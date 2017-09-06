¡®¹«½ÂºÎ¡¯ ÇÑ±¹, ÀÌ¶õ ½Ã¸®¾Æ´ö ¾îºÎÁö¸® º»¼± ÁøÃâ ´çÇß´Ù?...¡°¿°±âÈÆ Çó°¡·¡°¡ À¢¸»¡± ½Î´Ã¹ÝÀÀ

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‘2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ÃÖÁ¾¿¹¼±’ ÇÑ±¹¿Í ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ °æ±â°¡ 0´ë0 ¹«½ÂºÎ·Î ³¡³µ´Ù. ´ÙÇàÈ÷µµ °°Àº Á¶¿¡ ¼ÓÇØ ÀÖ´ø ÀÌ¶õ°ú ½Ã¸®¾ÆÀÇ °æ±â°¡ ¹«½ÂºÎ·Î ³¡³ª ÇÑ±¹Àº Á¶ 2À§·Î º»¼± ÁøÃâ±ÇÀ» µû³½ °¡¿îµ¥, ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ½Î´ÃÇÑ ¹ÝÀÀµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
6ÀÏ ¿ìÁîº£Å°½ºÅº Å¸½´ÄËÆ® ºÐ¿äµåÄÚ¸£ ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° ÇÑ±¹°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°úÀÇ °æ±â¿¡¼ 0´ë0 ¹«½ÂºÎ¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÑ±¹Àº Àü¹Ý¿¡¼ µæÁ¡ ¾øÀÌ ¸¶ÃÆ´Ù. ÈÄ¹Ý 18ºÐ¿¡´Â ºÎ»óÀ» ´çÇÑ ±ÇÃ¢ÈÆÀ» ´ë½ÅÇØ ¿°±âÈÆÀ» ÅõÀÔÇÏ¸ç °ø°Ý¿¡ È°·ÂÀ» ºÒ¾î ³Ö¾úÁö¸¸ ±è¹Î¿ìÀÇ Áß°Å¸® ½¸ÀÌ »ó´ë °ñÅ°ÆÛ ¼±¹æ¿¡ ¸·Çû°í, ÈÄ¹Ý 25ºÐ¿¡´Â ¿À¸¥ÂÊ Ãø¸é¿¡¼ °í¿äÇÑÀÌ ³ë¸¶Å© Âù½º¸¦ Àâ¾ÒÁö¸¸ Å©·Î½º°¡ ¼öºñ¼ö ¸ö¿¡ ¸ÂÀ¸¸ç ±âÈ¸¸¦ »ì¸®Áö ¸øÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ÈÄ¹Ý 33ºÐ ÀÌµ¿±¹À» ÅõÀÔÈ¸ »õ·Î¿î ±âÈ¸¸¦ ³ë·ÈÁö¸¸ ¹«µæÁ¡ÀÇ °í¸®´Â ²÷Áö ¸øÇß´Ù. ÀÌµ¿±¹Àº ÈÄ¹Ý 40ºÐ ¹®Àü¿¡¼ Çìµù½¸À» ½ÃµµÇßÁö¸¸ °ñÅ°ÆÛ ¼±¹æ¿¡ ¶¥À» ÃÆ°í, 43ºÐ¿¡´Â °ñÅ°ÆÛ 1´ë1 Âù½º¿¡¼ ¿À¸¥¹ß ½¸ÀÌ °ñÅ°ÆÛÀÇ ½´ÆÛ¼¼ÀÌºê¿¡ ¸·Çô ³¡³» °ñÀº ÅÍÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÇÑ±¹ÆÀÀº ÀÌ·¸´Ù ÇÒ ½Ç·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÏÁö ¸øÇÑ »óÅÂ¿¡¼ ÀÌ¶õ ½Ã¸®¾ÆÀüÀÌ 2´ë2 ¹«½ÂºÎ¸¦ ±â·ÏÇÑ ´ö¿¡ AÁ¶ 2À§¸¦ À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.
¹®Á¦´Â ÀÌÃ³·³ ¸¸Á·½º·´Áö ¸øÇÑ °æ±â °á°ú¿¡µµ ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶À» ºñ·ÔÇØ Â÷µÎ¸® ±è³²ÀÏ µî ÄÚÄ¡ ½ºÅÇ±îÁö ÇÏÀÌÆÄÀÌºê¸¦ ÇÏ°í, ¼±¼ö Àü¿øÀÌ ¸¸¼¼¸¦ ºÎ¸£´Â µî ÀÚÃàÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ¼®¿¬Ä¡ ¸øÇÏ´Ù´Â ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ¹ÝÀÀÀÌ ÀÕµû¶ú´Ù.
ÀÌ³¯ ´©¸®²ÛµéÀº “ºÎ²ô·¯¿îÁÙ ¾Ë¾Æ¾ßÁö ¿°±âÈÆ Çó°¡·¡°¡ À¢¸»” “¿ª´ë ÃÖ¾ÇÀÇ °æ±â·ÂÀ¸·Î ¹«½ÂºÎÇÏ°í Çó°¡·¡¸¦ Ä¡°í ½Í³Ä?” “Çó°¡·¡´Â ¿À¹ö¿´¾î” “Ã¢ÇÇÇÑÁÙ¾Ë¾Æ¶ó. ÀÌ¶õ ¾Æ´Ï¾úÀ¸¸é Å»¶ôÀÌ´Ù” “°á½Â ÁøÃâ ´çÇß³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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