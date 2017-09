▲ 6일 울산시청 시민홀에서 열린 2017년 공무원 자원봉사 ‘Hands On’ 활동에 참가한 울산시 공무원들이 사회복지시설에 기증할 냅킨아트 동전지갑을 만들고 있다. 이창균기자



이날 함께한 공무원들은 4개팀으로 나눠 냅킨아트 동전지갑 300개를 만들어 사회복지시설 어르신에게 기증했다. Hands On 활동은 바쁜 직장인이 편리한 시간에 참여하는 자원봉사활동이다.



한편 시 공무원들은 Hands On 활동 외에도 부서별로 결연한 복지시설에 연 2회 현장봉사활동과 가족으로 구성된 공무원 가족봉사단의 분기 1회 농촌일손돕기 등 봉사활동을 하고 있다.



