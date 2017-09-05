[ÇÑ±¹vs¿ìÁîº¤] ¿ùµåÄÅ º»¼± ÁøÃâ ´Þ¸° °æ±â¡¦°æ°è ´ë»ó 1È£ °ø°Ý¼ö ¡®Á¦ÆÄ·ÎÇÁ¡¯

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|¡ã ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ 2018·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ º»¼± ÁøÃâ ¿©ºÎ¸¦ µÎ°í ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°ú ¸ÂºÙ´Â´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ 2018·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ º»¼± ÁøÃâ ¿©ºÎ¸¦ µÎ°í ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°ú ¸ÂºÙ´Â´Ù.
ÀÌ³¯ °æ±â °á°ú¿¡ µû¶ó ÇÑ±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀÇ ¿ùµåÄÅ º»¼± ¿¬¼Ó 9È¸ ÁøÃâ ¿©ºÎ°¡ °áÁ¤µÈ´Ù.
ÇöÀç ÇÑ±¹Àº 4½Â2¹«3ÆÐ(½ÂÁ¡ 14, °ñµæ½Ç +1)·Î Á¶ 2À§¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ½Ã¸®¾Æ(½ÂÁ¡ 12, °ñµæ½Ç +1)¿Í ¿ìÁîº¤(½ÂÁ¡12, °ñµæ½Ç -1)ÀÌ ±× µÚ¸¦ ³ª¶õÈ÷ µû¸£°í ÀÖ´Ù.
½Ã¸®¾Æ¿Í ¿ìÁîº¤º¸´Ù ¾Õ¼± »óÈ²ÀÌÁö¸¸ ¸¸¾à ´ëÇ¥ÆÀÀÌ ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼ ¿ìÁîº¤¿¡°Ô ÆÐÇÏ°í, °°Àº ½Ã°¢ ¿¸®´Â ½Ã¸®¾Æ¿Í ÀÌ¶õÀÇ °æ±â¿¡¼ ½Ã¸®¾Æ°¡ ½Â¸®ÇÑ´Ù¸é Á¶ 4À§·Î º»¼±ÇàÀÌ ÁÂÀýµÇ°Ô µÈ´Ù.
¿ìÁîº£Å°½ºÅº°ú ºñ±â´õ¶óµµ ¾î·Æ±â´Â ¸¶Âù°¡Áö´Ù. ¸¸¾à ¿ìÁîº¤°ú ºñ±ä »óÅÂ¿¡¼, ½Ã¸®¾Æ°¡ ÀÌ¶õÀ» »ó´ë·Î ½Â¸®ÇÑ´Ù¸é ¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀÀº Á¶3À§·Î ¹Ð·Á³ª ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ¸¦ Ä¡·¯¾ß ÇÑ´Ù.
¿ìÁîº¤ ¿ª½Ã ½Â¸®¸¦ ÇØ¾ß º»¼± ÁøÃâÀ» ¹Ù¶óº¼ ¼ö ÀÖ¾î ÇÑ±¹°ú ºñ½ÁÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù. ´Ù¸¸ ÀÌ¹ø °æ±â´Â ¿ìÁîº¤¿¡°Ô´Â È¨°æ±âÀÎ ¸¸Å ¿©·¯ ¸é¿¡¼ À¯¸®ÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
¿ìÁîº¤Àº ÀÌ¹ø °æ±â¿¡ °ø°Ý¼ö ¼¼¸£º£¸£ Á¦ÆÄ·ÎÇÁ¸¦ ÅõÀÔÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. Á¦ÆÄ·ÎÇÁ´Â ¾Æ½Ã¾ÆÃà±¸¿¬¸Í(AFC) ‘¿ÃÇØÀÇ ¼±¼ö’·Î µÎ Â÷·Ê³ª ¼±Á¤µÆÀ» Á¤µµ·Î ±â·®ÀÌ ¶Ù¾î³ °ø°Ý¼öÀÌ´Ù. ¿ìÁîº¤Àº Á¦ÆÄ·ÎÇÁ¿Í ¼ö¿ø »ï¼º¿¡¼ È°¾àÇß´ø °ÔÀÎ¸®È÷¸¦ ¾Õ¼¼¿ï °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. °ÔÀÎ¸®È÷´Â 2011³â ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ 3,4À§Àü¿¡¼ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀ» »ó´ë·Î °ñÀ» ±â·ÏÇÑ °æÇèÀÌ ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹Àº ¿ìÁîº¤°úÀÇ ¿ª´ë ÀüÀû¿¡¼ 13Àü 10½Â 3¹« 1ÆÐ·Î ¿ùµîÇÑ ±â·ÏÀ» °¡Áö°í ÀÖÀ¸³ª À¯µ¶ ¿øÁ¤ °æ±â¿¡ ¾àÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ±×·¯³ª ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶Àº 4ÀÏ ¿¸° °ø½Ä ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ “¹«Á¶°Ç ÀÌ±â°Ú´Ù”´Â ÀÚ½Å°¨À» µå·¯³Â´Ù.
½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶Àº “ÀÌ±â±â À§ÇØ ¿Ô±â ¶§¹®¿¡ ´Ù¸¥ °æ¿ìÀÇ ¼ö´Â »ý°¢ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç ¿ìÁîº¤ ±âÀÚµéÀÇ Áú¹®¿¡ “ÀÌ±æ °ÍÀÌ´Ù”·Î ÀÏ°üÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >