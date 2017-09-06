¡®È÷µùÅ© ÀçºÎÀÓ¼³¡¯ ÁøÈ­ ³ª¼± Ãà±¸ÇùÈ¸ ¡°·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ º»¼±±îÁö ½ÅÅÂ¿ë¡±

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2002³â ¿ùµåÄÅ¿¡¼ ¿ì¸®³ª¶ó°¡ ¿ùµåÄÅ 4°¿¡ ÁøÃâÇÏ´Â µ¥ Å« °øÇåÀ» ÇÑ °Å½º È÷µùÅ© °¨µ¶(70·³×´ú¶õµå)ÀÌ ¿ì¸® ±¹¹ÎÀÌ ¿øÇÑ´Ù¸é Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶À» ¸ÃÀ» ¼ö ÀÖ´Ù°í ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö¸é¼ ‘È÷µùÅ© ÀçºÎÀÓ¼³’ÀÌ ÈÁ¦´Ù.
‘È÷µùÅ© ÀçºÎÀÓ¼³’ÀÌ ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡¼ Å« ÈÁ¦·Î ¶°¿À¸£ÀÚ ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸´Â ÁøÈ¿¡ ³ª¼¹´Ù.
Ãà±¸ÇùÈ¸ °ü°èÀÚ´Â ‘È÷µùÅ© ÀçºÎÀÓ¼³’¿¡ ´ëÇØ “ÇÑ±¹ÀÌ ¿ùµåÄÅ º»¼±¿¡ ÁøÃâÇÑ ½ÃÁ¡¿¡¼ ¿Ö È÷µùÅ© °¨µ¶ÀÇ ´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶ ÀÌ¾ß±â°¡ ¾ð±ÞµÇ´ÂÁö ¸ð¸£°Ú´Ù”¸é¼ “½Å °¨µ¶°úÀÇ °è¾à ³»¿ëÀ» Á¸ÁßÇÑ´Ù´Â °Ô ÇùÈ¸ÀÇ °ø½Ä ÀÔÀå”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶Àº Áö³ 7¿ù °æÁúµÈ ½´Æ¿¸®ÄÉ °¨µ¶ÀÇ ÈÄÀÓÀ¸·Î ´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶À» ¸Ã°Ô µÆ´Ù. ´ç½Ã ±èÈ£°ï ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸ ±â¼úÀ§¿øÀåÀº “¿ùµåÄÅ ÃÖÁ¾¿¹¼±¿¡¼ Á¶ 3À§°¡ µÇ´õ¶óµµ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¶§±îÁö ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶¿¡°Ô °æ±â¸¦ ¸Ã±â±â·Î Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç ¿ùµåÄÅ ÃÖÁ¾¿¹¼± 2°æ±âÀÎ ÀÌ¶õÀü°ú ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀüÀ» ÅëÇØ ÇÑ±¹À» ¿ùµåÄÅ º»¼± ¹«´ë¿¡ ÁøÃâÇÏ¸é ½Å °¨µ¶Àº º»¼± °æ±â ¿ª½Ã ÀÌ²ô´Â °ÍÀ¸·Î Ãà±¸ÇùÈ¸¿Í °è¾àÇß´Ù.
ÇÑÆí ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀº 6ÀÏ »õº®¿¡ Ä¡·¯Áø ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°úÀÇ °æ±â¿¡¼ 0-0À¸·Î °æ±â¸¦ ¸¶¹«¸®Çß´Ù. ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀº ÀÌ¶õÀÌ ½Ã¸®¾Æ¿Í ¹«½ÂºÎ·Î °æ±â¸¦ ¸¶Ä¡¸ç ½ÂÁ¡ °è»ê¿¡¼ Á¶ 3À§ÀÎ ½Ã¸®¾Æ¸¦ ´©¸£°í º»¼±¿¡ ÁøÃâÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ½Å °¨µ¶Àº ³»³â 6¿ù 14ÀÏºÎÅÍ 7¿ù 15ÀÏ±îÁö ·¯½Ã¾Æ¿¡¼ ¿¸®´Â ¿ùµåÄÅ º»¼±¿¡¼ Á¶º°¸®±× 3°æ±â±îÁö´Â ´ëÇ¥ÆÀÀ» ÀÌ²ø ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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