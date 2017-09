UNIST-市 ‘4차 산업혁명포럼 in ULSAN’ 개최

오는 13~14일 양일간 열려

4차산업혁명 제조혁신 주제

10개 국가서 온 40명 발표자

제조업 미래방향·협력 모색



UNIST와 울산시가 오는 13~14일 양일간 UNIST 대학본부 경동홀에서 ‘4차 산업혁명포럼 in ULSAN’을 개최한다. 이번 포럼은 다보스포럼을 주관하고 있는 세계경제포럼(WEF)과 공동으로 기획한 두 번째 행사다.



포럼 주제는 ‘4차 산업혁명에 의한 제조 혁신(Shaping the Future of Production)’이다.



미국과 호주, 독일, 일본, 케냐, 멕시코, 남아프리카공화국, 터키, 영국 등 10개 국가에서 온 40여명의 발표자들이 4차 산업혁명에 관한 다양한 의견을 제시하고 제조업의 미래 방향과 국제협력을 모색한다.



이번 포럼은 ‘울산시 승격 20주년’과도 관련있다고 학교측은 설명했다.



산업도시인 울산에서 기술 혁명에 의한 제조업의 미래 방향성을 논의하며 대한민국 산업의 새로운 성장과 도약의 기회를 찾을 수 있기 때문이다.



특별행사로 3D 프린팅업체 50여개가 참여하는 전시 및 체험행사인 ‘3D 프린팅 갈라 in ULSAN’이 열린다. 이 자리에는 최신기술을 활용한 스마트팩토리, 인공지능, 해수전지, 드론, 차세대 태양전지 등 혁신적 기술이 전시된다.



이번 포럼의 모든 세션은 한국어와 영어로 동시통역된다. 누구나 무료로 참가할 수 있다. 참가를 원하는 개인이나 단체는 홈페이지(http://i4ir.unist.ac.kr)를 통해 사전등록하면 된다.



이형중기자 leehj@ksilbo.co.kr

