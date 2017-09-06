¡®ÀçºÎÀÓ¼³¡¯ È÷µùÅ©, ±èº´Áö °ñ´ë ¹Û µå¸®ºí ¡®´çÈ² ÀÏÈ­¡¯...¡°ÀÌÁ¦´Â ¿ôÀ¸¸ç ¾ê±â °¡´É¡±

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È÷µùÅ©´Â Áö³ YTN°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ 2002³â ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ Ãà±¸ÆÀ °¨µ¶À¸·Î ÀçÀÓ½ÃÀý ±èº´Áö °ñÅ°ÆÛ°¡ °æ±â Áß °ñ´ë ¹ÛÀ¸·Î ³ª°£ ÀÏÈ¸¦ ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã È÷µùÅ©´Â “°æ±â µµÁß Á¦°¡ º¥Ä¡¿¡¼ ÁöÄÑº¸°í ÀÖ´Âµ¥ º´Áö°¡ (ÆÐ³ÎÆ¼) ¹Ú½º¸¦ ¹þ¾î³ª µå¸®ºíÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù”¸ç “±× ¹Ú½º¸¦ ÁöÄÑ¾ß ÇÏ´Âµ¥, ±× ¹ÛÀ¸·Î ³ª°¡¼ ¹ÌµåÇÊµå±îÁö µå¸®ºíÇß´Ù”¸ç ´çÈ²½º·¯¿ü´ø ¼ø°£À» ¶°¿Ã·È´Ù.
ÀÌ¾î “°ñÀ» ³ÖÀ¸·Á°í ÇÑ °ÇÁö, µµ¿ì·Á°í ÇÑ °ÇÁö Àß ¸ð¸£°Ú´Âµ¥, ±×°É º¥Ä¡¿¡¼ º¸°í, ¹ÚÇ×¼ ÄÚÄ¡¿¡°Ô “Àú ¼±¼ö ¹¹ÇÏ´Â °Å¾ß”¶ó°í ¹°¾ú´õ´Ï “¾Æ, °¡²û Àú·¯±âµµ ÇØ¿ä”ÇÏ°í ÇÏ´õ¶ó”¸ç “±×¶§ Á¶±Ý ³î¶ú´Ù. ÀÌ°Ô ¹«½¼ ÀÏÀÎÁö. ¹°·Ð ±×°Ô Á¦ °áÁ¤¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡±ä ÇßÁö¸¸, Áö±Ý ±×¶§¸¦ µ¹ÀÌÄÑº¸¸ç ¿ôÀ¸¸ç ¾ê±âÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °Ô ÁÁ¾Æ¿ä”¶ó°í ÀüÇØ ¿ôÀ½À» ¾È°å´Ù.
ÇÑÆí, 6ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â Áö³ 6¿ù È÷µùÅ© Ãø °ü°èÀÚ°¡ “ÇÑ±¹ ±¹¹ÎµéÀÌ ¿øÇÑ´Ù¸é ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶À» ¸ÃÀ» ÀÇ»ç°¡ ÀÖ´Ù”ÀüÇß´Ù°í º¸µµÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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