Ã»¼Ò³â º¸È£¹ý¡¯ ÆóÁöÇÏÀÚ¡± Ã»¿Í´ë Ã»¿ø¡¦¡®¼Ò³â¹ý¡¯ ÆóÁö ÁÖÀåÀÌ ¸Â¾Æ
    ¼±¼±ÇÑ ´Þ¹ã ÅÂÈ­·ç¼­ ÆîÄ¡´Â Å»Ãã ÇÑ¸¶´ç
    ¼¼°èÀû »ö¼ÒÆ÷´Ï½ºÆ® µ¥ÀÌºê ÄÚÁî ¿ï»ê°ø¿¬
    Ç²Ç²ÇÑ ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶óµéÀÇ ÃÊ°¡À» Çâ¿¬
    ¿ï»êÀ½¾ÇÇùÈ¸ 6~7ÀÏ, Å¬·¡½Ä À½¾ÇÁ¦ °³ÃÖ
    ¡°±Í°¡ Áñ°Å¿î 9¿ùÀ» ¸¸³ª´Ù¡± Áö¿ª À½¾Ç°ø¿¬ Ç³¼º

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr