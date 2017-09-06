¡®°­¸ª ÆøÇà¡¯ ÇÇÇØÀÚ ¾ð´Ï ¡°°¡À§ µé¾î ¿Ê¹þ°Ü ¼ºÀû ¹ß¾ðµµ¡± VS °¡ÇØÀÚ ¡°ÀÌÀ¯¾øÀÌ ¶§¸®Áö ¾Ê´Â´Ù¡±

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ÀÌ¾î “³¯ÀÌ ¹àÀÚ B¾çÀº 5¸í Áß ÇÑ ¸íÀÇ ÀÚÃë¹æ¿¡¼ ¶Ç´Ù½Ã ÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù”¸ç “°¡ÇØÀÚµéÀº ±× ¸ð½ÀÀ» ¿µ»óÅëÈ·Î Å¸ÀÎ¿¡°Ô º¸¿©ÁÖ°í µ¿¿µ»ó±îÁö Âï¾î ÆÛÆ®·ÈÀ¸¸ç °¡À§¸¦ µé¾î B¾çÀ» À§ÇùÇÏ°í, ¿ÊÀ» ¹þ±â·Á°í ÇÏ¸é¼ ¼ºÀûÀÎ ¹ß¾ðµéµµ Çß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
A ¾¾´Â “Á¤¸» È³ª´Â °Ç Áö±Ý±îÁöµµ °¡ÇØÀÚµéÀº ´ç´çÈ÷ ¼ú ¸Ô´Â »çÁøÀ» ¿Ã¸®¸é¼ ¾Æ¹« ÀÏ ¾ø´Â °ÍÃ³·³ Çàµ¿ÇÑ´Ù. Á¦ µ¿»ýÀº ÇöÀç Á¤½Åº´¿ø¿¡¼ ÀÔ¿øÄ¡·á ÁßÀÌ´Ù”¸ç “²À ¼Ò³â¹ýÀÌ ÆóÁöµÇ¾î Á¦´ë·Î µÈ Ã³¹úÀ» ¹Þ±æ ¿øÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ÀÚ½ÅÀ» B¾ç ÆøÇà »ç°Ç °¡ÇØÀÚ¶ó°í ¹àÈù ³×Æ¼ÁðÀº SNS¿¡ “ÀúÈñ°¡ ¾Æ¹« »ý°¢ ¾øÀÌ Ä£±¸¿´´Âµ¥ ±×·¸°Ô ¶§¸®Áö ¾Ê´Â´Ù”¸ç ÆøÇàÀ» ÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “B¾ç°ú ¹æ¼¼¸¦ ³ª´² ³»±â·Î Çß´Âµ¥ ¹æ¼¼ ³»±â·Î ÇÑ ³¯ ´Ù¸¥ °÷À¸·Î °¡°í, ÀÚ½ÅÀÌ ³«ÅÂÇß´Ù´Â »ç½ÇÀ» Ä£±¸µéÇÑÅ× ¸»ÇÏ°í ´Ù³à ¶§·È´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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