±Ý°¨¿ø, 2016 ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ½ÇÅÂÆò°¡, BNKºÎ»êÀºÇà ¡®ÃÖ¿ì¼ö µî±Þ¡¯ ¹Þ¾Æ

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BNK±ÝÀ¶±×·ì ºÎ»êÀºÇàÀº ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø¿¡¼ ½Ç½ÃÇÑ 2016³âµµ ¡®±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ½ÇÅÂÆò°¡¡¯¿¡¼ ÃÖ¿ì¼ö µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í 5ÀÏ ¹àÇû´Ù.
±¹³» 64°³ ±ÝÀ¶È¸»ç¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÑ ÀÌ¹ø Æò°¡¿¡¼ ºÎ»êÀºÇàÀº ¹Î¿ø°Ç¼ö, ±ÝÀ¶»ç°í, ¼ÒºñÀÚº¸È£ Á¶Á÷ ¹× Á¦µµ µî 10°³ Àü ºÎ¹®¿¡¼ ¡®¾çÈ£¡¯µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¡®±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ½ÇÅÂÆò°¡¡¯´Â ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø¿¡¼ ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£ ¼öÁØÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ±â À§ÇØ 2015³â µµÀÔÇÑ Á¦µµ´Ù.
ÇöÀç ºÎ»êÀºÇàÀº ¹Î¿øÁ¢¼ö ¹× °á°ú, ÇöÈ² ºÐ¼® µî ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£¿Í ¹Î¿ø °ü·Ã »çÇ×À» ÇÏ³ª·Î ÅëÇÕÇØ °ü¸®ÇÏ´Â ¡®±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ½Ã½ºÅÛ¡¯, °í°´ Áß½É °æ¿µ °È¸¦ À§ÇØ µµÀÔµÈ ¡®°í°´ÆÐ³Î Á¦µµ¡¯, ºÎ»êÀºÇà Àü ¿µ¾÷Á¡À¸·Î Á÷Á¢ Ã£¾Æ°¡ ½Ç½ÃÇÏ´Â ¡®±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ÇöÀå ±³À°¡¯ µîÀÇ Á¦µµ¸¦ ¿î¿µ Áß¿¡ ÀÖ´Ù.
¶Ç Áö¿ª ÃÊ¡¤Áß¡¤°í ÇÐ»ýµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î Ç×ÇÑ ±ÝÀ¶±³À°, °í·ÉÃþ°ú ´Ù¹®È°¡Á¤ µî ±ÝÀ¶Ãë¾à°èÃþÀ» À§ÇÑ ÀüÈ±ÝÀ¶»ç±â ¿¹¹æ ±³À°µµ ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
BNKºÎ»êÀºÇà ±Ç¹ÌÈñ ºÎÇàÀåÀº ¡°±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚ ±ÇÀÍ º¸È£¸¦ À§ÇÑ ³ë·ÂÀÇ °á°ú¡±·Î ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ Á¦µµ¸¦ ´õ¿í °ÈÇØ ¡®Èñ¸ÁÀ» ÁÖ´Â Çàº¹ÇÑ ±ÝÀ¶¡¯À» Áö¼Ó ½ÇÃµÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ¿ÃÇØ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ¡®2016³â ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ½ÇÅÂÆò°¡¡¯¿¡¼ Àü ºÎ¹® ¡®¾çÈ£¡¯·Î Æò°¡µÈ ÀºÇàÀº BNKºÎ»êÀºÇà, ½ÅÇÑÀºÇà, KEBÇÏ³ªÀºÇà, ´ë±¸ÀºÇà µî 4°³»ç´Ù.
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