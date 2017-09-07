ºÒ´ßººÀ½¸é ¼Ò½º, 5000°³ ÇÑÁ¤ÆÇ ÆÇ¸Å ¿Ö?...¡°Àï¿©³õ°í µÎ°íµÎ°í ¸ÔÀÚ¡±

|
|
|
|¡ã 5000°³ ÇÑÁ¤ÆÇ ºÒ´ßº¹À½¸é ¼Ò½º°¡ Ãâ½ÃµÅ ÈÁ¦´Ù.¿Â
5000°³ ÇÑÁ¤ÆÇ ºÒ´ßº¹À½¸é ¼Ò½º°¡ Ãâ½ÃµÅ ÈÁ¦´Ù.
»ï¾ç½ÄÇ°Àº 7ÀÏ ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ ¿Â¶óÀÎ¼îÇÎ¸ô ‘»ï¾ç¸À¼¥’¸¦ ÅëÇØ Ã¢¸³56ÁÖ³â ±â³ä ‘ºÒ´ßººÀ½¸é ¼Ò½º ÆÐÅ°Áö’¸¦ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ºÒ´ßººÀ½¸éÀº Áö³ 2012³â 4¿ù Ãâ½Ã ÀÌ·¡ ¸Å¿î¸ÀÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¸¶´Ï¾ÆÃþ »çÀÌ¿¡¼ ¼±Ç³ÀûÀÎ ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ ¼Ò½º¸¸ µû·Î ÆÇ¸ÅÇØ´Þ¶ó°í ¿ä±¸°¡ ÀÕµû¶ó »ï¾ç½ÄÇ°Àº °í°´ °¨»ç ÀÌº¥Æ®·Î Ãâ½ÃÇÏ°Ô µÆ´Ù.
ºÒ´ßººÀ½¸é ¼Ò½º´Â °³º° Æ÷ÀåµÈ ¼Ò½º 10ÀÔ(25g)ÀÌ ÇÑ ¼¼Æ®·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¼Ò½ÄÀ» µéÀº ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÌ°Å µÎ°íµÎ°í ¸Ô¾î¾ßÁö” “¾ó¸¥ ¸¹ÀÌ Ã¬°ÜµÖ¾ßÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >