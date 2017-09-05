±Ý°¨¿ø, 2016 ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ½ÇÅÂÆò°¡, BNKºÎ»êÀºÇà ¡®ÃÖ¿ì¼ö µî±Þ¡¯ ¹Þ¾Æ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.5 È­ 23:22
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½ÂÀÎ 2017.09.05  23:19:01
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BNK±ÝÀ¶±×·ì ºÎ»êÀºÇàÀº ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø¿¡¼­ ½Ç½ÃÇÑ 2016³âµµ ¡®±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ½ÇÅÂÆò°¡¡¯¿¡¼­ ÃÖ¿ì¼ö µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í 5ÀÏ ¹àÇû´Ù.

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¡®±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ½ÇÅÂÆò°¡¡¯´Â ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø¿¡¼­ ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£ ¼öÁØÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ±â À§ÇØ 2015³â µµÀÔÇÑ Á¦µµ´Ù.

ÇöÀç ºÎ»êÀºÇàÀº ¹Î¿øÁ¢¼ö ¹× °á°ú, ÇöÈ² ºÐ¼® µî ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£¿Í ¹Î¿ø °ü·Ã »çÇ×À» ÇÏ³ª·Î ÅëÇÕÇØ °ü¸®ÇÏ´Â ¡®±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ½Ã½ºÅÛ¡¯, °í°´ Áß½É °æ¿µ °­È­¸¦ À§ÇØ µµÀÔµÈ ¡®°í°´ÆÐ³Î Á¦µµ¡¯, ºÎ»êÀºÇà Àü ¿µ¾÷Á¡À¸·Î Á÷Á¢ Ã£¾Æ°¡ ½Ç½ÃÇÏ´Â ¡®±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ÇöÀå ±³À°¡¯ µîÀÇ Á¦µµ¸¦ ¿î¿µ Áß¿¡ ÀÖ´Ù.

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BNKºÎ»êÀºÇà ±Ç¹ÌÈñ ºÎÇàÀåÀº ¡°±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚ ±ÇÀÍ º¸È£¸¦ À§ÇÑ ³ë·ÂÀÇ °á°ú¡±·Î ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ Á¦µµ¸¦ ´õ¿í °­È­ÇØ ¡®Èñ¸ÁÀ» ÁÖ´Â Çàº¹ÇÑ ±ÝÀ¶¡¯À» Áö¼Ó ½ÇÃµÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí, ¿ÃÇØ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ¡®2016³â ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚº¸È£ ½ÇÅÂÆò°¡¡¯¿¡¼­ Àü ºÎ¹® ¡®¾çÈ£¡¯·Î Æò°¡µÈ ÀºÇàÀº BNKºÎ»êÀºÇà, ½ÅÇÑÀºÇà, KEBÇÏ³ªÀºÇà, ´ë±¸ÀºÇà µî 4°³»ç´Ù.

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