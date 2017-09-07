¡®±è¼ö¹Ì Íº¸¶±¤¼ö ºó¼Ò ÀÚÇØ¼Òµ¿¡¯ °­Ã¶¿õ ¡°µÎ »ç¶÷ Ä£ºÐ ¾ø´Ù¡±...¡°¸·¿ªÇÑ »çÀÌ¶ó´õ´Ï Áø½ÇÀº?¡±

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7ÀÏ Ã¤³ÎA ´º½º¿¡´Â ¸¶±¤¼ö Àü ±³¼ö¿Í Ä£ºÐÀÌ µÎÅÍ¿î °Ã¶¿õ ¿¹¼úÁý´Ü Âü ´ëÇ¥°¡ ‘±è¼ö¹Ì¿Í ¸¶ Àü ±³¼ö´Â ¾ËÁö ¸øÇÏ´Â »çÀÌ’¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ °Ã¶¿õ ´ëÇ¥´Â ÀüÈ ÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ “ÀÛÇ°À» º¸Áöµµ ¾Ê°í ½Ä»ç ÇÑ ¹ø ³ª´©Áö ¾ÊÀº »ç¶÷ÀÌ Ä£±¸¶ó´Ï È°¡ ³´Ù”¸ç “ÀÌÇØ°¡ ¾ÈµÈ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯³ª ±è¼ö¹Ì ÃøÀº “µ¹¾Æ°¡½Å ¸¶ ±³¼ö¿Í ¸·¿ªÇÑ »çÀÌ¶ó ¾ÆÄ§¿¡ ºó¼Ò¸¦ °£ °Ç ¸Â´Ù”°í ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, Áö³ 6ÀÏ ±è¼ö¹Ì´Â ¼¿ï ¿ë»ê±¸ ¼øÃµÇâ´ëº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¿¡ ¸¶·ÃµÈ ¸¶±¤¼ö Àü ±³¼öÀÇ ºó¼Ò¿¡ ¼ú¿¡ ÃëÇÑÃ¤ Ã£¾Æ¿Í “³ªµµ Á×¾î¹ö¸®°Ú´Ù”¸ç ÀÚÇØ¼Òµ¿À» ¹ú¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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