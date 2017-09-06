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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.6 ¼ö 14:10
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[ÇÑ±¹ ¿ìÁîº¤] ÀÌ¶õ°ú ½Ã¸®¾Æ °æ±â¿¡ ½ò¸° °ü½É¡¦¡°ÇÑ±¹, ¿ùµåÄÅ º»¼± ÁøÃâÀ» ¡®´çÇß´Ù¡¯¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.06  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 6ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) »õº® ÇÑ±¹ Ãà±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀÌ Ãµ½Å¸¸°í ³¡¿¡ 9È¸ ¿¬¼Ó ¿ùµåÄÅ º»¼±Çà Æ¼ÄÏÀ» µû³Â´Ù. ±×·¯³ª °æ±â Á÷ÈÄ SNS¿¡´Â Ãà±¸ ÆÒµéÀÇ "º»¼± ÁøÃâ '´çÇß´Ù'"´Â ÀÚÁ¶¼¯ÀÎ ±ÛµéÀÌ ¼Ó¼Ó °ÔÀçµÇ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

6ÀÏ »õº® 2½Ã, °æ±â°¡ ³¡³­ Á÷ÈÄ SNS¿¡´Â “ÇÑ±¹ÀÌ º»¼± ÁøÃâÀ» ´çÇß´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ ¼Ó¼Ó °ÔÀçµÆ´Ù. ÇÑ±¹ÀÌ º»¼±À» ÁøÃâÇß´Ù´Â ÃàÇÏÀÇ ±ÛÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ÇÑ±¹ÀÌ ÀÌ¶õ¿¡ ÀÇÇØ º»¼± ÁøÃâÀ» ‘´çÇß´Ù’´Â ÀÚÁ¶ ¼¯ÀÎ ³ó´ãµéÀÌ¾ú´Ù.

ÇÑ±¹ Ãà±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀº Ãµ½Å¸¸°í ³¡¿¡ 9È¸ ¿¬¼Ó ¿ùµåÄÅ º»¼±Çà Æ¼ÄÏÀ» µû³Â´Ù. 

ÃÊ¹Ý °ø¼¼¸¦ ¿¹»óÇÑ µí ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶Àº »ý¼ÒÇÑ Àü·«ÀÎ ½º¸®¹éÀ» ²¨³» µé¸ç µÞ¸¶´ç º¸È£¿¡ µé¾î°¬À¸³ª ¿ìÁîº¤ÀÇ °ø¼¼¿¡ ÁÖÃãÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù. °Å±â´Ù ¼±¼öµéÀÇ ÆÐ½º ¹Ì½º µîÀÌ ÀÚÁÖ ¹ß»ýÇÏ¸ç Èçµé¸®´Â ¸ð½Àµµ º¸¿´´Ù. ÈÄ¹Ý¿¡ µé¾î¼­´Â Àü¹Ýº¸´Ù ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °æ±â¸¦ ÆîÃÆÁö¸¸ Ãà±¸ ÆÒµéÀ» ¸¸Á·½ÃÅ³ ¼ö ÀÖÀ» Á¤µµ´Â ¾Æ´Ï¾ú´Ù.

°á±¹ ÀÌ³¯ ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°úÀÇ °æ±â´Â ´çÃÊ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ ¹«Á¶°ÇÀûÀÎ ½Â¸®¸¦ È®½ÅÇß´ø °Í°ú ´Þ¸® ¹«½ÂºÎ·Î ³¡³µ´Ù. 

¸¸¾à ´ëÇ¥ÆÀÀÌ ½Â¸®Çß´õ¶ó¸é ÀÌ¶õ°ú ½Ã¸®¾ÆÀÇ °æ±â °á°ú¿¡ »ó°ü¾øÀÌ Á¶ 2À§¸¦ È®Á¤Áö¾î º»¼±Çà Æ¼ÄÏÀ» ´ç´çÈ÷ µû³¾ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ °æ±â°¡ ¹«½ÂºÎ·Î ³¡³­ Á÷ÈÄ ÇÑ±¹ Ãà±¸ÀÇ º»¼± ÁøÃâ ¿©ºÎ´Â ÀÌ¶õ°ú ½Ã¸®¾ÆÀÇ ¼ÕÀ¸·Î ³Ñ¾î°¬´Ù.

°°Àº ½Ã°¢ ¿­¸° ÀÌ¶õ°ú ½Ã¸®¾ÆÀÇ °æ±â´Â ´ÙÇàÈ÷ 2-2 ¹«½ÂºÎ·Î ³¡ÀÌ ³µ°í ÇÑ±¹Àº Á¶ 2À§¸¦ È®Á¤ÇØ °£½ÅÈ÷ º»¼±¿¡ ÁøÃâÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ¸¸¾à ½Ã¸®¾Æ°¡ ÀÌ¶õ¿¡°Ô ÀÌ°å´Ù¸é ÇÑ±¹Àº °ñµæ½Ç·Î ÀÎÇØ Á¶3À§·Î ¶³¾îÁ® ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ¸¦ Ä¡·¯¾ß µÉ Ã³Áö¿´´Ù.

ÀÌ·± »óÈ² ¶§¹®ÀÏ±î? 6ÀÏ »õº® °¢ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®ÀÇ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î 1À§´Â ‘ÇÑ±¹ ¿ìÁîº¤’ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ‘ÀÌ¶õ ½Ã¸®¾Æ’¿´´Ù. ±¹³» Ãà±¸ ÆÒµéÁ¶Â÷ ÇÑ±¹°ú ¿ìÁîº¤ÀÇ °æ±â °á°úº¸´Ù´Â ÀÌ¶õ°ú ½Ã¸®¾ÆÀÇ °æ±â °á°ú¿¡ ´õ ÃË°¢À» °ïµÎ¼¼¿ì°í ÀÖ¾ú´Ü ¶æÀÌ´Ù.

°æ±â°¡ Á¾·áµÈ Á÷ÈÄ SNS¿¡´Â “ÇÑ±¹ÀÌ º»¼± ÁøÃâÀ» ´çÇß´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù. ´Ù¸¥ ±¹°¡ °£ÀÇ °æ±â °á°ú¿¡ ±â´ë º»¼± ÁøÃâÀÌ È®Á¤µÈ »óÈ²À» µÎ°í ´©¸®²ÛµéÀÌ ÀÚÁ¶ ¼¯ÀÎ ³ó´ãÀ» ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “ÇÑ±¹ÀÌ ÀÌ¶õ¿¡ ÀÇÇØ º»¼± ÁøÃâÀ» ´çÇß³×¿ä”, “°«¶õÀÌ ÇÑ±¹À» º»¼± ÁøÃâ ½ÃÄ×´Ù”, “ÇÑ±¹ÀÌ º»¼± ÁøÃâ ´çÇÒ °Å °°¾Ò½À´Ï´Ù”, “º»¼± ÁøÃâÇß´Ù°¡ ¾Æ´Ï¶ó º»¼± ÁøÃâ ´çÇß´Ù”, “ÀÌ·¸°Ô ´Ù¸¥ ±¹°¡ °á°ú¿¡ ±â´ë º»¼± ÁøÃâÇÏ¸é º»¼±ÀÌ ÇÏ³ªµµ ±â´ë°¡ ¾È µÈ´Ù” µîÀÇ ±ÛÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

ÇÑÆí °æ±â Á÷ÈÄ ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶Àº “¼±¼öµéÀÌ ÇÑ¸¶À½À¸·Î Àß ¶Ù¾îÁá´Ù”¸ç “ÂªÀº ½Ã°£¿¡ ¸¹ÀÌ Èûµé¾ú´Ù. ¾ÕÀ¸·Î´Â ½ÅÅÂ¿ëÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§À» °É°í ¿øÇÏ´Â Ãà±¸¸¦ ÇØº¸°Ú´Ù”°í ¸»ÇØ ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ º»¼±¿¡ ´ëÇÑ °¢¿À¸¦ ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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